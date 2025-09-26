На глубине океана работает "водородный завод" природы — и он вырабатывает 5% мирового объёма

На дне Тихого океана китайские исследователи обнаружили грандиозную гидротермальную систему, которая по своим масштабам и уникальности способна изменить представления о происхождении жизни на Земле. Открытие, получившее название "Куньлунь", стало настоящей сенсацией для мировой науки и вызвало интерес у специалистов, изучающих химию океана, геологию и экосистемы глубин.

Что такое система Куньлунь

Куньлунь расположена к северо-востоку от Папуа-Новой Гвинеи. Она состоит из двадцати крупных кратеров, объединённых в своеобразный "трубчатый рой". Самый большой кратер достигает 1800 метров в ширину и около 130 метров в глубину. Эти структуры выбрасывают в океан огромное количество водорода, создавая уникальную среду для жизни, основанной не на солнечном свете, а на химической энергии.

Система занимает площадь примерно 11 квадратных километров, что в сотни раз превышает размеры знаменитого гидротермального поля "Затерянный город" в Атлантике.

Сравнение систем

Параметр Куньлунь Затерянный город Местоположение Тихий океан, северо-восток от Папуа-Новой Гвинеи Атлантический океан, массив Атлантида Размер 11 км² несколько десятков тысяч м² Структуры 20 кратеров, "трубчатый рой" башнеобразные образования Температура до 90°C до 90°C Источник энергии серпентинизация, водород серпентинизация, водород

Уникальность Куньлуня

Главная особенность системы — её колоссальный масштаб и количество выделяемого водорода. По расчётам, Куньлунь производит более 5% всего неживого подводного водорода планеты. Это показатель, который может напрямую указывать на связь подобных процессов с зарождением жизни на Земле.

Серпентинизация — процесс, при котором морская вода вступает в реакцию с породами мантии, — приводит к образованию серпентиновых минералов и выделению водорода. Учёные считают, что именно такие реакции миллиарды лет назад могли дать толчок развитию первых биологических форм.

"Особый интерес представляет его экологический потенциал", — сказал профессор Вэйдун Сунь из Института океанологии Китайской академии наук.

По его словам, в Куньлуне зафиксированы целые колонии креветок, трубчатых червей, актиний и лангустов. Эти организмы используют не фотосинтез, а хемосинтез — способ получения энергии из химических веществ.

Советы шаг за шагом: как изучают гидротермальные системы

Используют пилотируемые подводные аппараты для картирования дна. Отбирают пробы гидротермальных жидкостей с помощью специализированных контейнеров. Измеряют концентрации водорода и других химических веществ. Проводят видеосъёмку экосистем для фиксации сообществ. Сравнивают результаты с другими районами океана для построения общей картины.

Эти шаги позволяют исследователям понять, какие именно процессы формируют жизнь на больших глубинах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: предполагать, что все гидротермальные системы связаны с вулканической активностью.

Последствие: недооценка масштабов серпентинизации и её роли в происхождении жизни.

Альтернатива: учитывать системы вроде Куньлуня, которые расположены внутри плит и далеки от разломов.

Ошибка: изучать только чёрные курильщики с экстремальными температурами.

Последствие: упускается более "мягкая" химическая среда с температурой до 90°C.

Альтернатива: исследовать и более холодные источники, где условия ближе к ранней Земле.

А что если…

А что если Куньлунь действительно окажется моделью ранней Земли? Это может означать, что хемосинтез и водородные реакции были базовыми механизмами возникновения жизни. В таком случае открытие напрямую повлияет на поиск жизни на других планетах и спутниках — например, на Европе или Энцеладе, где тоже предполагаются гидротермальные системы.

Плюсы и минусы исследования

Плюсы Минусы Уникальное окно в происхождение жизни Высокая стоимость экспедиций Богатая экосистема, основанная на хемосинтезе Сложность доступа — глубины океана Производство 5% мирового подводного водорода Технические риски при погружениях Возможность поиска аналогий на других планетах Ограниченное время работы аппаратов

FAQ

Как выбрать подводный аппарат для глубоководных исследований?

Используют аппараты, способные работать на глубинах более 9000 метров, оснащённые манипуляторами и системами видеосъёмки.

Сколько стоит экспедиция к подобным системам?

Стоимость одной крупной миссии может достигать десятков миллионов долларов, включая логистику и оборудование.

Что лучше для изучения — чёрные курильщики или серпентинизированные системы?

Оба варианта важны, но серпентинизация считается более близкой к условиям зарождения жизни.

Мифы и правда

Миф: жизнь в океане возможна только при свете солнца.

Правда: глубоководные организмы используют хемосинтез.

Миф: гидротермальные системы существуют только у разломов плит.

Правда: Куньлунь показывает, что они могут возникать и внутри плит.

Миф: холодные источники менее значимы для биологии.

Правда: именно они дают условия, близкие к древней Земле.

Три интересных факта

Куньлунь производит водород в промышленных масштабах — это потенциальный "завод" природного топлива. Некоторые виды организмов здесь не встречаются больше нигде на планете. Экспедиции используют технологии, схожие с теми, что применяются при исследованиях космоса.

Исторический контекст

В начале 2000-х годов открыт "Затерянный город" в Атлантике — первая крупная система серпентинизации.

В 2020-е годы Китай активизировал глубоководные исследования, включая северо-западную часть Тихого океана.

Сегодня Куньлунь стал крупнейшим известным полем этого типа и перевернул представления о геохимии океанов.