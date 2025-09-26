На глубине океана работает "водородный завод" природы — и он вырабатывает 5% мирового объёма
На дне Тихого океана китайские исследователи обнаружили грандиозную гидротермальную систему, которая по своим масштабам и уникальности способна изменить представления о происхождении жизни на Земле. Открытие, получившее название "Куньлунь", стало настоящей сенсацией для мировой науки и вызвало интерес у специалистов, изучающих химию океана, геологию и экосистемы глубин.
Что такое система Куньлунь
Куньлунь расположена к северо-востоку от Папуа-Новой Гвинеи. Она состоит из двадцати крупных кратеров, объединённых в своеобразный "трубчатый рой". Самый большой кратер достигает 1800 метров в ширину и около 130 метров в глубину. Эти структуры выбрасывают в океан огромное количество водорода, создавая уникальную среду для жизни, основанной не на солнечном свете, а на химической энергии.
Система занимает площадь примерно 11 квадратных километров, что в сотни раз превышает размеры знаменитого гидротермального поля "Затерянный город" в Атлантике.
Сравнение систем
|Параметр
|Куньлунь
|Затерянный город
|Местоположение
|Тихий океан, северо-восток от Папуа-Новой Гвинеи
|Атлантический океан, массив Атлантида
|Размер
|11 км²
|несколько десятков тысяч м²
|Структуры
|20 кратеров, "трубчатый рой"
|башнеобразные образования
|Температура
|до 90°C
|до 90°C
|Источник энергии
|серпентинизация, водород
|серпентинизация, водород
Уникальность Куньлуня
Главная особенность системы — её колоссальный масштаб и количество выделяемого водорода. По расчётам, Куньлунь производит более 5% всего неживого подводного водорода планеты. Это показатель, который может напрямую указывать на связь подобных процессов с зарождением жизни на Земле.
Серпентинизация — процесс, при котором морская вода вступает в реакцию с породами мантии, — приводит к образованию серпентиновых минералов и выделению водорода. Учёные считают, что именно такие реакции миллиарды лет назад могли дать толчок развитию первых биологических форм.
"Особый интерес представляет его экологический потенциал", — сказал профессор Вэйдун Сунь из Института океанологии Китайской академии наук.
По его словам, в Куньлуне зафиксированы целые колонии креветок, трубчатых червей, актиний и лангустов. Эти организмы используют не фотосинтез, а хемосинтез — способ получения энергии из химических веществ.
Советы шаг за шагом: как изучают гидротермальные системы
-
Используют пилотируемые подводные аппараты для картирования дна.
-
Отбирают пробы гидротермальных жидкостей с помощью специализированных контейнеров.
-
Измеряют концентрации водорода и других химических веществ.
-
Проводят видеосъёмку экосистем для фиксации сообществ.
-
Сравнивают результаты с другими районами океана для построения общей картины.
Эти шаги позволяют исследователям понять, какие именно процессы формируют жизнь на больших глубинах.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: предполагать, что все гидротермальные системы связаны с вулканической активностью.
Последствие: недооценка масштабов серпентинизации и её роли в происхождении жизни.
Альтернатива: учитывать системы вроде Куньлуня, которые расположены внутри плит и далеки от разломов.
-
Ошибка: изучать только чёрные курильщики с экстремальными температурами.
Последствие: упускается более "мягкая" химическая среда с температурой до 90°C.
Альтернатива: исследовать и более холодные источники, где условия ближе к ранней Земле.
А что если…
А что если Куньлунь действительно окажется моделью ранней Земли? Это может означать, что хемосинтез и водородные реакции были базовыми механизмами возникновения жизни. В таком случае открытие напрямую повлияет на поиск жизни на других планетах и спутниках — например, на Европе или Энцеладе, где тоже предполагаются гидротермальные системы.
Плюсы и минусы исследования
|Плюсы
|Минусы
|Уникальное окно в происхождение жизни
|Высокая стоимость экспедиций
|Богатая экосистема, основанная на хемосинтезе
|Сложность доступа — глубины океана
|Производство 5% мирового подводного водорода
|Технические риски при погружениях
|Возможность поиска аналогий на других планетах
|Ограниченное время работы аппаратов
FAQ
Как выбрать подводный аппарат для глубоководных исследований?
Используют аппараты, способные работать на глубинах более 9000 метров, оснащённые манипуляторами и системами видеосъёмки.
Сколько стоит экспедиция к подобным системам?
Стоимость одной крупной миссии может достигать десятков миллионов долларов, включая логистику и оборудование.
Что лучше для изучения — чёрные курильщики или серпентинизированные системы?
Оба варианта важны, но серпентинизация считается более близкой к условиям зарождения жизни.
Мифы и правда
-
Миф: жизнь в океане возможна только при свете солнца.
Правда: глубоководные организмы используют хемосинтез.
-
Миф: гидротермальные системы существуют только у разломов плит.
Правда: Куньлунь показывает, что они могут возникать и внутри плит.
-
Миф: холодные источники менее значимы для биологии.
Правда: именно они дают условия, близкие к древней Земле.
Три интересных факта
-
Куньлунь производит водород в промышленных масштабах — это потенциальный "завод" природного топлива.
-
Некоторые виды организмов здесь не встречаются больше нигде на планете.
-
Экспедиции используют технологии, схожие с теми, что применяются при исследованиях космоса.
Исторический контекст
В начале 2000-х годов открыт "Затерянный город" в Атлантике — первая крупная система серпентинизации.
В 2020-е годы Китай активизировал глубоководные исследования, включая северо-западную часть Тихого океана.
Сегодня Куньлунь стал крупнейшим известным полем этого типа и перевернул представления о геохимии океанов.
