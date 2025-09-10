Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
поиск токсинов на дне морей Арктики
© https://commons.wikimedia.org by IFE, URI-IAO, UW, Lost City Science Party; NOAA/OAR/OER; The Lost City 2005 Expedition. is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:29

Океанская бомба с водородом: взрыв, который может изменить планету

Исследователи обнаружили гигантскую систему Куньлунь в Тихом океане

Представьте: на глубине океана, вдали от человеческого мира, китайские исследователи наткнулись на нечто невероятное. Это гигантская гидротермальная система, способная перевернуть наши представления о происхождении жизни. Давайте разберёмся, почему это открытие так важно.

Что такое система Куньлунь?

Расположенная к северо-востоку от Папуа-Новой Гвинеи, система Куньлунь состоит из 20 крупных кратеров. Самый большой из них достигает 1800 метров в ширину и 130 метров в глубину. Эти кратеры образуют так называемый "трубчатый рой" и выбрасывают огромное количество водорода — вещества, которое может поддерживать жизнь в этой экстремальной среде.

Куньлунь напоминает атлантическое гидротермальное поле "Затерянный город" на подводном массиве Атлантида. Однако он уникален своими размерами: площадь системы около 11 квадратных километров, что в сотни раз больше "Затерянного города". Это не просто крупный объект — он открывает окно в процесс глубоководной серпентинизации, где морская вода реагирует с мантийными породами, образуя серпентиновые минералы и выделяя водород.

Потенциал для науки о жизни

Учёные видят в Куньлуне возможность изучить связь между выбросами водорода и возникновением жизни. По словам Китайской академии наук, жидкости здесь богаты водородом и схожи по составу с ранней Землёй. Здесь процветает разнообразная глубоководная экосистема: креветки, лангусты, актинии и трубчатые черви, зависящие от хемосинтеза — процесса, где химические вещества, как водород, заменяют солнечный свет для производства энергии.

"Особый интерес представляет его экологический потенциал", — заявил соавтор исследования профессор Вэйдун Сунь из Института океанологии Китайской академии наук.

Ученые наблюдали здесь процветающую разнообразную глубоководную жизнь — креветок, лангустов, актиний и трубчатых червей — виды, которые могут зависеть от хемосинтеза с использованием водорода.

Как жизнь выживает без солнца?

В глубинах океана фотосинтез невозможен, поэтому организмы полагаются на хемосинтез. Недавно китайская группа использовала подводный аппарат для съёмки таких сообществ на глубине 9500 метров в северо-западной части Тихого океана. Это редкие наблюдения, ведь океанское дно остаётся большей частью неизученным.

В новом проекте исследователи картировали Куньлунь и изучили четыре крупнейших кратера. Они измерили концентрацию водорода и подсчитали, что система производит более 5% мирового объёма неживого подводного водорода. Рой трубок, вероятно, формировался поэтапно: накопление водорода под поверхностью приводило к взрывам, затем трещины вызывали новые извержения, постепенно блокируясь минералами.

Куньлунь отличается от вулканически-гидротермальных систем на границах плит, как чёрные курильщики с температурами до 400°C. Здесь температуры ниже 90°C, и система находится внутри плиты, вдали от хребтов — в отличие от "Затерянного города" у срединно-океанического хребта.

"Система Куньлунь выделяется исключительно высоким потоком водорода, масштабом и уникальным геологическим положением", — сказал Сан.

Это показывает, что генерация водорода в результате серпентинизации может происходить вдали от срединно-океанических хребтов, что ставит под сомнение устоявшиеся представления.

