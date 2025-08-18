Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вспышка света под водой
Вспышка света под водой
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Аппарат на глубине 3500 метров показал существ, о которых раньше молчали

Schmidt Ocean Institute: в каньоне глубже Гранд-Каньона обнаружены десятки неизвестных видов

В каньоне, глубина которого вдвое превышает размеры знаменитого Гранд-Каньона, ученые впервые провели масштабное погружение с использованием дистанционно управляемого аппарата. Экспедиция длилась три недели и подарила миру открытия, которые способны перевернуть представления о жизни в глубинах океана.

Технологии на службе науки

Главным героем миссии стал ROV SuBastian — подводный аппарат Института океана имени Шмидта. Он позволил не только вести прямую трансляцию, но и собрать уникальные данные о жизни на глубине 3500 метров. Миллионы зрителей по всему миру наблюдали за кальмарами, напоминающими существ из фантастических фильмов, розовыми лобстерами и морскими звездами с необычным "багажом".

"Глубокие моря и их захватывающая жизнь — от ярких кораллов до завораживающих осьминогов — пленили целую страну благодаря команде увлечённых учёных и миллионам людей, наблюдающих за их работой в прямом эфире", — заявил соучредитель и президент Института океана Шмидта Венди Шмидт.

Новые виды и старые проблемы

Предварительные итоги экспедиции впечатляют: найдено около 40 потенциально новых для науки видов. Но вместе с этим ученые столкнулись и с тревожными находками: пластиковые пакеты, рыболовные снасти и даже обувь. Всё это — следы человеческой деятельности, достигшие даже таких глубин.

"Я впервые работаю с дистанционно управляемым аппаратом. Качество изображений, полученных ROV SuBastian, было выдающимся и помогло нам лучше понять сложность этой среды обитания и удивительное биоразнообразие, которое она поддерживает", — заявил главный научный сотрудник CONICET и Аргентинского музея естественных наук имени Бернардино Ривадавии доктор Даниэль Лауретта.

Экспедиция, вдохновившая миллионы

Прямая трансляция с научно-исследовательского судна "Фалькор" собрала около четырех миллионов зрителей, став настоящим медиасобытием. Для многих это стало первым шагом в знакомстве с тайнами океанских глубин.

"Этот круиз подчёркивает, насколько исследование океана и наука способны разжечь воображение", — отметила исполнительный директор Института океана имени Шмидта доктор Джотика Вирмани.

И хотя экспедиция завершилась, её результаты лишь открывают долгий путь к новым исследованиям и сохранению океанских экосистем. Ведь тайны, скрытые на дне, только начинают раскрываться.

