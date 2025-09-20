Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Глубоководный аппарат исследует океан
Глубоководный аппарат исследует океан
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:10

Глубины океана полны сюрпризов: самое глубокое сообщество организмов живёт там, где давление убивает

В Институте океанологии РАН описали механизмы выживания глубоководных организмов без света

Глубины океана остаются для нас почти неизведанным миром. Недавняя экспедиция в Курило-Камчатский желоб показала, что жизнь может процветать даже там, где давление чудовищно высоко, света нет, а пища поступает в минимальных количествах. На глубине более девяти километров ученые обнаружили самое глубоководное сообщество, существующее благодаря хемосинтезу. Это открытие стало настоящей сенсацией для биологов и изменило представления о запасах метана на морском дне.

Где нашли новое сообщество

Курило-Камчатский желоб — пятая по глубине впадина Мирового океана. Его дно уходит почти на 10 километров вниз, а летом 2024 года туда отправилась международная экспедиция с китайским батискафом "Фэньдоучжэ". За время исследований специалисты совершили 31 погружение и сумели зафиксировать уникальные подводные поля трубчатых червей, моллюсков и других организмов. Это сообщество оказалось самым глубоким из всех известных на планете.

"После этого открытия мы знали, где искать сообщества метановых выходов, и в каждом последующем погружении нужно было оценить их наличие и протяженность", — сказал руководитель Лаборатории донной фауны океана Института океанологии РАН Андрей Гебрук.

Как организмы выживают без солнца

Обычная жизнь на глубине питается органикой, которая постепенно оседает с верхних слоев воды. Но чем глубже, тем меньше этих остатков. Здесь же экосистема строится на другом принципе: бактерии используют энергию химических соединений, превращая метан в сероводород, а тот — в питательные вещества. Благодаря такому хемосинтезу беспозвоночные находят себе пищу, не завися от солнечного света.

Сравнение: фотосинтез и хемосинтез

Признак Фотосинтез Хемосинтез
Источник энергии Солнечный свет Химические реакции (метан, сероводород)
Основные организмы Зеленые растения, водоросли Бактерии и археи
Продукт Органические вещества, кислород Органические вещества без участия света
Среда обитания Суша, верхние слои воды Глубины океана, места выхода газа

Советы шаг за шагом: как изучают такие глубины

  1. Использование батискафов и глубоководных дронов — техника должна выдерживать давление в тысячи атмосфер.
  2. Сбор проб воды, грунта и организмов — образцы помогают понять химию среды и состав сообществ.
  3. Фото- и видеосъемка — фиксирует структуру поселений и позволяет изучать динамику жизни.
  4. Анализ ДНК — помогает выявлять новые виды микроорганизмов и их симбионтов.
  5. Сравнение с другими желобами — дает представление о глобальном распространении подобных экосистем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать давление при проектировании аппаратов → разрушение корпуса на глубине → применение титана и многослойных сплавов.
  • Собирать образцы только тралами → риск упустить ключевые виды → использование управляемых манипуляторов.
  • Ограничиваться локальными исследованиями → неполная картина процессов → составление маршрутов на тысячи километров.

А что если…

А что если подобные экосистемы есть в каждом океаническом желобе? Это может означать, что на дне планеты скрыты колоссальные запасы метана и уникальные формы жизни. В перспективе это не только расширяет наше знание о биосфере, но и ставит вопросы о климате: часть этого газа может просачиваться в океан и атмосферу.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Новые знания о глубинах океана Экспедиции крайне дорогие
Оценка запасов метана Риск утечки газа в атмосферу
Открытие новых форм жизни Технические сложности при исследованиях
Возможность применить знания для поиска жизни на других планетах Высокие риски для экипажей батискафов

FAQ

Как выбрать оборудование для исследований на глубине?
Нужны батискафы с усиленным корпусом, способные работать при давлении до 11 тысяч метров, и манипуляторы для сбора проб.

Сколько стоит глубоководная экспедиция?
Бюджет может достигать десятков миллионов долларов, так как включаются расходы на корабль, аппаратуру и специалистов.

Что лучше использовать для наблюдений — дроны или пилотируемый батискаф?
Дроны дешевле и безопаснее, но человек в батискафе может быстрее принимать решения и наблюдать детали в реальном времени.

Мифы и правда

  • Миф: на глубине 10 километров жизнь невозможна.
    Правда: экосистемы там не просто существуют, а образуют протяженные поля организмов.

  • Миф: вся глубинная жизнь питается падалью.
    Правда: многие сообщества живут за счет хемосинтеза.

  • Миф: подобные открытия не имеют практической ценности.
    Правда: они помогают понять климатические процессы и перспективы поиска жизни вне Земли.

Три интересных факта

  1. На дне желобов метан хранится в форме газогидратов — кристаллов, напоминающих лед.
  2. Поля трубчатых червей могут тянуться на километры и выглядят как подводные луга.
  3. Аналогичные процессы хемосинтеза могут происходить на спутниках Юпитера и Сатурна.

Исторический контекст

1960 год: первое погружение "Триеста" в Марианскую впадину. 1977 год: открытие гидротермальных источников и хемосинтетических сообществ у Галапагосских островов. 2020 год: китайский аппарат достиг глубины 10 909 метров. 2024 год: экспедиция в Курило-Камчатский желоб — открытие самой глубокой экосистемы хемосинтетической жизни.

