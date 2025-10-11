Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Атмосфера Земли с высоты стратосферы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:19

Планета подала сигнал бедствия: спутники поймали странный гравитационный всплеск из недр Земли

Спутники GRACE зафиксировали аномалию на границе мантии и ядра Земли

На глубине почти 2900 километров под поверхностью Земли — там, где твёрдая мантия соприкасается с жидким железным ядром, — произошло нечто, что изменило гравитационное поле планеты. Это событие не имело видимых последствий на поверхности, но его след был чётко зафиксирован спутниками на орбите.

Геофизики называют это открытие прорывом: впервые удалось напрямую наблюдать динамические процессы в самом основании мантии, происходящие за годы, а не за геологические эпохи. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Когда гравитация дрогнула

Аномалия была обнаружена в ходе анализа данных миссии GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) — совместного проекта NASA и Германского космического центра, работавшего с 2002 по 2017 год. Два спутника GRACE летели один за другим на фиксированном расстоянии. Малейшие изменения гравитационного поля Земли изменяли дистанцию между ними — на доли миллиметра, что позволяло регистрировать перераспределение масс с беспрецедентной точностью.

Изначально GRACE был предназначен для изучения глобального водного баланса - мониторинга таяния ледников и колебаний уровня подземных вод. Но чувствительность прибора оказалась настолько высокой, что команда решила заглянуть глубже — в недра самой планеты.

"Мы знали, что GRACE способен уловить гораздо более фундаментальные изменения, чем просто передвижение воды или льда", — пояснила геофизик Изабель Панет из Университета Гюстава Эйфеля.

Сигнал из-под Атлантики

В 2007 году спутники зафиксировали странный гравитационный сигнал — чёткий, устойчивый, идущий из-под Атлантического океана, у побережья Африки. Его невозможно было объяснить поверхностными явлениями вроде океанических течений или движения плит.

Расчёты показали: источник находится на границе нижней мантии и внешнего ядра, на глубине около 2900 километров. Это означало, что на таких глубинах произошло внезапное перераспределение масс, заметное даже с орбиты.

Почти одновременно, в том же регионе и в тот же период, спутники, измеряющие магнитное поле Земли, зарегистрировали необычное возмущение. Совпадение не могло быть случайным — вероятно, речь шла о двух проявлениях одного и того же процесса.

Что могло произойти в недрах планеты

Исследователи предложили смелую гипотезу. Они считают, что в породах основания мантии — в зоне, состоящей из плотных минералов, таких как перовскит и ферропериклаз, — произошёл фазовый переход.

Под колоссальным давлением атомная решётка перовскита сжалась, образовав более плотную форму вещества. Это вызвало локальное увеличение массы и плотности горных пород в этой области.

Такое изменение, пусть и микроскопическое по человеческим меркам, способно вызвать цепную реакцию: соседние слои деформируются, рельеф границы мантия-ядро смещается на несколько сантиметров, а это, в свою очередь, влияет на движение расплавленного железа во внешнем ядре.

Этап процесса Происходящее событие Последствие
Фазовый переход в минералах Перестройка атомной структуры Локальное повышение плотности
Увеличение массы участка Смещение прилегающих пород Незначительная деформация границы
Воздействие на внешнее ядро Изменение потока расплавленного железа Магнитное возмущение
Наблюдаемое следствие Сдвиг гравитационного поля Сигнал, зафиксированный GRACE

"Это внутреннее событие, оно не могло быть вызвано ни водой, ни движением плит. Оно должно исходить из очень глубинных недр", — подчеркнула Панет.

От гравитации к магнитному полю

Если граница мантия-ядро действительно сместилась, пусть даже всего на 10 сантиметров, это вполне достаточно, чтобы изменить направление конвекционных потоков расплавленного железа, генерирующих магнитное поле Земли.

Такое кратковременное возмущение могло объяснить и аномалию магнитного поля, зарегистрированную в том же году. Подобные совпадения дают учёным редкую возможность связать физические процессы в ядре с их внешними проявлениями.

"Впервые у нас есть убедительные доказательства динамических процессов в основании мантии, происходящих в достаточно быстрых временных масштабах, чтобы мы могли наблюдать их прямо сейчас", — отметила сейсмолог Барбара Романович из Калифорнийского университета в Беркли.

Почему это открытие важно

До сих пор считалось, что изменения в глубинах планеты происходят слишком медленно, чтобы их можно было зафиксировать в реальном времени. Но данные GRACE показали обратное: глубинные процессы могут быть не только постепенными, но и динамичными.

Это открытие важно не только для понимания внутренней структуры Земли, но и для:

  • объяснения природы магнитного поля, защищающего планету от космического излучения;

  • уточнения механизмов образования землетрясений и горячих точек;

  • моделирования теплового обмена между ядром и мантией.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что гравитационные аномалии отражают лишь поверхностные процессы.
    Последствие: упускаются глубинные источники изменений.
    Альтернатива: использовать спутниковые миссии для мониторинга сигналов из недр.

  • Ошибка: игнорировать связь между гравитацией и магнитным полем.
    Последствие: потеря комплексного понимания динамики ядра.
    Альтернатива: объединение данных GRACE и магнитных миссий (Swarm, CHAMP).

  • Ошибка: рассматривать мантию как статичную структуру.
    Последствие: недооценка её влияния на эволюцию планеты.
    Альтернатива: изучение фазовых переходов минералов в экстремальных условиях.

Что дальше

После 2007 года подобных сигналов спутники не фиксировали. Однако исследование продолжается: данные новой миссии GRACE-FO, запущенной в 2018 году, позволяют отслеживать изменения с ещё большей точностью. Учёные надеются, что дальнейшие наблюдения помогут подтвердить гипотезу о фазовом переходе в основании мантии.

"Даже если подобные события редки, само их существование — огромное открытие. Это значит, что планета живёт не только на поверхности, но и в своих глубинах", — говорит Шарлотта Гон Гурантон, руководитель исследования из Городского университета Парижа.

Плюсы и минусы гипотезы

Плюсы Минусы
Объясняет синхронные гравитационные и магнитные аномалии Пока не подтверждена прямыми наблюдениями
Соответствует данным GRACE Требует сложного моделирования мантии
Поддерживается теорией фазовых переходов перовскита Альтернативные интерпретации не исключены

Исторический контекст

Идея о том, что мантия не просто пассивный слой, а динамическая система, возникла ещё в середине XX века. Но только благодаря спутниковым данным XXI века учёные впервые получили прямые свидетельства "живых" процессов на границе мантии и ядра.

Теперь исследователи уверены: даже на глубине почти трёх тысяч километров Земля остаётся подвижной, и её внутренние изменения продолжают формировать наш мир — от полюсов до магнитного щита, защищающего всё живое.

