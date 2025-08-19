Под Аппалачами скрывается огненный след: тайна древнего раскола континентов

Геологи обнаружили аномалию под северными Аппалачами, которая может быть "шрамом" от раскола континентов времён динозавров.

На глубине 200 километров под северными Аппалачами скрывается область аномально горячих пород. Учёные предполагают, что её происхождение связано с разделением континентов, произошедшим десятки миллионов лет назад. Хотя подобные тепловые зоны встречаются по всей планете, их причины не всегда очевидны.

Откуда берётся подземное тепло?

Земная кора хранит множество загадок. Некоторые горячие точки объясняются современными процессами — например, мантийными плюмами или столкновением тектонических плит. Но другие, как Северная Аппалачская аномалия (САА), остаются загадкой.

Профессор Том Жернон из Саутгемптонского университета и его коллеги считают, что САА могла сформироваться во время раскола Северной Америки и Гренландии, а затем медленно сместилась на 1800 км.

"Этот тепловой подъём давно является загадочной особенностью геологии Северной Америки. Он расположен под частью континента, которая находилась в тектоническом спокойствии на протяжении 180 миллионов лет, поэтому идея о том, что это всего лишь остаток от распада суши, так и не была полностью обоснована", — отметил Жернон.

Мантийные волны: новое объяснение

В 2023 году теория "мантийных волн" вызвала ажиотаж в научном сообществе. Согласно ей, при разрыве континентов фрагменты горячей породы могут мигрировать вдоль литосферы, создавая аномалии вдали от места их возникновения.

Моделирование показало: если волны зародились у Лабрадорского моря, они могли дойти до современных Аппалачей. Профессор Саша Брюн пояснил, что конвективные неустойчивости приводят к медленному опусканию глыб породы толщиной в несколько десятков километров. По мере истончения литосферы более горячее вещество мантии поднимается, создавая тёплую область.

Аномалия движется со скоростью 22 км за миллион лет — примерно как медленные тектонические плиты. Через 15 млн лет она окажется под Нью-Йорком.

Последствия для геологии и климата

Исследователи предполагают, что аналогичные процессы могут объяснить:

горячую точку под Гренландией, ускоряющую таяние льдов.

центральную Аппалачскую аномалию (ЦАА), расположенную южнее.