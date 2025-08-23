Разрыв изнутри: почему беременность становится испытанием для мышц

Беременность меняет тело женщины невероятным образом, и одно из самых частых последствий — диастаз прямых мышц живота. Многие слышали о нём, но мало кто знает, что он встречается у 35-60 % женщин, особенно в первые шесть недель после родов. Диастаз возникает из-за растяжения соединительной ткани — белой линии живота, которая разделяет "кубики пресса".

Можно ли избежать диастаза?

Полностью предотвратить его невозможно — так устроена физиология беременности. Однако специалисты уверяют: грамотные упражнения на глубокие мышцы кора помогают снизить выраженность симптомов и уменьшить боли в спине. К глубоким мышцам относятся диафрагма, поперечная мышца живота, многораздельные мышцы позвоночника и тазовое дно. Все они поддерживают осанку, регулируют внутрибрюшное давление и защищают позвоночник.

Цитата эксперта:

"Глубокая тренировка кора — самый эффективный способ снизить выраженность симптомов диастаза и научиться управлять давлением в животе," — объясняет физиотерапевт и тренер по женскому здоровью Касия Гондек.

Какие упражнения помогают

Во время беременности стоит сосредоточиться на безопасных вариантах, которые активируют мышцы, не создавая избыточного давления на живот:

Брейсинг на фитболе. Отличный способ почувствовать работу мышц и подготовить их к более сложным упражнениям.

Прогрессия Шарман. Упражнение для укрепления поперечной мышцы и диафрагмы, особенно полезно во втором и третьем триместре.

Планка (классическая или облегчённая). Несмотря на опасения, при правильной технике она может быть безопасной, но важно избегать задержки дыхания и избыточного давления.

Отведение ноги назад ("glute kickback"). Работает не только с ягодицами, но и с глубокими мышцами живота.

Перенос веса ("farmer's carry"). Полезно и во время беременности, и после родов, когда приходится часто носить ребёнка.

Шагающие движения ("standing march"). Развивают баланс, стабилизируют корпус и безопасны на любом сроке.

На что обратить внимание

Во время занятий важно следить за симптомами. Если живот начинает "выпирать" по центру (так называемый "конинг"), стоит сразу остановиться — упражнение подобрано неверно. Лучше заменить его или облегчить.

Интересный факт

По данным недавних исследований, регулярные упражнения на мышцы кора не только уменьшают риск выраженного диастаза, но и помогают снизить частоту болей в пояснице во время беременности.

Таким образом, предотвратить диастаз полностью нельзя, но правильная стратегия тренировок помогает сделать его менее выраженным и быстрее восстановиться после родов. Главное — слушать своё тело, не перегружать его и работать под контролем специалиста.