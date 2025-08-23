Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение на фитболе для беременных
Упражнение на фитболе для беременных
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Разрыв изнутри: почему беременность становится испытанием для мышц

Физиотерапевт Касия Гондек назвала упражнения для снижения риска диастаза у беременных

Беременность меняет тело женщины невероятным образом, и одно из самых частых последствий — диастаз прямых мышц живота. Многие слышали о нём, но мало кто знает, что он встречается у 35-60 % женщин, особенно в первые шесть недель после родов. Диастаз возникает из-за растяжения соединительной ткани — белой линии живота, которая разделяет "кубики пресса".

Можно ли избежать диастаза?

Полностью предотвратить его невозможно — так устроена физиология беременности. Однако специалисты уверяют: грамотные упражнения на глубокие мышцы кора помогают снизить выраженность симптомов и уменьшить боли в спине. К глубоким мышцам относятся диафрагма, поперечная мышца живота, многораздельные мышцы позвоночника и тазовое дно. Все они поддерживают осанку, регулируют внутрибрюшное давление и защищают позвоночник.

Цитата эксперта:

"Глубокая тренировка кора — самый эффективный способ снизить выраженность симптомов диастаза и научиться управлять давлением в животе," — объясняет физиотерапевт и тренер по женскому здоровью Касия Гондек.

Какие упражнения помогают

Во время беременности стоит сосредоточиться на безопасных вариантах, которые активируют мышцы, не создавая избыточного давления на живот:

  • Брейсинг на фитболе. Отличный способ почувствовать работу мышц и подготовить их к более сложным упражнениям.
  • Прогрессия Шарман. Упражнение для укрепления поперечной мышцы и диафрагмы, особенно полезно во втором и третьем триместре.
  • Планка (классическая или облегчённая). Несмотря на опасения, при правильной технике она может быть безопасной, но важно избегать задержки дыхания и избыточного давления.
  • Отведение ноги назад ("glute kickback"). Работает не только с ягодицами, но и с глубокими мышцами живота.
  • Перенос веса ("farmer's carry"). Полезно и во время беременности, и после родов, когда приходится часто носить ребёнка.
  • Шагающие движения ("standing march"). Развивают баланс, стабилизируют корпус и безопасны на любом сроке.

На что обратить внимание

Во время занятий важно следить за симптомами. Если живот начинает "выпирать" по центру (так называемый "конинг"), стоит сразу остановиться — упражнение подобрано неверно. Лучше заменить его или облегчить.

Интересный факт

По данным недавних исследований, регулярные упражнения на мышцы кора не только уменьшают риск выраженного диастаза, но и помогают снизить частоту болей в пояснице во время беременности.

Таким образом, предотвратить диастаз полностью нельзя, но правильная стратегия тренировок помогает сделать его менее выраженным и быстрее восстановиться после родов. Главное — слушать своё тело, не перегружать его и работать под контролем специалиста.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер объяснила, какое силовое оборудование подойдёт для домашних тренировок вчера в 22:11

Домашний спортзал без лишних метров: как выбрать тренажёры для дома

Фитнес-тренер рассказала, как выбрать тренажёр для дома: от компактного степпера и велотренажёра до набора сборных гантелей для силовых тренировок.

Читать полностью » Тренер посоветовала, как адаптировать нагрузку при летнем беге вчера в 21:16

Как адаптировать тренировки летом: советы для выносливости и здоровья

Фитнес-тренер рассказала, как правильно бегать в жару: когда выходить на пробежку, как подбирать одежду и зачем пить воду с электролитами.

Читать полностью » Тренер рассказала, какую спортивную форму выбрать для занятий летом вчера в 20:16

Секрет летней экипировки: ткани, которые дышат и работают лучше хлопка

Фитнес-тренер рассказала, как правильно выбрать одежду и обувь для летних тренировок: от дышащих тканей и свободного кроя до светлых оттенков.

Читать полностью » Упражнение reverse clamshell укрепляет среднюю ягодичную мышцу — данные Arthritis Foundation вчера в 19:50

Слабые ягодицы ломают колени: скрытая опасность для миллионов

Reverse clamshell — простое, но недооценённое упражнение для ягодиц. Узнайте, почему оно важно для здоровья суставов и защиты поясницы.

Читать полностью » Тренер Джейсон Пак назвал hip thrust лучшим упражнением для ягодиц вчера в 19:30

Главный враг приседаний: почему одно упражнение вытесняет старую классику

Hip thrust — упражнение, которое укрепляет ягодицы лучше приседаний и тяги, не перегружая спину. Узнайте, чем оно уникально и как его правильно выполнять.

Читать полностью » Упражнения для рук для начинающих: рекомендации персонального тренера вчера в 19:10

Игнорируете эти упражнения? Тогда риск травмы возрастает вдвое

Узнайте, какие упражнения помогут новичку укрепить руки без риска травм: от простых движений с весом тела до гантелей и резинок.

Читать полностью » Исследование JAMA: максимальный эффект для здоровья достигается при 7500 шагах в день вчера в 18:50

Лёгкий способ сбросить усталость и улучшить сон без медицины

Секрет здоровья не в магических 10 000 шагах, а в регулярных маленьких привычках. Узнайте, как легко увеличить активность каждый день.

Читать полностью » Кардиолог Нил Чокши назвал показатели пульса, требующие внимания вчера в 18:30

Простая формула, которая помогает рассчитать идеальный пульс для тренировок

Ваш пульс может рассказать больше, чем вы думаете. Почему важно знать норму, как вычислить целевую зону нагрузки и когда пора к врачу?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Российские таксопарки в 2026 году лишатся иностранных автомобилей — закон Госдумы
Спорт и фитнес

Баттерфляй назван самым сложным стилем плавания — тренеры
Авто и мото

Lada Iskra 2025 получила три типа генераторов в зависимости от комплектации
Садоводство

Обновляем старый газон: 4 простых совета по повторному посеву
Садоводство

Черная ботва: методы борьбы с фитофторозом и спасения урожая картофеля
Еда

Как запечь утиные грудки с яблоками: пошаговая инструкция от шеф-повара
Еда

Как перегнать старый мед в самогон: инструкция
Авто и мото

Убыток Xiaomi Auto во II квартале 2025 года снизился до $41 млн
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru