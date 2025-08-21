Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:50

Пот и адреналин уходят быстрее, чем кажется: дыхание как оружие против усталости

Учёные Университета Южной Каролины связали дыхательные техники с улучшением качества сна после тренировок

Что, если самый простой способ ускорить восстановление после тренировки — это не новый протеиновый коктейль или очередное упражнение на растяжку, а… всего лишь дыхание? На первый взгляд идея звучит слишком просто, чтобы быть эффективной. Однако учёные всё чаще обращают внимание на дыхательные практики как на инструмент, который помогает организму быстрее вернуться в состояние равновесия.

Как дыхание влияет на организм

Прицельное и осознанное дыхание способно регулировать работу автономной нервной системы. Проще говоря, оно "выключает" режим тревоги и возбуждения, за который отвечает симпатическая часть нервной системы, и активирует парасимпатическую, ответственную за отдых и восстановление. По словам доктора наук и руководителя Лаборатории спортивной науки Университета Южной Каролины Шона Арента, именно этот переход даёт телу сигнал успокоиться.

Учёные также выяснили, что дыхание в определённом ритме влияет на вариабельность сердечного ритма (HRV) — показатель, отражающий баланс между напряжением и расслаблением организма. Когда HRV низкая, это может говорить о внутреннем дисбалансе и хроническом стрессе.

Дыхание и тренировки: есть ли эффект?

Физическая нагрузка неизбежно вызывает стрессовую реакцию: повышается давление, сердце бьётся быстрее, в кровь выбрасывается адреналин. И хотя организм достаточно быстро справляется с этим "штурмом", многие специалисты считают, что дыхательные практики после тренировки помогают ускорить возвращение к спокойствию.

"Научных данных пока мало, — отмечает Арент. — Но дыхание может быть особенно полезным вечером, когда поздние тренировки мешают качественному сну". Снижение активности нервной системы в этом случае помогает быстрее уснуть и восстановиться.

Какие техники попробовать

Даже если исследования только набирают обороты, уделить несколько минут дыханию после занятия — точно не во вред. Основные техники, которые рекомендуют эксперты:

  • Носовое дыхание. Оно улучшает транспорт кислорода, задействует диафрагму и активирует парасимпатическую систему. В йоге популярна техника дыхания через попеременные ноздри: исследования показали, что 12 недель такой практики снижают уровень стресса и улучшают показатели сердечно-сосудистой системы.
  • "Коробочное" дыхание. Его ещё называют дыханием спецназа, так как метод используют военнослужащие для сохранения спокойствия. Схема проста: вдох на 4 счёта, задержка на 4, выдох на 4, снова пауза на 4. Такой ритм помогает снизить уровень кортизола и стабилизировать давление.
  • Важно учитывать индивидуальные особенности. Если дыхание через нос вызывает дискомфорт (например, при заложенности), лучше выбрать другую технику, чтобы не вызвать дополнительный стресс.

Маленький ритуал для больших перемен

Дыхательные практики после тренировки — это не "волшебная кнопка", способная резко ускорить восстановление. Но они дают другое ценное преимущество: помогают лучше почувствовать своё тело, вернуть внимание к настоящему моменту и снизить уровень внутреннего напряжения. А в условиях, когда стресс — постоянный спутник повседневной жизни, такие простые привычки могут оказаться важнее, чем кажется.

