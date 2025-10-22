Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:05

Глубокое дыхание творит чудеса: швейцарские учёные раскрыли секрет легких

Science Advances: глубокое дыхание восстанавливает структуру лёгочной жидкости

Респираторный дистресс-синдром (РДС) — одно из самых тяжёлых осложнений, поражающих дыхательную систему. Особенно часто он встречается у недоношенных младенцев: более половины таких детей страдают от этой патологии. Их лёгкие ещё не способны вырабатывать достаточное количество сурфактанта - жидкости, снижающей поверхностное натяжение внутри альвеол. В результате часть воздушных мешочков просто схлопывается, и организм не получает нужный объём кислорода.

Как спасали младенцев

До конца XX века РДС считался почти приговором для недоношенных. Ситуация изменилась в конце 1980-х, когда врачи впервые применили жидкость из лёгких животных. Этот препарат, содержащий естественные сурфактанты, вводили прямо в дыхательные пути новорождённым.

Жидкость покрывала внутреннюю поверхность лёгких, делая их более эластичными и способными удерживать воздух. Метод стал прорывом — смертность среди недоношенных резко снизилась.

Однако у взрослых пациентов, страдающих от дыхательной недостаточности, такая терапия оказалась неэффективной. Почему? Ответ нашли исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, опубликовавшие результаты в журнале Science Advances.

Когда сурфактант не спасает

Во время пандемии COVID-19 около 3000 пациентов в Швейцарии столкнулись с острым РДС. Врачи пытались использовать "детский" метод — вводить в лёгкие жидкость с сурфактантом животного происхождения. Но лечение не давало эффекта.

Учёные поняли, что у взрослых пациентов причиной дистресса является не только нарушение поверхностного натяжения, но и изменение механического напряжения лёгочной жидкости.

"Важно не просто снизить поверхностное натяжение, но и восстановить многослойную структуру жидкости, обеспечивающую гибкость альвеол", — пояснили исследователи из Цюриха.

Секрет в глубоком вдохе

Команда учёных провела серию экспериментов и установила, что после глубокого вдоха поверхностное натяжение в лёгких снижается естественным образом. Это объясняет, почему человек ощущает облегчение после нескольких медленных вдохов.

На границе между воздухом и жидкостью внутри лёгких формируется многослойная плёнка. Её верхний слой более жёсткий и удерживает форму, а нижние остаются мягкими, регулируя эластичность тканей.

При поверхностном дыхании структура нарушается, и лёгкие теряют подвижность. Глубокие вдохи восстанавливают многослойность, возвращая системе равновесие.

Сравнение: лёгкие младенца и взрослого

Параметр Недоношенный младенец Взрослый человек
Сурфактант Почти отсутствует Сформирован, но может нарушаться
Эластичность лёгких Низкая Умеренная, снижается с возрастом
Поверхностное натяжение Высокое Регулируется дыханием
Эффективность терапии жидкостью Высокая Низкая
Основная проблема Недостаток сурфактанта Нарушение структуры лёгочной жидкости

Почему дыхание теряет глубину

С возрастом мышцы грудной клетки становятся менее эластичными, а дыхание — всё более поверхностным. К этому добавляются стресс, малоподвижный образ жизни и неправильная осанка. Всё это снижает вентиляцию лёгких и мешает естественному "перемешиванию" слоёв жидкости внутри них.

Учёные пришли к выводу, что регулярные глубокие вдохи - это не просто способ расслабления, а физиологический механизм поддержания здоровья дыхательной системы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: лечить взрослых пациентов теми же методами, что и новорождённых.
    Последствие: отсутствие улучшений, риск осложнений.
    Альтернатива: учитывать механические свойства лёгочной жидкости и индивидуальные особенности дыхания.

  • Ошибка: недооценивать значение дыхательных практик.
    Последствие: хронический дефицит кислорода и снижение эластичности лёгких.
    Альтернатива: использовать техники осознанного дыхания для профилактики.

  • Ошибка: считать глубокое дыхание просто "успокаивающей практикой".
    Последствие: игнорирование его лечебного потенциала.
    Альтернатива: регулярные дыхательные тренировки для стимуляции сурфактанта.

А что если дыхание — лучшее лекарство?

Исследователи полагают, что дыхательная гимнастика может стать основой новых программ реабилитации пациентов с лёгочными заболеваниями. Глубокие вдохи стимулируют механическую активность плёнки внутри лёгких и улучшают обмен кислорода.

В сочетании с современными методами физиотерапии такие практики помогают снизить воспаление и ускорить восстановление после пневмонии или вирусных инфекций.

Плюсы и минусы метода глубокого дыхания

Плюсы Минусы
Улучшает эластичность лёгких Требует регулярности
Снижает поверхностное натяжение Не заменяет медицинское лечение
Повышает насыщение крови кислородом Неэффективно при тяжёлой патологии
Поддерживает психоэмоциональный баланс Требует контроля техники

FAQ

— Почему метод с сурфактантом помогает младенцам, но не взрослым?
Проблемы у новорождённых связаны с его нехваткой, а у взрослых — с нарушением структуры лёгочной жидкости.

— Что значит "поверхностное натяжение лёгких”?
Это сила, удерживающая стенки альвеол. Когда она слишком велика, лёгкие не могут раскрыться.

— Как дыхание влияет на лёгкие?
Глубокие вдохи восстанавливают многослойную структуру жидкости и снижают внутреннее напряжение тканей.

— Можно ли тренировать лёгкие самостоятельно?
Да, при помощи простых дыхательных упражнений — например, по методу Стрельниковой, йоговских пранаям или диафрагмального дыхания.

— Есть ли доказательства эффективности дыхательных практик?
Исследования подтверждают, что регулярные глубокие вдохи улучшают вентиляцию лёгких и снижают стресс.

Мифы и правда

  • Миф: глубокое дыхание нужно только спортсменам.
    Правда: это естественный механизм саморегуляции организма.

  • Миф: респираторный дистресс — болезнь только новорождённых.
    Правда: он может развиться и у взрослых, особенно после тяжёлых вирусных инфекций.

  • Миф: дыхательная гимнастика не имеет научного обоснования.
    Правда: современные исследования подтверждают её физиологическую пользу.

Три интересных факта

  1. Поверхностное дыхание может снизить поступление кислорода в мозг на до 20%.

  2. Один глубокий вдох восстанавливает равновесие в лёгких примерно на 5 минут.

  3. Сурфактант вырабатывается в лёгких естественно — но его объём уменьшается при стрессе и малоподвижном образе жизни.

Исторический контекст

1980-е: создание сурфактантной терапии для недоношенных младенцев.

2020-е: попытки адаптировать метод для взрослых пациентов с COVID-19.

2025 год: швейцарские исследователи подтверждают механическую природу дыхательной эластичности лёгких.

