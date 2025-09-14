Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пульсометр фирмы Xoss x2 Heart rate Monitor
Пульсометр фирмы Xoss x2 Heart rate Monitor
© tresdesign.com by Greg L is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:10

Сердцебиение под контролем: простой лайфхак работает на дистанции

Дыхательные упражнения снижают пульс в покое на 3 удара в минуту — кардиологи

В интернете полно советов, обещающих быстрое решение любых проблем. Но далеко не всегда они действительно работают. Чтобы отделить полезные приёмы от пустых обещаний, мы тестируем популярные лайфхаки и делимся результатами. На этот раз речь пойдёт о том, можно ли замедлить учащённое сердцебиение с помощью дыхательных упражнений.

Как всё проверяли

Совет от кардиологов звучит просто: сделать несколько глубоких вдохов и медленных выдохов. Для чистоты эксперимента метод попробовали два автора медицинской редакции — Юлия Лебедева и Ия Зорина.

Опыт Юлии

Журналистка решила начать с тренажёрного зала. На беговой дорожке она задала скорость 6 км/ч и спустя несколько минут заметила, что пульс вырос. В этот момент Юлия начала дышать глубже и спокойнее.

"Пока я тестировала лайфхак без камеры, датчики на тренажёре показывали, что мой пульс падает", — сказала журналистка Юлия Лебедева.

Когда же подключилась камера, сердцебиение снова участилось — сработало обычное волнение. Позже Юлия повторила эксперимент дома, в состоянии покоя. Через пару минут дыхания животом её пульс снизился на три удара в минуту.

Опыт Ии

Второй автор решила проверить метод прямо во время бега. В спокойном положении заметных изменений не было, зато на дистанции эффект проявился.

Средний темп её пробежки составил 10 км/ч, а пульс держался около 155 ударов в минуту. На седьмом километре Ия изменила ритм дыхания: вдох на четыре шага, выдох на два. Темп бега остался прежним, а пульс снизился до 149 ударов. Вернувшись к привычному дыханию, она снова увидела цифры около 153 ударов в минуту.

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом упражнения сядьте или встаньте в удобное положение.

  2. Вдыхайте через нос, считая до четырёх.

  3. Медленно выдыхайте через рот, без задержки дыхания.

  4. Для большего эффекта выполняйте метод не одну минуту, а 5-10.

  5. Используйте фитнес-браслет или умные часы, чтобы отслеживать изменения пульса.

Мифы и правда

  • Миф: глубокое дыхание мгновенно нормализует сердечный ритм.
  • Правда: снижение пульса составляет всего 3-7 ударов, что нельзя считать серьёзным результатом.
  • Миф: метод работает только в состоянии покоя.
  • Правда: во время физической нагрузки эффект может быть заметнее.
  • Миф: дыхательные практики заменяют лекарства от тахикардии.
  • Правда: они могут лишь немного облегчить состояние, но не являются лечением.

FAQ

Как выбрать технику дыхания?
Самый простой вариант — вдох на счёт четыре, выдох на счёт два. Новичкам стоит начинать с этого ритма.

Сколько стоит пульсометр для дома?
Фитнес-браслеты и часы с функцией измерения пульса можно купить от 3000 рублей, профессиональные устройства дороже.

Что лучше: дыхательные упражнения или медитация?
Оба метода помогают справляться со стрессом. Дыхательные практики действуют быстрее, медитация эффективна при регулярной практике.

Исторический контекст

Техники глубокого дыхания известны с древности. В индийской йоге существует пранаяма — система дыхательных упражнений для контроля тела и ума. В XIX веке подобные методы вошли в практику европейских врачей, которые советовали пациентам при сердечных приступах медленно вдыхать и выдыхать. Сегодня их применяют в кардиологии и психотерапии.

А что если…

Что будет, если попробовать упражнение в момент паники или тревожного состояния? Медики отмечают, что именно в такие минуты метод может оказаться наиболее полезным. Медленное дыхание снижает уровень стресса, помогает сосредоточиться и вернуть контроль над эмоциями.

Интересные факты

  1. В некоторых СПА-программах дыхательные практики сочетают с ароматерапией.

  2. Приборы для дыхательных тренировок можно найти в аптеках наряду с витаминами и ингаляторами.

  3. Спортсмены нередко используют дыхательные техники перед стартом, чтобы стабилизировать давление и ритм сердца.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Олимпийский чемпион Костомаров выделил Акинфеева среди российских игроков сегодня в 13:25

Роман Костомаров назвал единственного футболиста, которого запомнил

Роман Костомаров назвал единственного российского футболиста, который произвёл на него впечатление, — им оказался Игорь Акинфеев.

Читать полностью » Александр Мостовой отреагировал на банкротство футбольного клуба сегодня в 12:21

Бывший игрок сборной России прокомментировал крах подмосковного клуба

Александр Мостовой отреагировал на новость о банкротстве «Химок», отметив, что ситуация негативно отражается на имидже российского футбола.

Читать полностью » Александр Овечкин провёл первую тренировку перед сезоном сегодня в 11:17

Конкуренция за рекорд Гретцки выходит на новый этап

Александр Овечкин провёл первую тренировку перед стартом сезона НХЛ-2025/26 — журналист показал, как капитан «Кэпиталс» отрабатывает броски.

Читать полностью » Яна Рудковская сообщила, что её сын Саша Плющенко почти ежедневно играет в футбол сегодня в 10:13

Почему фигуристам важно развиваться в нескольких видах спорта

Яна Рудковская объяснила, зачем её сыну Александру Плющенко нужны футбольные тренировки и как они помогают в фигурном катании.

Читать полностью » Комплекс для ног: сплит-присед, подъём таза, стульчик — фитнес-инструкторы сегодня в 9:50

Тренировка ног без штанги и тренажёров: 5 движений, которые прокачивают бёдра дома

Эти упражнения можно выполнять дома и в зале: они укрепят ноги, займут всего полчаса и не требуют специального оборудования.

Читать полностью » Врач спортивной медицины Георгий Темичев назвал упражнения для профилактики боли в плече сегодня в 9:10

Упражнения, о которых забывают: почему именно плечи ломают планы на спорт

Узнайте, какие простые упражнения помогут укрепить плечевой сустав и избежать боли, даже если вы много работаете руками или занимаетесь спортом.

Читать полностью » Разминка для спины дома: врачи раскрыли пользу кошки — коровы сегодня в 8:50

Шесть движений за 6 минут: как домашний комплекс разгружает спину и плечи

Простой комплекс из шести упражнений поможет снять зажимы в спине и плечах, улучшить осанку и вернуть телу лёгкость движений.

Читать полностью » Дисменорея: реабилитолог W Clinic Наталья Хоботова рассказала, как упражнения помогают при менструальной боли сегодня в 8:10

Четыре движения, которые стирают менструальную боль, словно её не было

Как справиться с менструальной болью без лекарств? Простые техники массажа, дыхания и расслабления помогут снизить дискомфорт.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Mercedes-Benz анонсировала запуск зарядных станций HYC1000 для электромобилей в 2026 году
Туризм

Фару привлекают туристов тишиной, устрицами и встречами с дельфинами
Наука

Трепанация на мумифицированной голове аймара: исследование в Ла-Пасе
Еда

Тыква с корицей и сахаром: готовим 55 минут в духовке при 175 °C
Красота и здоровье

Исследование Technion: коровье молоко лучше усваивается мужчинами, овсяное — женщинами
Дом

Эксперт Наталья Конкина рассказала о плюсах и минусах пластиковых, алюминиевых и деревянных окон
Садоводство

Удивительные свойства сорняков: от удобрений до защиты от вредителей
Питомцы

Кошки быстрее привыкают к лотку при правильном выборе места и наполнителя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet