Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Полив на даче
Полив на даче
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 19:19

Всего один секрет полива – и ваши растения не узнают, что такое засуха

Почва раскроет все секреты: как правильно поливать огород, чтобы он ожил

Многие садоводы и огородники привыкли поливать растения часто, но небольшими порциями. Такой подход предполагает лишь поверхностное смачивание верхнего слоя почвы. Однако этот метод зачастую приносит больше вреда, чем пользы, особенно в жаркую погоду.

Поверхностное увлажнение не способствует развитию глубоких корней и делает растения уязвимыми к засухе и перегреву. В результате корневая система остается неглубокой, что ухудшает устойчивость растений к неблагоприятным условиям.

Глубокий и редкий полив — залог здоровья растений

Гораздо более эффективной стратегией считается редкий, но обильный полив. Такой подход позволяет промочить почву на глубину 20-30 сантиметров, где обычно расположена основная масса корней овощных культур и других растений. Глубокое увлажнение стимулирует развитие корней вглубь, что обеспечивает растениям доступ к влаге даже в периоды засухи или жаркой погоды. Это способствует формированию более сильной и устойчивой корневой системы, способной противостоять стрессовым факторам.

Исследования, проведённые в Университете штата Калифорния в Дэвисе (UC Davis), подтверждают преимущества глубокого полива для развития более устойчивых к стрессам растений. В рамках экспериментов ученые выяснили, что растения с развитой глубокой корневой системой лучше переносят периоды засухи и требуют меньшего количества воды для поддержания жизнедеятельности. Это особенно важно в условиях изменения климата и сокращения водных ресурсов.

Как определить правильную глубину промачивания

Проверить эффективность полива можно очень просто: через пару часов после процедуры сделайте небольшую лунку у растения и оцените влажность почвы. Влага должна проникнуть на глубину 20-30 сантиметров — именно там находится основная масса корней большинства овощных культур. Если почва осталась сухой на нужной глубине, значит, полив был недостаточным или его нужно повторить.

Обильный полив не только способствует развитию сильной корневой системы, но и помогает снизить риск развития грибковых заболеваний на листьях и стеблях растений. Когда вода проникает глубоко в почву, поверхность остается сухой дольше, что препятствует появлению патогенных микроорганизмов и гниению. Кроме того, такой режим экономит воду в долгосрочной перспективе: растения получают всё необходимое сразу, а не по чуть-чуть каждый день.

Лучшее время для глубокого увлажнения

Оптимальное время для проведения глубокого полива — раннее утро или вечер. В эти периоды испарение минимально, а вода успевает проникнуть вглубь почвы без быстрого испарения. Полив днем в жаркую погоду неэффективен: большая часть воды уйдет на испарение, а растения могут получить ожоги от солнечных лучей при контакте с влажной поверхностью листьев.

После проведения глубокого увлажнения рекомендуется укрыть поверхность почвы слоем мульчи — соломы, скошенной травы или компоста. Мульчирование значительно сокращает испарение влаги и помогает поддерживать стабильную влажность внутри почвы длительное время. Это особенно важно в условиях жаркой погоды или при недостатке осадков.

Особенности глубины полива для разных культур

Разные виды растений имеют разную глубину залегания корней. Например, у томатов или кабачков она может достигать 40-50 сантиметров, тогда как у салата или редиса — около 10-15 сантиметров. Поэтому при планировании режима полива необходимо учитывать особенности конкретных культур и корректировать глубину увлажнения соответственно.

Успешный результат можно определить по устойчивости растений к засухе в течение нескольких дней после последнего полива. Если растения остаются здоровыми и не показывают признаков увядания или пересыхания почвы — значит, вы правильно промочили грунт на нужную глубину. В случае быстрого высыхания поверхности — стоит увеличить объем воды или проверить структуру почвы: она должна хорошо удерживать влагу.

Переключение с поверхностного частого полива на глубокий редкий режим кардинально повышает устойчивость огорода к капризам погоды и снижает затраты воды. Этот простой совет помогает сделать выращивание овощей более эффективным и экологичным.

Интересные факты о правильном поливе

1. Исследования Университета штата Калифорния показали, что глубокий полив способствует развитию более мощных корней у растений — это увеличивает их урожайность примерно на 20-30%.
2. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), правильное использование мульчи при выращивании овощей позволяет снизить потребление воды до 50%.
3. В Израиле разработана технология автоматического капельного орошения с датчиками влажности почвы, которая обеспечивает оптимальный режим увлажнения без лишних затрат воды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

7 ошибок в уходе приводят к сухим листьям комнатных растений – как спасти ситуацию сегодня в 15:19

Цветоводы в панике: 7 неожиданных причин сухих кончиков листьев – не допустите этого

Сохнут кончики листьев у комнатных растений? Узнайте о 5 ключевых причинах: от жесткой воды до неправильного полива. Советы по спасению и уходу за вашими растениями.

Читать полностью » В Камчатском крае дачники создают газоны без частой стрижки и полива сегодня в 14:13

Хотели зелёный ковёр, а получили жёлтые проплешины — типичная ошибка камчатцев

Газон без забот — мечта многих. На Камчатке она ближе, чем кажется: секреты выбора растений и хитрости ухода сведут хлопоты к минимуму.

Читать полностью » Бесплатный свет для рассады: как использовать люминесцентные лампы для обильного урожая – советы эксперта сегодня в 14:03

Этот копеечный свет творит чудеса с рассадой: раскройте секрет обильного урожая

Раскрываем секреты экономии при выращивании рассады. Самодельные кассеты, грунт, освещение, фитильный полив и закаливание - залог богатого урожая с минимальными затратами!

Читать полностью » Патио стало популярным элементом загородных участков в Тамбовской области сегодня в 13:11

Всего несколько шагов — и двор превращается в место притяжения для семьи: чем патио покорило тамбовчан

Узнайте, как создать патио своими руками в Тамбовской области. Пошаговая инструкция и советы по выбору материалов для комфортного отдыха на свежем воздухе.

Читать полностью » Как мульчирование почвы улучшает структуру, сохраняет влагу и увеличивает урожайность сегодня в 13:03

Тепло зимой, прохлада летом: мульча – ваш личный климат-контроль для растений!

Узнайте о ключевых преимуществах мульчирования почвы для здоровья растений и увеличения урожая. Секреты защиты от сорняков, сохранения влаги и улучшения структуры земли.

Читать полностью » Коричневые кончики листьев у комнатных растений появляются из-за сухого воздуха сегодня в 12:41

Красивый цветок сегодня, безжизненный стебель завтра: к чему приводит ошибка в поливе

Почему у комнатных растений сохнут кончики листьев? Вовсе не из-за нехватки воды. Причина неожиданная — и решение проще, чем кажется.

Читать полностью » Режим полива перца: когда и как поливать – раскроем секрет богатого урожая сегодня в 12:03

Этот секретный метод полива увеличит урожай перца вдвое: раскрою секрет опытных огородников

Узнайте о важности правильного режима полива для выращивания перца. Экспертные советы по частоте увлажнения, температуре воды и контролю влажности для богатого урожая.

Читать полностью » Размножение флоксов зелёными черенками обеспечивает приживаемость до 100% сегодня в 11:24

Флоксы, которые приживаются почти на 100% — садоводы называют этот способ безотказным

Хотите, чтобы любимые флоксы цвели пышнее и чаще? Узнайте, как правильно укоренять черенки и создавать для них идеальные условия.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи обнаружили останки жертв чумы: что это значит для науки
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала упражнение для сжигания жира после 40 лет
Питомцы

Эксперты объяснили, как правильно содержать джек-рассела в маленькой квартире
Наука и технологии

Астробиологи предложили новый подход к поиску жизни на экзопланетах
Туризм

Валуев поддержал инициативу стимулировать внутренний туризм бесплатными перелётами
Еда

Нутрициолог Чаевская предупредила об опасности пластиковой кухонной утвари
Культура и шоу-бизнес

Писательница Елена Михалкова назвала Пушкина источником вдохновения для работы
Садоводство

Какие инструменты заменяют лопату на огороде: вилы, мотыга, плоскорез и культиватор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru