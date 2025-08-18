Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
щебень
щебень
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:30

Щебень творит чудеса: жители Орловской области нашли простой способ украсить дачу

Декоративная отсыпка из щебня помогает жителям Орловской области бороться с сорняками

Декоративная отсыпка из щебня — это один из самых доступных и долговечных способов благоустройства участка. В Орловской области, где климат отличается резкой сменой сезонов, дожди нередко размывают грунт, а летом растения требуют аккуратного оформления, этот метод становится особенно востребованным.

Почему именно щебень актуален в Орловской области

Для жителей Орловской области декоративная отсыпка — не просто элемент красоты, а ещё и практичное решение. Почвы региона часто подвержены зарастанию сорняками, а весной влага может застаиваться. Щебень решает сразу две проблемы:

  • подавляет рост сорной травы;
  • создаёт аккуратные дорожки и зоны отдыха, которые не размываются дождями.

К тому же щебень хорошо переносит зимние морозы и не теряет вида, даже если участок пережил затяжные осадки или перепады температур.

Алгоритм устройства декоративной отсыпки

Разметка участка. Сначала необходимо определить контур будущей отсыпки: клумбы, дорожки или площадки под скамейки. В Орловской области это особенно актуально для участков возле яблоневых садов, где траву трудно контролировать.
Подготовка основы. Почву очищают от сорняков и корней. Лучше всего уложить геотекстиль — он не даст траве пробиваться сквозь щебень.
Бордюр. Для удержания щебня по краям делают ограждение: кирпич, камень, деревянные плашки. В сельской местности Орловской области нередко используют обрезки досок или местный известняк.
Засыпка щебня. Слой должен быть не менее 5 см, но для дорожек — 7-10 см.
Уход. Периодически щебень подсыпают, а поверхность можно промывать водой, чтобы убрать пыль.

Какие виды щебня выбрать

  • Гранитный — самый прочный и долговечный, но дороже.
  • Известняковый — распространён в Орловской области, гармонично вписывается в местные ландшафты.
  • Доломитовый или гравийный — для клумб и декоративных композиций.

Сезонные акценты

Весна: лучшее время для закладки новой отсыпки, пока почва ещё влажная и легко утрамбовывается.
Лето: периодическая уборка от листьев и пыли.
Осень: подсыпка щебня для укрепления дорожек перед дождями.
Зима: никакого ухода не требуется — отсыпка спокойно переносит морозы и снег.

"У меня дача под Орлом, и каждый год боролся с сорняками. Два года назад сделал декоративную отсыпку из известнякового щебня вокруг клумб. Теперь участок выглядит ухоженно, и времени на прополку трачу в разы меньше", — делится опытом Андрей М., житель Орловской области.

Универсальная польза

Декоративная отсыпка из щебня — это способ сэкономить силы, придать участку аккуратный вид и одновременно решить практические задачи. В условиях Орловской области, где климат щедр на дожди и смену сезонов, такой вариант благоустройства особенно оправдан.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спатифиллум, алоэ и фикус названы полезными растениями для спальни сегодня в 13:23

Эти 7 комнатных растений превратят вашу спальню в оазис спокойствия: вот что нужно знать

Узнайте, какие растения идеально подходят для спальни. Они не только очищают воздух и насыщают кислородом, но и способствуют расслаблению и здоровому сну.

Читать полностью » Почему магнолия не цветет: решение найдено в правильной подкормке сегодня в 12:44

Магнолия расцветет пышнее, чем когда-либо: вот секрет подкормки от опытного садовода

Узнайте, как правильно подкармливать магнолии для обильного цветения и здоровья. Советы от эксперта по уходу за магнолиями и выбору удобрений.

Читать полностью » В Тверской области сухой ручей используют как дренаж при паводках и дождях сегодня в 12:12

Тверская область превращает лужи в красоту: сухой ручей спасает сад и делает вау-эффект

Узнайте, как создать сухой ручей на даче в Тверской области! Пошаговая инструкция, выбор материалов, посадка растений для защиты от паводков и украшения сада.

Читать полностью » Как чайные пакетики улучшают газон: секреты подкормки и защиты от вредителей сегодня в 11:28

Газон будет как новый: вот что нужно закопать возле травы – дешево и сердито

Узнайте, как использованные чайные пакетики могут стать ценным ресурсом для улучшения газона! Экологичные способы подкормки и борьбы с вредителями раскроют садоводы.

Читать полностью » В Рязанской области воду с дачных участков разрешено отводить только в согласованные кюветы сегодня в 11:23

Грунтовые воды атакуют — Рязанская область отвечает: один приём продлевает жизнь дому и саду

Весенний паводок в Рязанской области? Узнайте, как сделать эффективный дренаж участка своими руками. Пошаговая инструкция и советы для дачников.

Читать полностью » Чем подкармливать кинзу: перегной, зола и минеральные удобрения в период роста сегодня в 10:39

Хотели пышную зелень, а получили пустую грядку: правда о посевах кинзы

Узнайте, как правильно подготовить семена кинзы, чтобы получить богатый урожай. Секреты полива, почвы, времени посева и подкормок для пышной зелени.

Читать полностью » Сад без химии: 5 шагов к защите огорода от вредителей народными средствами сегодня в 10:28

Вредители не пройдут: 5 шагов к идеальной защите сада без химии – ваши растения будут здоровы

Защитите свой сад от вредителей без химии! Эффективные народные средства и методы для здорового урожая. Секреты опытных садоводов раскрыты!

Читать полностью » Настурция: натуральная защита огорода — отпугивает, приманивает, привлекает сегодня в 9:28

Вредители в панике бегут с огорода: настурция как природный щит — вот как её использовать

Настурция защитит огород от вредителей! Отпугивает колорадских жуков, привлекает божьих коровок. Эффективное и экологичное решение. Узнайте как использовать!

Читать полностью »

Новости
Туризм

Администрация санатория в Анапе ввела бахилы для туристов на пляже из-за последствий разлива нефти
Наука и технологии

Минздрав РФ одобрил клинические испытания препарата против резистентных инфекций
Спорт и фитнес

Тренеры из Нью-Йорка объяснили, какой вид кардио подходит для здоровья сердца
Питомцы

Дыня может быть безопасным лакомством для собак при умеренном употреблении
СЗФО

Историческую "витаминную аптеку" блокадного Ленинграда восстановили в Петербурге
ЮФО

В Крыму летом ощущается неравномерное распределение питьевой воды
Спорт и фитнес

Мишель Олсон, профессор спорта, назвала пользу ходьбы во время полумарафона
Дом

Как навсегда избавиться от запаха кошачьих меток — советы ветеринара
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru