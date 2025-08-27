Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:43

Цветы вместо картошки: жители Вологодской области открыли новый способ наслаждаться участком

В Вологодской области жители всё чаще выбирают декоративные сады вместо огородов

Жители Вологодской области традиционно привыкли к огородам: картофель, морковь, капуста и грядки, на которых лето проходит в трудах. Но всё больше людей задумываются: а что если отказаться от огорода в пользу декоративного сада? Такой участок радует глаз, требует меньше ухода и позволяет отдыхать, а не только работать.

Особенности региона

Климат Вологодской области континентальный, с долгой зимой и сравнительно коротким летом. Это значит, что растения должны быть морозоустойчивыми и неприхотливыми к условиям. Важный плюс для декоративного сада: северные широты славятся свежей зеленью, влагой и атмосферой, которая прекрасно подчёркивает красоту цветов и кустарников.

Что посадить вместо грядок

На участке можно организовать композиции из многолетников: астильбы, хосты, рудбекии, флоксы и эхинацеи хорошо чувствуют себя в вологодских садах. Они не только цветут всё лето, но и образуют красивые куртины.

Кустарники — обязательная часть декоративного сада. Барбарис, спирея, дерен, гортензия создадут объём и украсят пространство с весны до осени. Зимой кусты с яркой корой или плотной кроной добавят красок на фоне снега.

Хвойные — можжевельники, ели и сосны — создают основу композиции и делают сад декоративным круглый год.

Атмосфера и уют

Чтобы сад стал "местом силы", важно продумать не только посадки, но и пространство для отдыха. Дорожки из плитняка, деревянные скамейки, навесы или беседки помогут создать уголок для летнего чаепития. В Вологодской области дерево — привычный и доступный материал, так что деревянные элементы отлично впишутся в общий стиль.

Сезонные акценты

  1. Весной — луковичные: тюльпаны, нарциссы, крокусы, которые первыми оживят сад.
  2. Летом — многолетники и кустарники, цветущие ярко и пышно.
  3. Осенью — декоративные травы (мискантус, овсяница, молиния), которые красиво колышутся на ветру.
  4. Зимой — хвойные и кустарники с яркой корой (дерен с красными ветками выглядит особенно эффектно).

"Я отказалась от грядок ещё пять лет назад. У меня теперь цветники, гортензии и несколько хвойных. Работы стало меньше, а удовольствия от участка — в разы больше. Даже зимой приятно смотреть на сад: он живой и красивый", - рассказывает жительница Вологды, Надежда Сергеева.

Декоративный сад в Вологодской области — это возможность превратить участок в оазис красоты. Хвойные, многолетники и кустарники устойчивы к климату региона, а грамотно продуманные акценты сделают сад интересным в любое время года. Такой подход позволяет отдыхать душой, а не уставать от бесконечных грядок.

