Советы по интерьеру: как создать красивый декор дома при помощи свечей

Свеча в центре

Создайте привлекательный центральный элемент, поставив группу свечей разной высоты и размера на декоративный поднос или неглубокую миску. Вы можете добавить несколько разноцветных камешков или лепестков вокруг свечей.

Фонари

Поместите свечи внутрь фонарей и расставьте их на столике или повесьте на крючки. Фонари придают уютную и очаровательную атмосферу любому помещению.

Плавающие свечи

Наполните стеклянную чашу или вазу водой и разместите на поверхности небольшие свечи. Вы также можете добавить в воду несколько лепестков цветов или небольшие декоративные элементы для создания элегантного образа.

Подсвечники

Используйте декоративные подсвечники из стекла, металла или керамики для свечей. Разместите их на полках, камине, столиках, чтобы добавить стильный акцент в комнату.

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