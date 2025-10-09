Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Charles & Hudson is licensed under CC BY-SA 2.0
Опубликована сегодня в 13:33

Пять приёмов, которые превратят обычную кухню в уютное пространство

Дизайнеры назвали пять простых способов декорировать кухню своими руками

Чтобы кухня выглядела гармонично и при этом оставалась функциональной, не требуется капитальный ремонт. Достаточно добавить несколько выразительных акцентов и продуманных деталей. Вот пять решений, которые помогут создать уютное и стильное пространство.

1. Открытое хранение

Если на кухне есть открытые полки, превратите их в элемент декора. Баночки для круп и специй из прозрачного стекла с деревянными крышками выглядят аккуратно и придают интерьеру теплоту.

На открытых полках хорошо смотрятся наборы посуды, чашки, бокалы и деревянные разделочные доски — всё, что придаёт кухне атмосферу "домашнего тепла".

Совет: чтобы композиция выглядела опрятно, используйте посуду в одной цветовой гамме или с похожей фактурой.

2. Текстиль

Полотенца, скатерти, подушки для стульев и шторы — недорогой и быстрый способ обновить интерьер.

Подберите текстиль в тон фартуку или фасадам, либо наоборот — создайте контраст, добавив насыщенные цвета к светлой кухне. Если у вас деревянный стол, вместо скатерти используйте дорожку — она подчеркнёт природную текстуру дерева.

Совет: натуральные ткани — лён и хлопок — не только красиво выглядят, но и делают интерьер уютным и тёплым.

3. Сезонный декор

Живые цветы и природные материалы мгновенно оживляют пространство. Осенью используйте сухоцветы и декоративные злаки, зимой — еловые ветки и свечи, весной — свежие тюльпаны и веточки, летом — полевые букеты.

К сезонным композициям можно добавить фигурки, вазы, подсвечники или элементы сервировки — так кухня будет выглядеть по-новому в любое время года.

Совет: выбирайте простые формы и натуральные материалы — они универсальны и не перегружают интерьер.

4. Рейлинги

Металлические штанги и крепежи для кухонной утвари — не только практичные, но и декоративные элементы. На них удобно размещать чашки, половники, полотенца или сковородки.

Такой приём экономит место и делает кухню более уютной. Для выразительности можно выбрать рейлинги в контрастном цвете — например, чёрном или медном.

Совет: не перегружайте рейлинги предметами — оставьте немного свободного пространства, чтобы композиция выглядела аккуратно.

5. Растения

Растения всегда придают интерьеру свежесть и жизнь. Их можно поставить на полки, подоконник или обеденный стол.

Зелёные акценты органично смотрятся в любом стиле:

  • в минималистичном - простые растения в однотонных горшках;
  • в провансе - яркие цветы в керамических кашпо;
  • в современном интерьере — лаконичные композиции в геометричных вазах;
  • в классике - элегантные зелёные формы в декоративных кашпо.

Совет: растения с крупными листьями подойдут для просторных кухонь, а компактные — для подоконников и открытых полок.

FAQ

Как сделать кухню уютной без лишних деталей?
Оставьте только функциональные и декоративно привлекательные предметы — всё остальное уберите в закрытые шкафы.

Как выбрать растения для кухни?
Подойдут теневыносливые виды: хлорофитум, плющ, спатифиллум, замиокулькас.

Как часто менять сезонный декор?
Достаточно раз в 2-3 месяца, чтобы интерьер всегда выглядел обновлённым.

Создать уютную, гармоничную и индивидуальную кухню можно без больших затрат и ремонта. Достаточно добавить несколько осознанных деталей — и привычное пространство преобразится, заиграет новыми красками, вновь наполнив дом теплом и вдохновением.

