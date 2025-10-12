Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Интерьер квартиры
Интерьер квартиры
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:13

Дом, который задыхается от вещей: как понять, что пора расхламляться

Эксперты по организации пространства рассказали, как понять, что квартире нужно расхламление

Со временем в любой квартире накапливается множество вещей — нужных, "вдруг пригодится" и совсем забытых. Сначала они занимают место в шкафах, потом перебираются на полки, комоды, подоконники и столы. В результате даже просторное жильё начинает казаться тесным и беспорядочным. Чтобы вернуть лёгкость и порядок, важно вовремя распознать сигналы, что дом нуждается в расхламлении.

Почему вещи постепенно "захватывают" пространство

Психологи отмечают, что привычка хранить лишнее часто связана с чувством безопасности. Нам кажется, что вещи дают опору и контроль над прошлым. Но на деле избыток предметов создаёт визуальный шум и утомляет мозг.

"Когда квартира заставлена вещами, человек бессознательно ощущает усталость и тревогу. Пространство перестаёт быть местом отдыха и превращается в склад", — поясняют специалисты по организации пространства.

Если уборка больше не приносит удовлетворения, а поиск нужной вещи занимает минуты или часы — пора действовать.

Признак №1. Дубликаты вещей

Если вы обнаружили несколько одинаковых футболок, кружек или кухонных ножей — это первый звоночок. Часто мы покупаем новые вещи просто потому, что не можем найти старые.

"Бывают ситуации, когда предмет обихода очень нужен, но не попадается на глаза. В итоге приобретается похожая вещь, и в доме появляются дубликаты, которые только занимают место", — отмечают эксперты по быту.

Что делать

  • Оставьте только одну-две наиболее удобные и качественные вещи.

  • Остальное отдайте, продайте или переработайте.

  • Чтобы избежать повторов, систематизируйте хранение — каждой категории вещей выделите своё место.

Тип предметов Частая ошибка Решение
Одежда Несколько одинаковых футболок Сортировка по цветам и стилю
Кухонная утварь Повторяющиеся кружки, ножи, миски Отдать лишнее, хранить наборами
Документы Старые квитанции и бумаги Сканировать и выбросить дубликаты

Признак №3. Нет ощущения чистоты после уборки

Если даже после генеральной уборки квартира выглядит загромождённой, причина — избыток вещей. Пыль оседает быстрее, а визуальный шум мешает почувствовать свежесть.

"Большое количество предметов создаёт ощущение загромождения, даже если всё вымыто и на своих местах", — подчёркивают дизайнеры интерьеров.

Советы

  • После каждой уборки выбрасывайте хотя бы 3-5 ненужных предметов.

  • Освободите горизонтальные поверхности — столы, подоконники, тумбы.

  • Оставьте декор, который действительно радует глаз.

Признак №4. Нет свободных поверхностей

Когда на каждом столе стоят книги, документы, сувениры и вазочки, пространство кажется тесным.

"Когда в квартире практически нет пустых поверхностей — это тревожный знак. Такие зоны создают ощущение лёгкости, но при избытке вещей комната выглядит перегруженной", — объясняют эксперты по дизайну.

Что помогает

  • Освободите 30% поверхности каждой плоскости — этого достаточно, чтобы комната "дышала".

  • Декорируйте точечно: одна ваза, одна свеча, один акцент.

  • Используйте закрытые системы хранения.

Признак №5. Уборка вызывает усталость

Если мысль о наведении порядка вызывает раздражение, а сам процесс утомляет, значит, предметов стало слишком много.

"Когда вокруг слишком много вещей, уборка превращается в трудоёмкое и пугающее занятие. Расхламление делает этот процесс лёгким и приятным", — отмечают специалисты.

После избавления от ненужного, пыль скапливается медленнее, а уборка занимает вдвое меньше времени.

FAQ

Как часто нужно проводить расхламление?
Минимум раз в полгода. Весной и осенью — идеальные периоды для ревизии.

Что делать с подарками, которые не нравятся?
Отдать или продать — подарок теряет смысл, если не приносит радости.

Как убедить домочадцев участвовать?
Покажите преимущества — больше места, меньше уборки, больше времени на отдых.

Можно ли хранить вещи на балконе?
Да, но только в закрытых контейнерах и не для долговременного хранения.

Что делать, если не получается выбрасывать вещи?
Начните с категории, к которой не привязаны эмоционально, например, с бумаг или пластиковых контейнеров.

