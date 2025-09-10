Как "похудеть" дому и вернуть ему лёгкость: расхламление и порядок в 4 шага

С самоизоляцией и удаленкой многие начали говорить о том, что это идеальный момент для генеральной уборки. Если вы еще не приступили к этому, мы предлагаем начать с простого — избавиться от хлама, который наверняка есть в шкафах и на полках каждого из нас. Как правильно очистить дом от ненужных вещей? В этом поможет книга Дженнифер Лиффорд "Дом на диете. Канадский метод расхламления пространства".

Шаг 1. Подготовьтесь

Прежде чем начать расхламление, важно подготовить план действий. Подготовьте мусорные мешки для вещей, которые собираетесь выбросить, а также коробки или ящики для тех, которые хотите отдать или перенести в другое место. Оцените время, которое потребуется на уборку той или иной зоны, чтобы не перегрузить себя и не оставить за собой еще больший бардак. Например, если вы разбираете кухонные шкафы, а у вас есть только один час, начните с нескольких ящиков и оставьте остальное на следующий день.

Шаг 2. Освободите пространство

Теперь, когда все подготовлено, самое время начать. Полностью освободите пространство, с которым будете работать. Выньте все вещи из шкафов и ящиков, чтобы увидеть перед собой "чистый лист". Это поможет понять, что действительно нужно сохранить, а что не имеет смысла оставлять. В процессе сортировки разделите все на четыре категории:

Сохранить — только те вещи, которыми реально пользуетесь или которые любите.

— только те вещи, которыми реально пользуетесь или которые любите. Выбросить — все сломанные, неполные или в плохом состоянии вещи.

— все сломанные, неполные или в плохом состоянии вещи. Отдать или продать — вещи, которые в хорошем состоянии, но больше не нужны вам.

— вещи, которые в хорошем состоянии, но больше не нужны вам. Переложить в другое место — вещи, которые по ошибке оказались не на своем месте.

Не привязывайтесь к вещам, которыми когда-то хотели воспользоваться. Чем меньше будет "лишнего", тем легче будет поддерживать порядок.

Шаг 3. Уберите место

Когда вы освободили пространство, приступайте к уборке. Протрите все поверхности, полки, шкафы и углы. Пропылесосьте или подметите пол, чтобы после расхламления помещение стало действительно чистым и комфортным.

Шаг 4. Рассортируйте вещи из категории "сохранить"

Теперь нужно внимательно рассортировать вещи из категории "сохранить". Оцените, сколько места они занимают и насколько действительно необходимы. Может быть, вы обнаружите повторяющиеся предметы или вещи, которые уже устарели или повреждены. Пересмотрите все с новой точки зрения — возможно, пора избавиться от "лишнего килограмма" и освободить место для того, что действительно важно.

Заключение

После всех этих шагов переходите к следующему этапу — организации пространства. Разработайте систему хранения вещей, чтобы каждый предмет имел свое место. Это поможет поддерживать порядок и не накапливать хлам в будущем.

Полезные вопросы при расхламлении:

Пользуюсь ли я этим? Если вы не использовали вещь последние полгода или год, скорее всего, она вам не нужна.

Купила бы я это сегодня? Особенно полезный вопрос для одежды и декоративных предметов. Подходит ли эта вещь вашему текущему стилю?

Добавляет ли она красоты в ваш дом?

Можно ли уменьшить место, которое занимает эта вещь? Возможно, можно упаковать вещи компактнее, перелить в более удобные контейнеры или избавить от лишней упаковки.

Правильная организация и внимание к деталям помогут вам добиться потрясающих результатов в освобождении пространства.