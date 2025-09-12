Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Интерьер квартиры
Интерьер квартиры
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:42

Начали с кладовки — получили катастрофу в квартире: как избежать ловушки расхламления

Эксперты назвали последствия хаотичного расхламления: беспорядок, потеря мотивации и возвращение хлама

Когда мы решаемся на генеральное расхламление, кажется, что это быстро и просто: разобрал шкафы, выбросил лишнее и наслаждаешься порядком. Но на практике многие сталкиваются с тем, что сил не хватает, мотивация падает, а квартира превращается в поле битвы, где хаоса только прибавляется. Чтобы этого не произошло, важно заранее знать типичные ошибки и понимать, как их избежать.

Ошибка 1: бросаться вглубь квартиры

Многие начинают с кладовок, антресолей и дальних шкафов. Логика проста: именно там лежит весь "главный хлам". Но стоит вытащить его наружу — и в квартире воцаряется полный разгром. В итоге дело застревает на полпути, а желание продолжать пропадает.

Как поступить правильно?

Начинайте с внешнего пространства, где результат будет заметен сразу. Порядок на видных местах подстегнёт к дальнейшим шагам.

Например, начните с прихожей:

  • помойте и отполируйте входную дверь;
  • замените старый коврик на новый;
  • оставьте на вешалке только актуальную одежду;
  • уберите лишнюю обувь, оставив минимум пар, которые носите ежедневно.

Так вы сразу почувствуете перемены: каждый приход домой будет сопровождаться ощущением чистоты и уюта.

Ошибка 2: фокус на том, что выбросить

Расхламление часто воспринимается как марафон "кто больше избавится от вещей". Люди увлекаются поиском ненужного, вместо того чтобы сосредоточиться на том, что действительно важно и ценно. Такой подход быстро утомляет и лишает удовольствия.

Как изменить стратегию?

Переключите внимание на сохранение. Пусть в центре будут любимые и нужные вещи, а всё остальное автоматически окажется в стороне.

Пример с тумбочкой в прихожей: выложите хорошие стельки, новые кремы для обуви, качественные щётки, красивые зонтики. Эти вещи точно остаются. А всё остальное можно собрать в коробку. Смелые люди выбрасывают её сразу, осторожные оставляют на потом — разберут при удобном случае. Но порядок в тумбочке уже будет очевиден.

Ошибка 3: отсутствие системы хранения

Даже если избавиться от ненужного, вещи могут снова "расползтись" по квартире, если для них нет продуманного места. Часто люди упускают этот момент, и тогда эффект расхламления оказывается временным.

Что делать?

Продумайте систему хранения заранее. Можно прямо на диване с блокнотом в руках составить план:

  1. Замерьте шкафы и ниши.

  2. Запишите категории вещей.

  3. Подумайте о подходящих органайзерах.

  4. Составьте список покупок.

Такое планирование избавляет от хаоса: каждая вещь будет знать своё место.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с внешних зон: прихожая, гостиная.

  2. Выделите время на мелкие участки — один шкаф или одну тумбочку.

  3. Сначала найдите и оставьте любимые вещи.

  4. Лишнее собирайте в коробку и определяйте судьбу: выбросить, отдать, переработать.

  5. Продумайте систему хранения до покупки органайзеров.

  6. Повторяйте процесс постепенно, двигаясь от внешнего к внутреннему.

Мифы и правда

  • Миф: "Чтобы расхламить квартиру, нужен целый день без перерыва".
    Правда: достаточно уделять 20-30 минут в день — результат будет стабильнее.
  • Миф: "Если оставить коробку на потом — это лень".
    Правда: иногда это разумная пауза, чтобы не перегореть.
  • Миф: "Чем больше выбросишь, тем лучше".
    Правда: важнее сохранить удобное и ценное.

FAQ

Как выбрать органайзеры?
Подбирайте по размерам шкафов и количеству категорий. Универсальные контейнеры помогут избежать хаоса.

Сколько стоит система хранения?
Цена варьируется от пары сотен рублей за простые корзины до десятков тысяч за встроенные шкафы.

Что лучше: раз в год большая уборка или регулярные мини-разборы?
Мини-разборы эффективнее: они не требуют много сил и поддерживают порядок постоянно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Начать с кладовки → Беспорядок во всей квартире → Старт с прихожей или гостиной.

  2. Искать ненужное → Потеря интереса → Сосредоточиться на нужном.

  3. Не продумать хранение → Хлам возвращается → Система с органайзерами и списками.

А что если…

Вы не готовы выбросить всё сразу? Оставьте коробки закрытыми и спрячьте их. Через 2-3 месяца откройте — если не вспомните о содержимом, значит, без сожалений можно расстаться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты рассказали, как выбрать канализацию для частного дома сегодня в 15:22

Ошибка в канализации обернётся запахом и переделкой всего участка

Септик, шамбо или биостанция? Разбираем все варианты канализации для частного дома, их плюсы и минусы, а также правила установки.

Читать полностью » Как смарт-чайники отличаются от обычных моделей на кухне сегодня в 14:13

Смарт-чайник или классика: что выгоднее и удобнее на кухне

Смарт-чайники обещают больше, чем просто кипяток: функции, управление со смартфона и экономия времени. Но стоит ли менять привычный прибор на «умный»?

Читать полностью » Как использовать сыроварню для приготовления сыра своими руками сегодня в 13:12

Как приготовить домашний сыр своими руками и сэкономить деньги

Сыроварня позволяет готовить свежий сыр дома: вкуснее и полезнее магазинного, экономично и с полным контролем над качеством ингредиентов.

Читать полностью » Сэндвичница используется для приготовления быстрых перекусов дома и в офисе сегодня в 12:08

Как сэндвичница превращает обычный хлеб и начинку в аппетитный перекус

Сэндвичница позволяет готовить быстрые перекусы дома и в офисе: вкусно, удобно и экономично, без лишних затрат и походов в кафе.

Читать полностью » Какие трудности возникают при использовании домашней соковыжималки сегодня в 11:07

Почему соковыжималка не всегда оправдывает ожидания

Соковыжималка дарит свежий сок, но вместе с пользой появляются и трудности: от невкусных фруктов до долгой чистки прибора после использования.

Читать полностью » Соковыжималка помогает готовить свежие соки дома каждый день сегодня в 10:02

Как соковыжималка, превращает утро в заряд энергии

Соковыжималка позволяет готовить свежие соки каждый день, но нужна ли она сейчас на кухне? Разберёмся в её пользе, удобстве и экономии.

Читать полностью » Как использовать блендер для приготовления смузи за минуты сегодня в 9:01

Домашний блендер: как за пару минут сделать завтрак полезнее и вкуснее

Блендер для смузи помогает готовить полезные напитки за минуты: экономично, вкусно и с полным контролем ингредиентов прямо на вашей кухне.

Читать полностью » Как приготовить полезные завтраки дома с помощью тостера сегодня в 8:59

Почему домашние тосты могут заменить дорогие завтраки из кафе

Тостер помогает готовить полезные завтраки дома: быстро, экономично и с контролем состава — от классических тостов до оригинальных рецептов.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Дачникам напомнили о правилах хранения инструментов осенью
Авто и мото

Лишают ли прав за распитие алкоголя в припаркованной машине — разъяснение МВД
Наука

Астероид Рюгу хранит следы воды, утверждает JAXA
Дом

Ошибки при чистке сковороды: металлическая щётка оставляет царапины на нержавейке и алюминии
Красота и здоровье

Исследования NCBI: имбирь расширяет сосуды и улучшает кровообращение
Туризм

В Бурятии ответили на инициативу Олега Дерипаски ограничить поездки "диких" туристов на Байкал
Питомцы

Кинолог развеял миф о необходимости родов у каждой собаки
Технологии

Эксперты объяснили, из-за чего смартфон заряжается дольше обычного
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet