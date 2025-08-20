Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:06

Хлам ворует у вас жизнь: канадский метод освобождения пространства

Книга "Дом на диете": канадский метод уборки помогает вернуть дому лёгкость

С начала самоизоляции многие говорили: это идеальное время для генеральной уборки. Но даже если до неё руки так и не дошли, можно сделать первый шаг — избавиться от хлама. Лишние вещи есть у каждого: в шкафах, на полках и в кладовках. Как их правильно убрать из дома, рассказывает Дженнифер Лиффорд в книге "Дом на диете. Канадский метод расхламления пространства".

Шаг 1. Подготовьтесь

Прежде чем начать, составьте план и подготовьте "инвентарь":

  • мусорные мешки для выброса,
  • коробки для пожертвований или продажи,
  • ящики для вещей, которые нужно перенести в другое место.

Оцените время: если у вас всего час, не пытайтесь разобрать всю кухню. Начните с пары ящиков. Важно закончить зону, а не оставить после себя ещё больший беспорядок.

Шаг 2. Освободите пространство

Чтобы понять, что у вас есть, выньте всё до последней мелочи. Удобнее сразу разделить вещи на 4 группы:

  • Сохранить — то, чем пользуетесь или что действительно любите.
  • Выбросить — сломанное, испорченное, без деталей.
  • Отдать/продать — рабочие вещи, которыми вы не пользуетесь.
  • Переложить — нужное, но лежащее "не там".

Один из бонусов: можно найти давно потерянные предметы.

Шаг 3. Уберите освобождённое место

Когда вещи вынуты, займитесь уборкой. Протрите полки и шкафчики, уберите пыль из углов, вымойте поверхности. Часто именно из-за захламлённости вы не делали этого годами.

Шаг 4. Пересмотрите категорию "сохранить"

Даже среди нужных вещей могут оказаться дубликаты или предметы, которые не используются. Перепроверьте их: может, что-то всё-таки лучше отдать. Это дополнительный способ "скинуть лишний вес" дому.

Затем разработайте систему хранения: контейнеры, коробки, корзины. Вещи должны не просто остаться, а занять своё удобное место.

Полезные вопросы при сомнениях

  1. "Пользуюсь ли я этим?" Если ответ "нет" — вещь не нужна.
  2. "Купила бы я это сегодня?" Отличный способ понять, актуальна ли одежда или декор.
  3. "Можно ли уменьшить место?" Например, переложить в контейнер поменьше, слить одинаковые продукты в одну ёмкость.

Итог

Расхламление — это как диета для дома. Оно освобождает пространство и возвращает чувство лёгкости. Начните с малого, шаг за шагом, и ваш дом "похудеет", а вместе с ним станет проще и жить.

