Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:54

Покупатели уходят из новостроек на вторичку: причина оказалась не в сезоне

Рост стоимости жилья на фоне ограниченной покупательской способности и недоступных кредитов привел к охлаждению интереса к первичке, пояснил почетный член Российской гильдии риэлторов и президент компании "Бест Недвижимость" Григорий Полторак. В экспертном комментарии для издания NewsInfo он подчеркнул, что текущие изменения на рынке не стоит связывать с временными сезонными колебаниями.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что в апреле 2026 года спрос на объекты в новостройках в крупнейших городах страны сократился в диапазоне от 21,4% до 27,3% в годовом выражении. Несмотря на выраженное падение интереса со стороны покупателей, цены на строящиеся метры продолжают фиксировать положительную динамику. Многие аналитики сходятся во мнении, что будущее рынка недвижимости во многом зависит от смягчения кредитно-денежной политики и снижения ключевой ставки до 8-10 процентов.

Григорий Полторак отметил, что в настоящий момент покупатели все чаще отдают предпочтение готовым объектам с историей, так как новостройки зачастую проигрывают им в цене и безопасности сделки. Многие граждане стремятся избежать рисков, связанных с рыночной ипотекой и возможными задержками ввода объектов в эксплуатацию.

"Сезонный фактор давно уже отсутствует. Кредиты не всем дают, дорогие. Цены заоблачные, у населения денег немного. Вот и причины. Лучше вряд ли будет в ближайшее время. Начнут меньше строить. Возможно, какие-то для спасения застройщиков введут госпрограммы, возможно, им предложат что-нибудь в формате сдачи в аренду построенного жилья", — отметил эксперт.

Специалист полагает, что текущая ситуация вынудит игроков отрасли пересмотреть подходы к реализации объектов. Сегодня очевидно, что изменение условий кредитования заставляет людей искать альтернативные способы решения жилищного вопроса, в том числе обращая внимание на вторичный сегмент. Впрочем, эксперты отмечают, что высокая стоимость квадратного метра остается главным барьером для большинства граждан.

"Это приведет к уменьшению объемов строительства, к увеличению реализации путем приведения предложения к спросу. Но это не скоро, а несколько лет. Новостройки в недостроенном состоянии сейчас дороже, чем уже построенное недавно жилье. Люди предпочитают купить что-то на такой новой вторичке, или просто на вторичке, нежели покупать за безумные деньги недостроенное жилье. Есть опасность, что его могут недостроить в силу такой ситуации с большим объемом недопроданного жилья", — пояснил Григорий Полторак.

На фоне стагнации первичного рынка важно помнить, что проверка застройщика остается обязательным этапом для снижения финансовых рисков при покупке жилья.

Проверено экспертом: Дизайнер Елена Маркова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

