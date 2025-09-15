Террасная доска уже не только для террас: где её используют сегодня

Террасная доска, или декинг, давно перестала быть материалом только для открытых террас. Сегодня её используют в самых разных проектах — от дорожек в саду до облицовки фасадов. Главный плюс — высокая износостойкость, устойчивость к влаге, перепадам температур и ультрафиолету.

Виды террасной доски

Натуральная

• Деревянная (лиственница, дуб, ясень) - красивая и экологичная, но требует ухода. Может трескаться и выгорать на солнце, нуждается в покраске и пропитках. Стоимость — от 1000 ₽/м².

• Термодерево - древесина, прошедшая термообработку при 200-220 °C. Более прочная и устойчивая к влаге, почти не деформируется, но также нуждается в защите от биопоражений. Цена — от 2000 ₽/м².

Искусственная

• ДПК (древесно-полимерный композит) - смесь древесной муки и полимеров. Не боится влаги, перепадов температур, мороза и жары. Стоит от 1990 ₽/м².

• МДПК (минерально-древесно-полимерный композит) - дополнительно содержит каменный наполнитель, выдерживает большие нагрузки (до 3,3 т/м²). Цена от 1990 ₽/м².

• МПК (минерально-полимерный композит) - без древесины, максимально прочный и влагостойкий, подходит для мест с высокой проходимостью. Минус — большой вес и "искусственный" вид. Цена — от 4995 ₽/м².

"Каждая доска имеет свои преимущества и недостатки. Всё зависит от задач и финансовых возможностей заказчика", — отмечает Рамиль Садеев, совладелец компании Woodgrand.

Где использовать декинг

• Террасы и патио - самый популярный вариант.

• Дорожки и зоны у бассейна - особенно композитные доски, устойчивые к влаге.

• Заборы и фасады - искусственные варианты не требуют ухода.

• Грядки и клумбы - дерево подойдёт для бюджетных проектов, но прослужит недолго без защиты.

• Ступени и площадки - ДПК и МДПК выдерживают большие нагрузки, поэтому подходят для общественных пространств.

Как выбрать качественную доску

Проверяйте прочность и влагостойкость. Для надёжного материала коэффициент влагопоглощения не выше 1,8%. Обращайте внимание на температурный диапазон: хорошие доски выдерживают от -60 до +75 °C. Осмотрите доски: не должно быть трещин, сколов и вздутий. При больших объёмах сверяйте цвет партии - оттенки могут отличаться. Доски должны быть ровными, без деформаций.

Главное

Террасная доска — универсальный материал для улицы и дома. Натуральные варианты требуют регулярного ухода, зато дарят естественный вид. Искусственные композиты дороже, но "постелил и забыл": они служат десятилетиями и почти не требуют внимания.