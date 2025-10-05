Интернет без хозяев: Spacecoin отправила первую зашифрованную транзакцию в космос

Spacecoin заявила о важном достижении в развитии своей концепции децентрализованной спутниковой сети. Компания подтвердила, что её первый демонстрационный спутник успешно передал зашифрованные данные, доказав возможность безопасных транзакций на орбите. Этот шаг, по мнению экспертов, открывает перспективы для создания альтернативы Starlink от SpaceX.

Первое испытание: CTC-0

Испытания прошли в рамках миссии CTC-0. Спутник, построенный Endurosat и запущенный в декабре 2024 года с помощью ракеты Falcon 9, смог передать блокчейн-транзакцию с криптографической подписью из Чили в Португалию.

"Можем ли мы отправлять криптографические подписи в космос в целости и сохранности? Без этого мы не сможем построить децентрализованную сеть", — заявил основатель Spacecoin Тэ О.

Таким образом, главная цель первого эксперимента выполнена. Следующими шагами станут запуск трёх спутников CTC-1, а затем — более крупных аппаратов для повышения мощности сети.

Сравнение: Spacecoin vs Starlink

Характеристика Spacecoin Starlink (SpaceX) Основная цель Децентрализованная сеть "Starmesh" Массовый широкополосный доступ Количество спутников 1 (прототип CTC-0) >8000 Модель доступа Токенизированный, через блокчейн Подписка через SpaceX Шифрование По умолчанию, сквозное Зависит от уровня сервиса Клиентская база В разработке Миллионы пользователей

В чём идея "Starmesh"

Spacecoin хочет построить сеть, которая обеспечит:

безопасный и зашифрованный интернет-трафик;

доступ к децентрализованным веб-сервисам;

независимость от цензуры и ценовых барьеров;

глобальное покрытие, даже в регионах без традиционной инфраструктуры.

По сути, Starmesh задуман как "интернет без владельца", где пользователи сами оплачивают доступ и транзакции через Creditcoin.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на наземные сети.

Последствие: сбои и цензура.

Альтернатива: децентрализованная космическая сеть.

Ошибка: монополизация доступа к интернету.

Последствие: рост цен и ограничение конкуренции.

Альтернатива: открытая система с токенизированным доступом.

Ошибка: запуск только крупных аппаратов.

Последствие: высокие затраты.

Альтернатива: постепенное масштабирование (от CTC-0 к CTC-1 и далее).

Советы шаг за шагом: как компаниям использовать спутниковые сети

Оценить потребности в защищённых коммуникациях. Проверить совместимость оборудования с новыми протоколами. Рассмотреть модели оплаты через блокчейн (Creditcoin). Использовать спутниковый интернет как резервный канал связи. Планировать долгосрочные инвестиции в децентрализованные решения.

А что если проект удастся?

В случае успеха Spacecoin сможет предложить интернет, устойчивый к цензуре и независимый от государственных или корпоративных ограничений. Это может серьёзно изменить баланс сил на рынке, где сегодня доминируют вертикально интегрированные проекты вроде Starlink и Kuiper от Amazon.

Плюсы и минусы подхода Spacecoin

Плюсы Минусы Децентрализация и отсутствие цензуры Проект на ранней стадии Шифрование по умолчанию Ограниченные ресурсы по сравнению с SpaceX Использование блокчейна для расчётов Зависимость от развития Creditcoin Масштабируемая архитектура Высокая конкуренция со стороны гигантов Потенциал для развивающихся рынков Долгие сроки реализации

FAQ

Что такое CTC-0?

Это первый демонстрационный спутник Spacecoin, запущенный в 2024 году с помощью ракеты Falcon 9.

Когда появятся следующие спутники?

Три аппарата CTC-1 запланированы к запуску в ближайшие годы, после чего начнётся масштабирование.

Чем Spacecoin отличается от Starlink?

Starlink — централизованная сеть с миллионами клиентов, а Spacecoin строит децентрализованную систему с оплатой через блокчейн.

Мифы и правда

Миф: децентрализованный интернет невозможен.

Правда: уже доказана передача зашифрованных транзакций через спутник.

Миф: Spacecoin конкурирует напрямую с SpaceX.

Правда: компания предлагает альтернативную модель, а не копию Starlink.

Миф: блокчейн — лишь маркетинг.

Правда: он является основой системы оплаты и аутентификации.

3 интересных факта

• Spacecoin была выделена в 2022 году из финтех-компании Gluwa.

• Сеть будет работать на блокчейне Creditcoin.

• Главная миссия проекта — "свобода интернета" без цензуры и посредников.

Исторический контекст