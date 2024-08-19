Macan задолжал налоговой: что стоит за успехом молодого рэпера

Молодой и популярный рэп-исполнитель Андрей Косолапов, более известный под псевдонимом Macan, несмотря на высокие гонорары и успешную карьеру, задолжал Федеральной Налоговой Службе 135 тысяч рублей. По информации telegram-канала SHOT, долги Macan связаны с неполной уплатой налогов с его значительных доходов.
В данный момент артист находится в гастрольном туре по России и странам СНГ, и его гонорары достигают 7,7 миллионов рублей за частное выступление. Помимо этого, Macan предъявляет высокие требования в своем райдере, включая передвижение на новой BMW 7-й серии, проживание в пятизвездочных отелях с фитнес-центром и СПА, а также наличие в гримерке элитного виски и других атрибутов роскоши. Если рэпер не погасит задолженность в ближайшее время, ему могут запретить выезд за границу.
Этот случай напоминает недавнюю ситуацию с моделью Анастасией Костенко, чьи счета были заблокированы ФНС из-за налоговых проблем.
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