© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:38

После долгого побега он снова попался: как приставы задержали должника с долгами на 2,5 миллиона

Мужчина с долгом 2,5 миллиона рублей задержан после многолетнего розыска — УФССП РФ

Житель Балтийска накопил долгов на сумму 2,5 миллиона рублей, из которых 1,5 миллиона рублей составляют задолженности по алиментам. Мужчина был объявлен в исполнительный розыск еще в 2017 году, однако его долгое время не удавалось найти. В течение нескольких лет он скрывался, что привело к его многократным перемещениям между различными регионами России, включая Крым. Это стало причиной продолжительного розыска, который завершился только благодаря взаимодействию с коллегами из Севастополя, пишет "МедиаКалибр".

Долг по алиментам и многолетний розыск

Долг, который накопил мужчина, является результатом неуплаты алиментов на содержание своих детей. По данным пресс-службы УФССП России по Калининградской области, задолженность по алиментам составила более 1,5 миллиона рублей, а оставшаяся часть долга — это суммы по другим финансовым обязательствам. Мужчина оказался в сложной финансовой ситуации, из которой он не видел другого выхода, кроме как избегать уплаты долгов и скрываться от властей.

Его долг был настолько значительным, что с 2017 года его искали с помощью исполнительного розыска. Мужчина часто менял места жительства, что усложняло его поиск. Несмотря на это, служба судебных приставов не оставляла его в покое и продолжала работу по его поиску.

Как удалось найти должника

Поворотным моментом в розыске стало обнаружение информации о том, что мужчина регулярно посещает другие регионы. В конечном итоге выяснилось, что он проживает в Крыму и периодически пересекает границу с другими территориями. Когда приставы получили информацию, что он снова купил билет на поезд и направляется в Севастополь, они решили провести операцию по его задержанию.

Крымские приставы, получив информацию о предполагаемом месте нахождения должника, встретили его на вокзале в Севастополе. Они смогли опознать мужчину по фотографии, что позволило оперативно задержать его и завершить многолетний процесс розыска. Этот случай стал результатом успешного взаимодействия между УФССП России по Калининградской области и коллегами из Севастополя, что позволило скоординировать действия и найти мужчину.

Что ждет должника

Теперь мужчине предстоит не только встреча с законом, но и обязательство погасить свою задолженность. В случае если он не выполнит эти обязательства в ближайшее время, его ждут серьезные последствия. В соответствии с законодательством, если он не выполнит решение суда и не погасит долг, его могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

Задержание должника стало важным шагом в процессе взыскания долгов, однако теперь все зависит от того, насколько мужчина будет готов решить свои финансовые проблемы и погасить задолженность. В противном случае ему могут быть предъявлены новые санкции, включая арест имущества или ограничение в праве на выезд из страны.

