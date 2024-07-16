Следующие дебаты между действующим президентом США и его республиканским оппонентом состоится не ранее сентября. Байден отверг предложение о проведении дебатов в более ранние сроки. В ходе интервью телеканалу NBC он также поделился подробностями телефонного разговора с Трампом после недавнего инцидента.
Журналист настойчиво интересовался возможностью организации дебатов в ближайшие недели, а не через два месяца, если представится такая возможность. Однако президент решительно отклонил эту идею.
Байден подчеркнул свою активную деятельность, упомянув о проведении множества крупных мероприятий и встречах с тысячами граждан. Он заявил о своей готовности открыто общаться с американцами, демонстрируя свои способности без использования вспомогательных материалов. Президент также напомнил о своем часовом выступлении на пресс-конференции во время саммита НАТО, где он отвечал на вопросы журналистов.
Касательно недавнего разговора с Трампом после попытки покушения, Байден охарактеризовал беседу как весьма теплую. Он выразил свою обеспокоенность случившимся и поинтересовался самочувствием бывшего президента. Байден также сообщил, что они с супругой Джилл молятся за Трампа и надеются, что его семья справилась с этим испытанием.
Стоит отметить, что менее месяца назад состоялись дебаты, в ходе которых оба политика обменялись резкими высказываниями. Байден назвал своего оппонента неудачником, а Трамп обвинил действующего президента в преступных действиях.
По итогам этих дебатов большинство зрителей отдали предпочтение республиканскому кандидату, а выступление демократа было настолько неубедительным, что в партии начали обсуждать возможность его замены перед предстоящими ноябрьскими выборами.
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