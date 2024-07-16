Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC выразил готовность провести новый раунд дебатов с Дональдом Трампом в сентябре.
"Я проведу дебаты с ним, когда мы договорились… в сентябре", — сказал американский лидер.
По словам президента США, он "на коне" и рассчитывает взять реванш за поражение в первом раунде дебатов с Трампом.
Напомним, что первый раунд дебатов кандидатов на пост президента Соединённых Штатов прошли 27 июня, закончившись фиаско для действующего главы Белого дома. После широкой критики в западных СМИ Байдена даже призвали отозвать свою кандидатуру с выборов.
Фото: Flickr/Гейдж Скидмор (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).
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