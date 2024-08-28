В одной из российских областей ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сельского хозяйства

В Самарской области введен режим чрезвычайной ситуации в четырех районах (Кинель-Черкасский, Похвистневский, Сергиевский и Челно-Вершинский) из-за гибели посевов сельскохозяйственных культур, вызванной неблагоприятными природными условиями.
Главам этих районов поручено обосновать затраты на выращивание и оценить ущерб от гибели посевов, представив соответствующие документы в региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия до 5 сентября.
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