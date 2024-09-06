Жизнь после смерти: можно ли оживить человека спустя несколько дней после остановки сердца?

Профессор из США заявил, что человеческий мозг можно спасти даже спустя часы или дни после остановки сердца, а смерть — это не более чем повреждение. Действительно ли возможно оживить умершего через несколько суток после отказа жизненно важного органа, рассказал NewsInfo.Ru военный врач, сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, ортопед Владимир Хорошев.

Совсем недавно газета The Telegraph информировала, что профессор из США после 30 лет исследований выпустил книгу о продлении жизни. Доктор медицинских наук Сэм Парния, который много лет изучает околосмертный опыт, утверждает, что смерть на сегодняшний день уже не является концом, её вполне можно обратить. По его словам, новые данные показывают, что мозг можно спасти даже спустя часы или дни после смерти. При помощи определённого оборудования можно оживить мёртвых, утверждает профессор. Кроме того, он придерживается мнения, что смерть — это не более чем повреждение, которое можно исправить.

К слову, примерно в то же время учёные из Саутгемптонского университета в Англии опубликовали итоги исследования, согласно которому мозг человека активен всего лишь в течение трёх минут после того, как его сердце перестаёт биться.

Разобраться в противоречиях помог Владимир Хорошев.

"Естественно, нет. Конечно, нет. Это абсурд", — заявил сердечно-сосудистый хирург на вопрос, действительно ли можно оживить человека, запустить сердце в течение часа или даже дня после смерти.

Военный врач объяснил, что если сердце реально остановилось, мозг может жить ещё в течение 3-х, максимум 4-х минут, потом он умирает.

Что касается пульса, он объяснил, что бывают такие ситуации, когда вроде бы сердце перестаёт сокращаться, пульс не могут определить. Это зависит от того, насколько умело человек определяет пульс. Но ещё чаще от того, что пульсовая волна не доходит до привычных мест, где его пытаются определить. На руке выявить пульс не всегда представляется возможным, даже когда он хорошего наполнения.

Помимо этого, Владимир Хорошев рассказал, какие принимают меры врачи, чтобы откачать человека, у которого перестало биться сердце.

"Мне не раз в ходе операции доводилось применять открытый массаж сердца, например, во время вооружённого конфликта в Афганистане. Сердце останавливается, и тогда хирург берёт в руки сердца и начинает с определёнными интервалами, приблизительно соответствующим частоте сокращения нормального сердца, сокращать, сжимая камеры сердца, предсердия и желудочка сердца. Таким образом возбуждается деятельность синусового узла, то есть то, что является естественным побудителем сокращения мышцы сердца. Так и пытаются заводить этот орган", — рассказал он.

Существует также и закрытый массаж сердца. Речь идёт о том, когда одна рука поперёк устанавливается на область середины грудины, а вторая рука сверх первой ладони. И таким образом сокращается сердечная мышца, то есть толчковые движения в области сердца, грудины достаточно активные.

"Я не призываю, конечно, ломать рёбра, но есть такое образное выражение: "Хорошо проведённая реанимация — это одно-два сломанных ребра". Это действительно правда", — поделился врач, добавив, что жизнь человека на самом деле для большинства людей на Земле является великой ценностью.

Фото: DVIDS / Senior Airman Peter Reft (Public Domain Dedication)