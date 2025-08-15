Опаснее, чем кажется: девушка выдавила прыщ и оказалась в больнице через несколько часов

Казалось бы, безобидная привычка выдавливать прыщи может привести к серьёзным последствиям. Именно это произошло с жительницей США Лиш Мари. Как сообщает New York Post, женщина оказалась в больнице спустя всего несколько часов после того, как выдавила кистообразный прыщ прямо под ноздрёй — в зоне, которую медики называют "треугольником смерти".

Отёк за несколько часов

По словам Лиш, прыщ находился в месте, где у многих часто появляются воспаления — чуть ниже носа. Она не задумывалась о рисках и просто сжала его.

"Всего через четыре часа всё начало ухудшаться. Вся сторона моего лица начала опухать. Когда я попыталась улыбнуться, только противоположная сторона рта приподнялась", — рассказала женщина в видео на TikTok.

Боль оказалась "чрезвычайно сильной". Лиш обратилась в отделение неотложной помощи, где врачи назначили сразу четыре препарата, включая антибиотики и стероиды. К счастью, лечение началось быстро, и уже через сутки ей стало легче, хотя улыбка ещё оставалась "кривой". Полное восстановление заняло три дня.

Почему "треугольник смерти" так опасен

Опасная зона на лице, получившая в медицине неофициальное название "треугольник смерти" или "треугольник черта", охватывает область от переносицы до уголков рта. Здесь проходят вены, напрямую соединяющиеся с головным мозгом.

Дерматолог из Нью-Йорка Марк Стром пояснил:

"Выдавливание прыщей в центре лица может быть особенно опасным. При надавливании образуется ранка, через которую бактерии могут попасть в кровоток. Область лица от переносицы до уголков рта имеет вены, соединяющиеся с мозгом через кавернозный синус".

Инфекция, попавшая в эту зону, способна вызвать серьёзные осложнения — от слепоты и инсульта до паралича и даже смерти.

Как действовать безопасно

Дерматолог Мамина Турегано отметила, что при острой необходимости удаления прыща важно строго соблюдать стерильность.

"Руки и область воспаления нужно продезинфицировать. Затем проткнуть прыщ диабетическим ланцетом с очень тонкой иглой, чтобы минимально повредить кожу, и аккуратно надавить двумя ватными палочками. Нельзя сильно давить — это приводит к воспалению и рубцам", — предупредила специалист.

При этом она подчеркнула, что "треугольник смерти" лучше вовсе не трогать.

Реакция пользователей соцсетей

История Лиш вызвала широкий отклик в TikTok. Многие подписчики делились собственным опытом опасных последствий.

Одна из пользовательниц рассказала, что после выдавливания прыща в этой зоне у неё развилась стафилококковая инфекция, которая, по её словам, была "хуже родов" и оставила заметный шрам.

Другая женщина написала, что её дочери пришлось провести неделю в больнице и перенести операцию на лице из-за подобных осложнений.

"Я чуть не сошёл с ума от этого. Это не шутка — я был госпитализирован на полторы недели и перенёс операцию", — добавил ещё один комментатор.

Врачи сходятся во мнении: любые манипуляции с кожей в области носа и верхней губы требуют особой осторожности. Даже небольшой прыщ в "треугольнике смерти" способен стать источником инфекции, которая в считанные часы приведёт к угрозе для жизни.