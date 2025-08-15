Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прыщ на лице
Прыщ на лице
© freepik.com by cookie_studio is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:42

Опаснее, чем кажется: девушка выдавила прыщ и оказалась в больнице через несколько часов

Жительница США попала в больницу после выдавливания прыща в "треугольнике смерти"

Казалось бы, безобидная привычка выдавливать прыщи может привести к серьёзным последствиям. Именно это произошло с жительницей США Лиш Мари. Как сообщает New York Post, женщина оказалась в больнице спустя всего несколько часов после того, как выдавила кистообразный прыщ прямо под ноздрёй — в зоне, которую медики называют "треугольником смерти".

Отёк за несколько часов

По словам Лиш, прыщ находился в месте, где у многих часто появляются воспаления — чуть ниже носа. Она не задумывалась о рисках и просто сжала его.

"Всего через четыре часа всё начало ухудшаться. Вся сторона моего лица начала опухать. Когда я попыталась улыбнуться, только противоположная сторона рта приподнялась", — рассказала женщина в видео на TikTok.

Боль оказалась "чрезвычайно сильной". Лиш обратилась в отделение неотложной помощи, где врачи назначили сразу четыре препарата, включая антибиотики и стероиды. К счастью, лечение началось быстро, и уже через сутки ей стало легче, хотя улыбка ещё оставалась "кривой". Полное восстановление заняло три дня.

Почему "треугольник смерти" так опасен

Опасная зона на лице, получившая в медицине неофициальное название "треугольник смерти" или "треугольник черта", охватывает область от переносицы до уголков рта. Здесь проходят вены, напрямую соединяющиеся с головным мозгом.

Дерматолог из Нью-Йорка Марк Стром пояснил:

"Выдавливание прыщей в центре лица может быть особенно опасным. При надавливании образуется ранка, через которую бактерии могут попасть в кровоток. Область лица от переносицы до уголков рта имеет вены, соединяющиеся с мозгом через кавернозный синус".

Инфекция, попавшая в эту зону, способна вызвать серьёзные осложнения — от слепоты и инсульта до паралича и даже смерти.

Как действовать безопасно

Дерматолог Мамина Турегано отметила, что при острой необходимости удаления прыща важно строго соблюдать стерильность.

"Руки и область воспаления нужно продезинфицировать. Затем проткнуть прыщ диабетическим ланцетом с очень тонкой иглой, чтобы минимально повредить кожу, и аккуратно надавить двумя ватными палочками. Нельзя сильно давить — это приводит к воспалению и рубцам", — предупредила специалист.

При этом она подчеркнула, что "треугольник смерти" лучше вовсе не трогать.

Реакция пользователей соцсетей

История Лиш вызвала широкий отклик в TikTok. Многие подписчики делились собственным опытом опасных последствий.

Одна из пользовательниц рассказала, что после выдавливания прыща в этой зоне у неё развилась стафилококковая инфекция, которая, по её словам, была "хуже родов" и оставила заметный шрам.

Другая женщина написала, что её дочери пришлось провести неделю в больнице и перенести операцию на лице из-за подобных осложнений.

"Я чуть не сошёл с ума от этого. Это не шутка — я был госпитализирован на полторы недели и перенёс операцию", — добавил ещё один комментатор.

Врачи сходятся во мнении: любые манипуляции с кожей в области носа и верхней губы требуют особой осторожности. Даже небольшой прыщ в "треугольнике смерти" способен стать источником инфекции, которая в считанные часы приведёт к угрозе для жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Восстановление организма во сне: откажитесь от гаджетов перед сном сегодня в 11:43

Секреты вечной молодости: эти привычки на ночь помогут выспаться и сохранить здоровье

Узнайте, как соблюдение режима сна, отказ от гаджетов и полезные ритуалы помогут улучшить качество вашего сна и избавиться от бессонницы. Советы психолога.

Читать полностью » Горенков назвал туберкулёз, рак и диабет среди основных социально значимых болезней сегодня в 11:13

Россияне сами сокращают себе жизнь: эти факторы риска нужно убрать срочно

80% смертей в России связаны с социально значимыми заболеваниями. Врач назвал ключевые факторы риска и объяснил, как можно снизить вероятность болезни.

Читать полностью » Секреты сбалансированного питания: умеренность и польза сегодня в 10:43

Правильное питание: почему важен не только состав, но и внимание к себе

Узнайте о главных мифах о правильном питании! Развенчиваем заблуждения о диетах и "суперфудах", подчеркивая важность сбалансированного рациона, индивидуальных потребностей и умеренности для поддержания здоровья.

Читать полностью » Псковские врачи и белорусские специалисты разработали ИИ для выявления патологии шейки матки сегодня в 10:18

Россия запускает оружие против рака — и оно работает с точностью 92%

В Пскове готовят к тестированию нейросеть для диагностики рака шейки матки, а в России зарегистрировали первую отечественную вакцину от ВПЧ.

Читать полностью » Сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья: мнение эксперта сегодня в 9:29

Можно ли есть яйца каждый день: врач назвала неочевидные противопоказания

Эндокринолог рассказала, сколько яиц безопасно есть в день. Узнайте, как количество влияет на холестерин, потребности спортсменов и общее здоровье.

Читать полностью » Врач рассказал, какие омега-3, витамины и антиоксиданты полезны для когнитивного здоровья сегодня в 9:13

Что есть, чтобы мозг работал как часы и не подвёл в старости

Диетолог Антон Поляков рассказал, какие продукты помогут снизить риск деменции и поддержат работу мозга, а также напомнил о важности питьевого режима.

Читать полностью » Забудьте о боли в спине: простые упражнения на ночь, рекомендованные экспертом сегодня в 8:29

Секрет здоровой спины раскрыт: 10 минут, которые изменят ваше утро навсегда

Реабилитолог рассказал о простых вечерних упражнениях, которые избавят от утренней боли в спине. Узнайте о комплексе упражнений и ритуале перед сном!

Читать полностью » Врач Нечаев назвал упражнения для снятия усталости и отёков в ногах при сидячей работе сегодня в 8:10

Сидите по 8 часов? Вот что сделает ваши ноги лёгкими за 5 минут

Врач Владимир Нечаев назвал пять простых упражнений, которые помогут снять отёки и усталость в ногах прямо на рабочем месте.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Haval Jolion теряет более 50% стоимости после трёх лет работы в такси
Туризм

Российский туризм вырос на 7% в 2025: Калмыкия лидирует с приростом 81,7%
Спорт и фитнес

Мягкая йога: 20-минутный комплекс для улучшения сна и снятия мышечного напряжения
Культура и шоу-бизнес

Археологи нашли в Гнездово доказательства разрушения курганов по приказу княгини Ольги
Дом

Уход за пластиковыми окнами: когда проводить и какие средства использовать
Питомцы

Ветеринары назвали 5 ошибок в уходе за кошками, сокращающих их жизнь
Питомцы

Как отучить кошку спать на клавиатуре — советы ветеринаров
Садоводство

Как горчица преображает почву: практический уход за землей после лука и чеснока
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru