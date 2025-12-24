Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Нос собаки
© openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.
Главная / Происшествия
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 12:06

Сосед выстрелил в собаку, ставшую любимицей соцсетей — теперь у него заберут ружьё

Суд оштрафовал Виктора Федотова за убийство собаки

В Иркутской области история о гибели собаки по кличке Йоко-Йося, известной в соцсетях, завершилась судебным приговором спустя полтора года после трагедии. Об этом сообщает издание "База". Суд признал 48-летнего Виктора Федотова виновным в жестоком обращении с животными: прошлой весной он застрелил соседскую собаку, которая забежала на его участок, выпустив в неё три пули из охотничьего карабина "Соболь".

Как Йося стала любимицей и символом истории

Йоко-Йося была не просто домашним питомцем, а частью жизни своей хозяйки Антонины. По данным "Базы", щенком её спасли после аварии: Антонина заметила собаку, сбитую автомобилем, нашла её, вылечила и оставила у себя. Так Йося стала постоянной спутницей хозяйки и со временем приобрела аудиторию — Антонина путешествовала с ней по России и рассказывала об этом в социальных сетях.

Популярность собаки сыграла роль в том, что её гибель быстро вышла за рамки локального конфликта соседей. Для многих подписчиков Йося была узнаваема. Именно поэтому случившееся вызвало резонанс и стало предметом долгого разбирательства.

Выстрелы за забором и претензии к действиям полиции

В день трагедии Антонина гуляла с Йосей, но собака вырвалась и убежала на открытый участок соседа Виктора. Затем женщина услышала выстрелы и увидела соседа с ружьём, а недалеко — тело собаки. Йося погибла на месте. Антонина уверена, что сосед застрелил её без причины и стрелял через забор.

По информации "Базы", полиция приехала только через семь часов после вызова. Участковый не стал задерживать Виктора: он постучал в дверь дома, но, не дождавшись ответа, уехал обратно в отделение.

Приговор спустя полтора года и реакция хозяйки

Судебное решение было вынесено через 1,5 года после случившегося. Виктора Федотова оштрафовали на 55 тысяч рублей и обязали выплатить Антонине ущерб в 25 тысяч рублей. Кроме того, в понедельник у мужчины должны изъять ружьё.

Антонина считает приговор слишком мягким и рассчитывала, что Федотов получит условный срок. При этом она отмечает, что для неё важно само признание вины. По данным "Базы", мужчина так и не принёс извинений, а Антонине пришлось съехать: дом постоянно напоминал о погибшей Йосе. Несмотря на это, она продолжает настаивать на том, что гибель собаки не должна оставаться без реального наказания.

