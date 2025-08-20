Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Джеффри Райт
Джеффри Райт
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:48

Голливуд доверил Джеффри Райту историю, где мечта превращается в смертельную ловушку

Джеффри Райт и Октавия Спенсер сыграют в новой экранизации "Смерти коммивояжера"

Когда культ успеха оборачивается трагедией. Именно эту тему вновь поднимет Голливуд: Джеффри Райт и Октавия Спенсер сыграют в новой экранизации "Смерти коммивояжера" — классической пьесы Артура Миллера, уже более семидесяти лет заставляющей зрителей по-новому смотреть на американскую мечту.

Новая версия с сильным актёрским составом

Номинант на "Оскар" Джеффри Райт, известный по фильмам "Американское чтиво" и "Жутко громко и запредельно близко", воплотит на экране образ Вилли Ломана — человека, который всю жизнь гнался за успехом, но так и не достиг желаемого. Его супругу Линду сыграет обладательница премии "Оскар" Октавия Спенсер, знакомая зрителям по ленте "Хижина" и сериалу "Теория большого взрыва".

Проект станет совместной работой студий Focus Features и Amblin. Продюсировать фильм будут Синди Толан, Кристи Макоско Кригер, сама Октавия Спенсер, а также драматург Тони Кушнер.

История пьесы, изменившей театр

Пьеса Артура Миллера впервые вышла на сцену в феврале 1949 года и произвела эффект разорвавшейся бомбы. Постановку сыграли 742 раза, после чего она была закрыта, но не забыта: спектакль возвращался на Бродвей четыре раза — в 1975, 1984, 1999 и 2012 годах. "Смерть коммивояжера" принесла автору Пулитцеровскую премию и навсегда вошла в число величайших произведений американского театра.

Центральный персонаж, Вилли Ломан, — стареющий коммивояжер, чья жизнь рушится под тяжестью несбывшихся надежд и лжи. Тема несоответствия мечты и реальности, давление общества и разрушительные семейные конфликты сделали пьесу символом критики материализма и одержимости успехом.

Экранная история "Смерти коммивояжера"

За десятилетия пьеса не раз переносилась на экран. В 1951 году Фредерик Марч сыграл Ломана в одноимённой экранизации, которая получила пять номинаций на "Оскар". Позднее к образу обращались такие актёры, как Дастин Хоффман, Брайан Деннехи и Уоррен Митчелл, каждый из которых привносил в роль собственное прочтение трагической судьбы героя.

