Тим Бертон и Леди Гага объединились — но об этом никто не должен был знать

Что объединяет королеву эпатажа Леди Гагу и повелителя готики Тима Бертона? Ответ — "танец смерти". Именно так называется песня, на которую Бертон снял клип для второго сезона сериала "Уэнсдэй". Пожалуй, это самое интригующее творческое сотрудничество года.

Танец, который никто не забудет

Клип на песню "Death Dance" увидит свет уже в сентябре. Предположительно, его снимали в Мексике, где весной Леди Гага дала два концерта. По слухам, во время этой поездки певица и поработала на съёмочной площадке — впрочем, официального подтверждения этому нет.

О том, что он объединил усилия с Леди Гагой, сам Тим Бертон рассказал во время кинофестиваля в итальянском Гиффони. Отвечая на вопрос поклонника, режиссёр без лишней конкретики, но с характерной для него таинственностью, обмолвился.

"Честно говоря, она потрясающая артистка, я только что немного поработал с ней для "Уэнсдэй". И я сделал с ней кое‑что еще", — заявил Тим Бертон.

Леди Гага и ее темная сторона

Для Леди Гаги участие в проекте Netflix не ограничилось только саундтреком. В новом сезоне "Уэнсдэй" певица сыграла эпизодическую, но выразительную роль преподавательницы темных искусств Розалин Ротвуд. Образ идеально вписался в атмосферу сериала и не стал неожиданностью для поклонников — Гага уже давно исследует тёмные образы и темы, будь то в альбоме Born This Way или в фильме Дом Gucci.

Интересный факт: для роли в "Уэнсдэй" певица работала с костюмерами лично, чтобы добиться идеального баланса между своим сценическим стилем и визуальным кодом вселенной Бёртона. В результате — Розалин Ротвуд получилась одновременно и готичной, и вызывающе элегантной.

Возвращение Бёртона: больше готики, больше драмы

Во втором сезоне "Уэнсдэй" Тим Бертон вновь занял режиссёрское кресло, поставив четыре эпизода из восьми, включая финал. Первая половина сезона вышла 6 августа, а продолжение запланировано на 3 сентября. Атмосфера стала ещё более насыщенной, мрачной и экспрессивной, что неудивительно — визуальный стиль Бёртона теперь чувствуется даже в деталях.