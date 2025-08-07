Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Леди Гага
Леди Гага
© commons.wikimedia.org by Justin Higuchi from Los Angeles, CA, USA is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:50

Тим Бертон и Леди Гага объединились — но об этом никто не должен был знать

Леди Гага и Тим Бертон сняли клип Death Dance для второго сезона "Уэнсдэй"

Что объединяет королеву эпатажа Леди Гагу и повелителя готики Тима Бертона? Ответ — "танец смерти". Именно так называется песня, на которую Бертон снял клип для второго сезона сериала "Уэнсдэй". Пожалуй, это самое интригующее творческое сотрудничество года.

Танец, который никто не забудет

Клип на песню "Death Dance" увидит свет уже в сентябре. Предположительно, его снимали в Мексике, где весной Леди Гага дала два концерта. По слухам, во время этой поездки певица и поработала на съёмочной площадке — впрочем, официального подтверждения этому нет.

О том, что он объединил усилия с Леди Гагой, сам Тим Бертон рассказал во время кинофестиваля в итальянском Гиффони. Отвечая на вопрос поклонника, режиссёр без лишней конкретики, но с характерной для него таинственностью, обмолвился.

"Честно говоря, она потрясающая артистка, я только что немного поработал с ней для "Уэнсдэй". И я сделал с ней кое‑что еще", — заявил Тим Бертон.

Леди Гага и ее темная сторона

Для Леди Гаги участие в проекте Netflix не ограничилось только саундтреком. В новом сезоне "Уэнсдэй" певица сыграла эпизодическую, но выразительную роль преподавательницы темных искусств Розалин Ротвуд. Образ идеально вписался в атмосферу сериала и не стал неожиданностью для поклонников — Гага уже давно исследует тёмные образы и темы, будь то в альбоме Born This Way или в фильме Дом Gucci.

Интересный факт: для роли в "Уэнсдэй" певица работала с костюмерами лично, чтобы добиться идеального баланса между своим сценическим стилем и визуальным кодом вселенной Бёртона. В результате — Розалин Ротвуд получилась одновременно и готичной, и вызывающе элегантной.

Возвращение Бёртона: больше готики, больше драмы

Во втором сезоне "Уэнсдэй" Тим Бертон вновь занял режиссёрское кресло, поставив четыре эпизода из восьми, включая финал. Первая половина сезона вышла 6 августа, а продолжение запланировано на 3 сентября. Атмосфера стала ещё более насыщенной, мрачной и экспрессивной, что неудивительно — визуальный стиль Бёртона теперь чувствуется даже в деталях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Mash: Игорь Рыбаков захотел снести альбом Гуфа после отказа записать совместный трек сегодня в 7:21

Гуф отказал, и всё пошло по плану мести: что скрывает скандал с “Городом дорог”

Почему миллиардер из Челябинска решил уничтожить культовый альбом Гуфа? Всё началось с обиды — и предложения "за любые деньги".

Читать полностью » BMW M сохранит названия M3 и X3 M для электромобилей — без приставки сегодня в 5:27

BMW не сдаёт позиций: "M" останется иконой — даже без бензина

BMW готовит электроверсии M3 и X3 M без привычной приставки "i". Почему бренд отказывается от новой маркировки и что ждёт фанатов M — всё в нашем разборе.

Читать полностью » Пригожин опроверг слухи о домашнем насилии в семье сына Арсения Шульгина сегодня в 5:13

"Мерзавцы": что так разозлило Иосифа Пригожина

Интернет заговорил о домашнем насилии в семье сына Валерии. Пригожин отреагировал жёстко: "Это чушь собачья!". Что же произошло на самом деле?

Читать полностью » Станислав Костюшкин дебютировал в кино с женой в комедии сегодня в 4:08

Один из главных голосов нулевых — теперь в кино: что задумал Костюшкин

Солист "Чай вдвоем" неожиданно сменил микрофон на камеру: почему Станислав Костюшкин решил сняться в кино и что из этого вышло — подробности в материале.

Читать полностью » Прослушивания песен Оззи Осборна выросли в 5 раз после его смерти сегодня в 3:02

Песни Оззи Осборна ожили: что случилось с хитами рок-легенды после его ухода

После смерти Оззи Осборна россияне стали слушать его музыку в пять раз чаще. Какие треки внезапно стали хитами и почему — читайте в нашем материале.

Читать полностью » Кристина Эпплгейт рассказала о госпитализации из-за инфекции обеих почек сегодня в 2:59

Всё казалось безобидным, пока не начался кошмар: актриса из "Друзей" попала в больницу

Кристина Эпплгейт оказалась в больнице с тяжёлой инфекцией, которую поначалу спутали с обычной простудой. Как всё произошло — в подробностях.

Читать полностью » Психолог Резенова опровергла связь песен Кадышевой с ростом разводов сегодня в 1:52

Хитрый трюк для хайпа или реальная угроза браку: зачем обвинили песни Кадышевой

Можно ли винить песни в разводах? После громкого заявления одного психолога, другой специалист объяснила, почему музыка Кадышевой не рушит, а исцеляет.

Читать полностью » Мать Брэда Питта Джейн Этта Питт умерла на 85-м году жизни сегодня в 0:53

Сердце, которое хватало на всех: кого потеряла семья Брэда Питта

Мать Брэда Питта скончалась за несколько дней до юбилея. Родные вспоминают её как женщину с "самым большим сердцем" — и делятся личными воспоминаниями.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Передержка животных: правила и рекомендации от ветеринарных специалистов
Культура и шоу-бизнес

Фильм «Умри, моя любовь» с Лоуренс и Паттинсоном выйдет в России 27 ноября
Спорт и фитнес

Пилатес-тренер Мириам Шестак назвала эффективные упражнения для разминки перед занятием
Еда

Как правильно размораживать мясо, чтобы оно осталось сочным и мягким
Авто и мото

С 1 сентября каршеринг в Москве будет доступен только после верификации через Mos ID
Авто и мото

Stellantis разрабатывает новую схему привода для гибридов с интеллектуальным контроллером
Садоводство

Вьющиеся цветы для забора: обзор лучших сортов для Рязанской области
Еда

Рецепт белевской пастилы без сахара: яблочное пюре и желатин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru