Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кошка на кровати
кошка на кровати
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Глухая кошка понимает жесты лучше слов — проверено в каждой семье

Тактильные и зрительные сигналы помогают наладить общение с глухой кошкой

На первый взгляд жизнь с глухой кошкой может показаться сложной. Но те, кто уже знаком с таким питомцем, быстро понимают: особых трудностей нет. Да, животное может быть более "разговорчивым" и часто мяукать громче обычного, ведь оно не слышит себя. Но главное здесь — научиться находить общий язык.

Мы собрали пять тактик, которые помогут наладить гармоничные отношения с глухой белой кошкой.

Визуальный язык — главный инструмент общения

Глухие кошки воспринимают мир глазами, поэтому зрительные сигналы становятся основой взаимодействия. Важно не игнорировать их внимательные взгляды, а отвечать: взглядом, кивком или лёгким жестом. Так питомец понимает настроение хозяина и быстрее улавливает, что правильно, а что нет.

Дрессировка через свет и жесты

Кошки тоже поддаются обучению, и в случае с глухими животными дрессировка превращается в язык жестов. Используйте фонарик, выразительную мимику или движения руками. Каждое успешное действие подкрепляйте лакомством. Такой "визуальный словарь" постепенно станет понятным для питомца и облегчит жизнь всем.

Сила обоняния

Когда слух ослабевает, кошки полагаются на запахи. Умелое использование ароматов может превратиться в способ общения: один запах — знак, что пора есть, другой — что хозяин собирается уйти. Со временем животное начнёт уверенно ориентироваться в доме именно по запахам.

Глухота не меняет сущности кошки

Причины потери слуха бывают разными: от наследственности до болезней или травм. Но поведение таких питомцев ничем не отличается от других. Всё тот же язык тела: поднятый хвост — радость, настороженные уши и взъерошенная шерсть — тревога. Чтобы лучше понимать своего кота, стоит изучить его привычки и реакции.

Память как главный помощник

Глухие кошки обладают великолепной памятью: они запоминают каждый уголок дома, а также жесты и сигналы хозяина. Это качество помогает им легко адаптироваться. Используйте простые и повторяющиеся движения — животное не только поймёт, но и надолго запомнит их.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Федеральный закон регулирует перевозку собак в транспорте вчера в 16:56

Когда собака в автобусе становится проблемой: неожиданные запреты и штрафы

Хотите путешествовать с кошкой, собакой или птицей? Разберёмся, как перевозить питомцев в автобусе, поезде и самолёте без сюрпризов!

Читать полностью » Биологи выяснили, как собаки используют рычание для распознавания размеров сородичей вчера в 16:51

Собачье рычание: когда маленькие псы рычат как тигры, а гиганты — как котики

Собачье рычание — это не просто звук! Узнайте, как псы по нему угадывают размер сородичей. Эксперимент венгерских и австрийских учёных раскрывает секреты животного мира.

Читать полностью » Кошки используют зрение и обоняние для идентификации владельца — данные университета вчера в 15:46

Кошка игнорирует хозяина — что скрывается за этим равнодушием

Как кошки узнают своих хозяев? Узнайте, почему пушистые друзья иногда кажутся равнодушными и что на самом деле скрывается за их поведением и памятью.

Читать полностью » Защититься от нападения собаки помогает соблюдение правил безопасности вчера в 15:40

Собака-убийца в каждом дворе: тайные приёмы, которые спасают жизни без лишних слов

Что делать, если на вас напала собака? Практические советы по поведению при встрече с агрессивными пёсами, защите от укусов и первой помощи после нападения.

Читать полностью » Выщипывание перьев у попугаев связано с изменением среды, указывают эксперты по птицам вчера в 14:34

Секрет здоровых перьев: как спасти попугая от беды лёгким способом

Попугай выщипывает перья — шалость или сигнал беды? Разбираем причины: скука, питание, паразиты. Советы, как помочь питомцу и сохранить оперение.

Читать полностью » Кошки стимулируют лактацию лапками: исследование поведения животных вчера в 14:26

Когда лапки ласкают душу: как кошка показывает свою любовь по-своему

Почему кошки мнут вас лапками? Узнайте, что скрывается за этим трогательным поведением и как оно связано с любовью и здоровьем, а также что значит "молочный шаг".

Читать полностью » Ветеринарные специалисты выявили основные пути заражения собак глистами в домашних условиях вчера в 13:18

Глисты крадут жизнь: как паразиты превращают здоровую собаку в тень себя

Даже идеально ухоженная домашняя собака может подхватить глистов — через обувь или кожу. Узнайте, как распознать симптомы и почему важно вовремя обратиться к ветеринару, не рискуя здоровьем питомца.

Читать полностью » Как вернуть чужого попугая хозяину: рекомендации орнитологов вчера в 13:15

Попугай в окне: неожиданный гость, который перевернёт ваши представления о домашнем уюте

Неожиданный визит чужого попугая в ваш дом — как помочь пернатому потеряшке вернуться домой и что делать, если хозяин не находится? Советы и полезные рекомендации.

Читать полностью »

Новости
Еда

Блины с ветчиной и сыром: пошаговый рецепт приготовления дома
Питомцы

Кинологи объяснили, как отучить собаку рыться в мусорном ведре
Наука и технологии

Кукурузная Луна взойдёт 7 сентября: NASA и Time and Date сообщили о фазе полнолуния
Спорт и фитнес

Министерство здравоохранения США: садовые работы входят в норму физической активности
Садоводство

Циннии продолжают цвести до первых заморозков — садоводы рекомендуют убирать увядшие соцветия
Красота и здоровье

Продолжительность жизни в России достигла 73–74 лет, женщины живут на 10 лет дольше мужчин
Садоводство

В Пермском крае подготовку хвойных к зиме советуют начинать с сентября
Культура и шоу-бизнес

Вуди Аллен заявил, что хотел бы снова снять Дональда Трампа в фильме
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet