Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка бежит от лотка
Кошка бежит от лотка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:42

Кошка не слышит вас? Она просто общается на другом языке — и это удивительно

70% белых кошек с голубыми глазами имеют врождённую глухоту

Понять, что кошка не слышит, порой непросто. Эти животные обладают удивительной способностью маскировать свои слабости, и даже при врождённой или приобретённой глухоте продолжают вести активную жизнь. Однако внимательный хозяин может заметить поведенческие и внешние признаки, указывающие на потерю слуха.

Ниже — подробное руководство, как определить глухоту у кошки и помочь ей адаптироваться.

Как живут глухие кошки

Кошки, родившиеся без слуха, быстро приспосабливаются и ориентируются в мире при помощи других органов чувств. Их осязание и зрение становятся сверхчувствительными, а вибриссы (усы) работают как антенны, улавливающие колебания воздуха и вибрацию пола.

Такие питомцы нередко пугаются, если к ним подойти сзади, ведь они не слышат шагов. Поэтому важно научиться общаться с ними особым образом — мягко, через прикосновения и зрительный контакт.

Основные признаки глухоты

Если вам кажется, что кошка перестала реагировать на звуки, попробуйте понаблюдать за её поведением. Вот наиболее характерные признаки:

  1. Отсутствие реакции на голос и звуки.
    Кошка не отзывается на кличку, не бежит на шуршание пакета или звук открывающейся банки с кормом.

  2. Нарушение координации.
    Питомец слегка пошатывается, теряет равновесие, часто оглядывается — это связано с нарушением внутреннего уха, отвечающего за баланс.

  3. Частое трясение головой и почесывание ушей.
    Возможен зуд или неприятные ощущения из-за воспаления или паразитов, сопровождающихся потерей слуха.

  4. Резкие реакции на прикосновения во сне.
    Глухая кошка не слышит приближения человека и может испугаться внезапного касания.

  5. Отсутствие движения ушей во сне.
    Здоровые кошки подергивают ушами, реагируя на шумы, а глухие спят неподвижно.

  6. Повышенная пугливость.
    Кошка может вздрагивать, если вы вошли в комнату — она ориентируется только по вибрации и зрению.

  7. Снижение активности.
    При потере слуха животное становится более спокойным, апатичным, проводит больше времени в укрытиях.

Врожденная и приобретённая глухота

Глухота бывает:

  • врождённой - передаётся генетически, особенно у белых кошек с голубыми глазами;

  • приобретённой - возникает из-за травм, инфекций, отитов, воздействия лекарств или старения.

Если слух пропал внезапно, обязательно обратитесь к ветеринару. Потеря может быть обратимой при воспалении или закупорке слухового прохода.

Как проверить слух в домашних условиях

  1. Подойдите к кошке со спины, когда она вас не видит, и плесните в ладоши.

  2. Используйте ключи, трещотку или звон игрушки.

  3. Наблюдайте за движением ушей и головы - слышащая кошка повернётся на звук.

  4. Для точной диагностики обратитесь в клинику: ветеринар проведёт аудиометрию и осмотр уха.

Как помочь глухой кошке адаптироваться

  1. Говорите жестами.
    Покажите рукой, что зовёте питомца. Кошки быстро учатся распознавать движения и мимику.

  2. Не подходите сзади.
    Чтобы не пугать, слегка топните ногой — кошка почувствует вибрацию и обернётся.

  3. Используйте ночники.
    Свет поможет питомцу ориентироваться ночью, ведь он больше полагается на зрение.

  4. Сделайте дом безопасным.
    Закрывайте окна, балконы и двери. Глухая кошка не услышит опасность снаружи.

  5. Обеспечьте спокойную обстановку.
    Не включайте громкую музыку — вибрации могут раздражать животное.

  6. Приучайте к рукам.
    Глухие кошки особенно чувствительны к ласке. Поглаживания и мягкие прикосновения заменяют им слова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Кричать громче, пытаясь привлечь внимание Ноль реакции и стресс Используйте жесты или вибрацию пола
Подкрадываться к спящей кошке Испуг, агрессия Подайте сигнал вибрацией или лёгким касанием
Игнорировать частое трясение головой Хроническое воспаление Проверка у ветеринара
Выпускать глухую кошку на улицу Потеря ориентации, травма Только прогулки на поводке или балкон с сеткой

FAQ

Почему глухие кошки кажутся более ласковыми?
Потому что они ориентируются на зрение и прикосновения — физический контакт для них важнее, чем звук.

Можно ли научить глухую кошку откликаться?
Да, с помощью жестов, вибраций и визуальных сигналов (например, фонарика).

Стоит ли лечить глухоту у кошек?
Если причина — воспаление или серная пробка, слух можно восстановить. При врождённой глухоте лечение невозможно, но адаптация помогает жить полноценно.

Мифы и правда

Миф: глухие кошки несчастны.
Правда: они прекрасно адаптируются и живут так же активно, как слышащие.

Миф: глухие кошки не ловят мышей.
Правда: они ориентируются по вибрации и зрению, часто даже успешнее.

Миф: если кошка не реагирует на звук, она просто вредничает.
Правда: это может быть сигнал проблем со слухом.

3 интересных факта

  1. У некоторых глухих кошек усиливается "кошачий язык тела" — они активно используют хвост и усы для общения.

  2. Кошки могут чувствовать шаги хозяина на расстоянии до 10 метров по вибрации пола.

  3. Глухие котята быстрее привязываются к людям — человек становится для них опорой и источником безопасности.

Исторический контекст

В древности считалось, что глухие белые кошки приносят удачу. В Японии им даже посвящали легенды — такие животные символизировали чистоту духа и интуицию, ведь они "слышали" не звуки, а вибрации мира. Сегодня мы знаем: особенные кошки не хуже обычных — просто им нужен чуть другой язык общения и больше внимания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Крысы способны запоминать до 50 маршрутов в клетке или квартире сегодня в 15:46
Хомяки, крысы и морские свинки: как выбрать идеального питомца, который не съест ваше время

Хомяки, крысы, морские свинки или шиншиллы — идеальные питомцы для занятых людей. Рассказываем, какие грызуны не требуют сложного ухода и чем они интересны.

Читать полностью » Рывок поводком допустим как краткая коррекция — дрессировщики сегодня в 10:07
Поводок перестаёт пилить нервы: одно действие, которое мгновенно гасит тягу на прогулке

Узнайте, как наказать собаку так, чтобы она поняла причину и изменила поведение без страха и насилия: практичные приёмы, ошибки и альтернативы для прогулок и дома.

Читать полностью » Учёные объяснили, как собаки видят цвета: различают только синий и жёлтый сегодня в 9:13
Игрушки, которые собака действительно видит: выбирайте эти цвета — и тренировки пойдут легче

Почему собаки любят синие игрушки и игнорируют красные? Разбираем, как питомцы видят мир и почему эволюция сделала их мастерами сумерек.

Читать полностью » Исследования показывают: человеческие шампуни вызывают сухость и зуд у собак из-за щёлочного состава сегодня в 8:47
Шерсть собаки блестит, но под ней — беда: опасность, о которой не предупреждают на бутылке шампуня

Можно ли мыть собаку обычным шампунем? На первый взгляд кажется, что да, но эксперты предупреждают: это может обернуться зудом, перхотью и тусклой шерстью.

Читать полностью » Ветеринары: в 60% случаев агрессия у кошек связана со стрессом и болью сегодня в 7:38
Нежный комок превращается в тигра: что заставляет кошек нападать на хозяев

Кошка внезапно шипит, царапается или бросается на хозяина? Разбираем, что скрывается за кошачьей агрессией и как вернуть пушистику спокойствие.

Читать полностью » Ветеринары: кошки часто кричат перед лотком из-за стресса или воспаления мочевого пузыря сегодня в 6:31
Она кричит, а потом спокойно идёт в туалет: поведение кошек, которое ставит хозяев в тупик

Почему кошка вдруг громко кричит перед лотком? Иногда причина проста, но порой за этим скрывается тревожный сигнал организма. Узнаем, как отличить одно от другого.

Читать полностью » Ветеринарные клиники России применяют анализ крови и ДНК-тесты для определения возраста собак сегодня в 5:25
Собака выглядит молодой, а на деле — пенсионер: как не ошибиться с возрастом питомца

Как понять, сколько лет вашей собаке, если документов нет? Зубы, шерсть и поведение — вот простые подсказки, по которым можно определить возраст питомца без ошибок.

Читать полностью » Учёные: живые аквариумные растения снижают стресс у рыб на 30 процентов сегодня в 4:17
Подделка, которая спасает экосистему: почему аквариумисты всё чаще выбирают искусственные растения

Выбираете растения для аквариума и не знаете, какие подойдут лучше — живые или искусственные? Разбираем все плюсы, минусы и секреты гармоничного оформления.

Читать полностью »

Новости
Наука
Nature: в мужской сперме выявлен механизм позитивного отбора дефектных сперматозоидов
Наука
Биолог Камелев: в поведении чёрных садовых муравьёв выявлен механизм архитектурного иммунитета
Садоводство
Прививка цитрусовых обеспечивает быстрое развитие растений и урожайность — агроном
Дом
Уксус и соль помогают сохранить яркость тканей и мягкость волокон при стирке лоскутных одеял
Питомцы
Собаки породы бигль входят в десятку самых выносливых пород
Туризм
Главная площадь Кракова — одна из крупнейших средневековых площадей Европы
Питомцы
Большинство людей неосознанно выбирают собак, отражающих их собственный темперамент
Еда
Специалисты предупредили: мыть лук перед хранением нельзя — влага вызывает гниение и плесень
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet