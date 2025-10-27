Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кошка смотрит в окно
кошка смотрит в окно
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:34

Глухие кошки читают мысли? Эксперты раскрыли, как они общаются с хозяевами без звука

Белые кошки с голубыми глазами чаще других рождаются глухими из-за особенностей гена W

Глухие кошки — такие же ласковые, умные и очаровательные, как и все остальные, но требуют немного больше внимания и заботы. Потеря слуха не делает питомца беспомощным, но меняет способ его восприятия мира. Поэтому задача владельца — помочь животному чувствовать себя уверенно и безопасно.

Почему кошка теряет слух

Причины глухоты бывают разными. Некоторые животные рождаются с нарушениями слуха — чаще это белые кошки с голубыми глазами. У других слух может ухудшаться с возрастом или после травмы, инфекции, отита. Иногда глухота развивается постепенно, и хозяин замечает это не сразу.

Кошка, рождённая без слуха, с детства адаптируется к особенностям. Её чувствительные вибриссы (усы) и обоняние компенсируют отсутствие звука. Но если слух теряется внезапно, питомцу сложнее привыкнуть. Здесь особенно важна поддержка человека.

Как понять, что кошка плохо слышит

  1. Не реагирует на своё имя или звуки, к которым раньше прислушивалась.

  2. Спит очень крепко, не просыпаясь от громких шумов.

  3. Пугается, если вы подходите неожиданно.

  4. Издаёт громкие звуки — не слыша себя, кошка "повышает громкость".

  5. Меняется походка и настороженность: животное чаще оглядывается.

Если заметили несколько таких признаков, стоит посетить ветеринара. Иногда слух можно частично восстановить, если причина — воспаление или серная пробка.

Как помочь глухой кошке адаптироваться

Главное правило — безопасность. Глухие животные не слышат машин, шагов или других угроз, поэтому:

  • Никогда не выпускайте кошку на улицу без присмотра. Даже спокойный двор может быть опасен.

  • Не подходите сзади. Питомец может испугаться и инстинктивно укусить или поцарапать.

  • Предупреждайте о своём появлении. Можно топнуть ногой или хлопнуть дверью — кошка почувствует вибрацию.

  • Общайтесь лицом к лицу. Визуальный контакт становится главным способом коммуникации.

Советы шаг за шагом: как ухаживать за глухой кошкой

  1. Организуйте безопасное пространство. Уберите опасные предметы, которые могут упасть или защемить кошку.

  2. Используйте свет и жесты. Например, включайте и выключайте свет, чтобы привлечь внимание.

  3. Следите за чистотой ушей. Даже глухие кошки нуждаются в уходе за слуховым проходом, чтобы избежать воспалений.

  4. Установите вибрационный будильник. Существуют специальные устройства, помогающие обучить питомца реагировать на сигнал.

  5. Разговаривайте с ней. Да, кошка не слышит, но видит вашу мимику и чувствует настроение.

  6. Хвалите прикосновениями. Лёгкие поглаживания — лучший способ поощрения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться "приучить" кошку слышать громкими звуками.
    Последствие: стресс, агрессия, тревожность.
    Альтернатива: использовать зрительные и тактильные сигналы.

  • Ошибка: позволять выходить на балкон без защиты.
    Последствие: риск падения.
    Альтернатива: установить сетку-антикошка.

  • Ошибка: ругать за "непослушание".
    Последствие: животное не понимает причины наказания.
    Альтернатива: мягко привлекать внимание через прикосновение или свет.

Как общаться и играть

Глухие кошки ориентируются на движение, поэтому игрушки с перьями, верёвочками и фонариками — лучшие варианты. Лазерная указка тоже подойдёт, но не злоупотребляйте: важно давать питомцу возможность "поймать добычу".

Вместо звуковых сигналов используйте визуальные жесты — поднимите руку, чтобы подозвать, или покажите ладонь для остановки. Со временем кошка выучит такие знаки.

Таблица "Плюсы и минусы жизни с глухой кошкой"

Плюсы Минусы
Тихий питомец — не пугается громких звуков Требует больше внимания
Быстро адаптируется к зрительным сигналам Не может гулять на улице одна
Очень чувствует настроение хозяина Может испугаться внезапного прикосновения

FAQ

Можно ли вылечить глухоту у кошки?
Иногда да — если причина в воспалении или серных пробках. Но врождённая или возрастная глухота, как правило, необратима.

Как звать глухую кошку?
Используйте световые сигналы или жесты. Например, включение настольной лампы может стать знаком "иди ко мне".

Можно ли глухую кошку оставлять одну дома?
Да, если пространство безопасно. Но не стоит надолго — питомцу важно видеть хозяина хотя бы несколько часов в день.

Глухие кошки более нервные?
Не всегда. Если окружение спокойное и предсказуемое, такие кошки ведут себя уверенно и спокойно.

Мифы и правда

  • Миф: глухие кошки агрессивны.
    Правда: они могут пугаться, но при ласковом обращении становятся очень нежными.

  • Миф: потеря слуха делает кошку беспомощной.
    Правда: животное прекрасно адаптируется, используя зрение и вибрации.

  • Миф: глухие кошки не поддаются дрессировке.
    Правда: обучаются жестам и визуальным сигналам даже быстрее слышащих.

Три интересных факта

Белые кошки с голубыми глазами чаще других рождаются глухими из-за особенностей гена W. Глухие питомцы чувствуют шаги хозяина по вибрациям пола. Многие владельцы отмечают, что такие кошки становятся особенно привязчивыми и внимательными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Более восьми животных в доме могут угрожать здоровью питомцев сегодня в 12:56
Спасать всех не получится: почему любовь к животным может превратиться в проблему

Когда любовь к животным превращается в хаос? Рассказываем, как понять, что питомцев в доме стало слишком много, и что с этим делать.

Читать полностью » Кинолог Кравцова: ребёнок на прогулке должен уметь не только держать поводок, но и управлять ситуацией сегодня в 12:53
Крупная собака и маленький хозяин: как избежать опасной ситуации на прогулке

Когда ребёнку можно доверить самостоятельную прогулку с собакой? Разбираемся, с какого возраста это безопасно и как подготовить обоих к выгулам.

Читать полностью » Россельхозцентр сообщил: при температуре ниже +15 °C несушки прекращают кладку яиц сегодня в 11:31
Несушки замолчали — и дело не в возрасте: что на самом деле выбивает их из ритма

Куры перестали нестись, а гнёзда пусты? Разбираемся, почему так происходит, как исправить ситуацию и какие условия вернуть птицам продуктивность.

Читать полностью » Минсельхоз: дезинфекцию крольчатников нужно проводить не реже двух раз в год сегодня в 10:26
Чисто — не значит безопасно: почему клетки для кроликов скрывают заразу

Чтобы кролики оставались здоровыми, одной уборки мало. Рассказываем, как правильно проводить дезинфекцию клеток и помещения, чем заменить дорогие препараты и чего опасаться.

Читать полностью » Феомеланин формирует рыжий окрас у собак: ген Ay отвечает за изменение оттенка с возрастом сегодня в 9:04
Природа спрятала в их шерсти солнечный код: что особенного в рыжих собаках

Рыжие собаки — словно солнечные лучи на четырех лапах. Но за их теплым окрасом скрываются удивительные тайны, о которых мало кто знает.

Читать полностью » Зоопсихологи: чихуахуа, таксы и пинчеры проявляют охранный инстинкт сильнее, чем крупные собаки сегодня в 8:22
Они размером с сапог, но кусаются как волки: кого боятся даже крупные псы

Они крошечные, но бесстрашные. Семь пород собак, которые докажут, что сила — не в размере, а в характере. Узнайте, кто эти маленькие львы.

Читать полностью » Кошки трогают лицо хозяина по разным причинам — от привязанности до тревоги сегодня в 7:46
Она дотрагивается до лица лапкой — и будто говорит что-то важное: что скрыто в кошачьем жесте

Когда кошка нежно касается вашего лица лапкой — это не просто милая привычка. В каждом движении скрыт смысл, который стоит научиться понимать.

Читать полностью » Безлактозное молоко признано безопасной альтернативой для кошек сегодня в 6:36
Одна чашка — и неделя проблем: чем может закончиться кошачья молочная привычка

Почему привычная миска молока может стать проблемой для вашего кота? Разбираем, какие молочные продукты действительно можно, а какие под строгим запретом.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Рига признана крупнейшим собранием зданий в стиле модерн в мире — более 800 объектов
ПФО
В Пензенской области прошёл региональный этап конкурса православной живописи "Канон" — УФСИН
Культура и шоу-бизнес
Кэти Перри и бывший премьер Канады Джастин Трюдо подтвердили отношения
Дом
Делаем выкрас: Евгения Зимина рассказала, как избежать ошибок при выборе цвета краски
Наука
Бил: гигантские скаты используют глубины океана для навигации
Наука
Биолог Клуа: в Израиле зафиксировано первое смертельное нападение тёмных акул на человека
Красота и здоровье
Специалисты: белковое питание после 60 лет помогает предотвратить потерю мышечной массы
Садоводство
Формировка баклажанов увеличивает урожай и защищает растения от грибковых заболеваний — Илья Шевелёв
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet