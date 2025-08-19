Тихий мир: как глухие кошки видят то, что не слышат

Глухие кошки — не беспомощные существа. Если нарушение слуха врождённое, они с рождения полагаются на вибриссы, улавливая малейшие колебания воздуха. Но если глухота появилась из-за травмы, болезни или старости, адаптация даётся сложнее. В любом случае, ваша поддержка поможет питомцу чувствовать себя увереннее.

Безопасность — прежде всего

Главное правило: никогда не выпускайте глухую кошку на улицу одну. Она не услышит приближающуюся опасность — машину, собак или других угроз. Домашний образ жизни для таких животных — единственный безопасный вариант.

Как общаться с глухой кошкой:

не подходите сзади — она не услышит ваших шагов и может испугаться.

используйте вибрации — топайте или хлопайте дверью, чтобы привлечь внимание.

разговаривайте лицом к лицу — кошка будет следить за губами и мимикой.

Будьте осторожны — следите, чтобы питомец не оказался случайно придавлен дверью или не застрял в шкафу.

Создайте комфортную среду

Воспитание глухой кошки может потребовать больше времени и терпения, но это того стоит. Предупреждайте гостей о её особенностях, чтобы избежать неожиданных стрессов.

Глухота — не приговор. С любовью и заботой даже такой питомец будет счастлив.