Почему ваша кошка не отзывается? Возможно, дело не в характере
Кошки с врождённой глухотой быстро приспосабливаются к жизни без слуха, но им нужна особая забота. Однако иногда слух пропадает из-за болезни или травмы. Как понять, что ваш питомец вас не слышит?
Как живут глухие кошки?
Такие животные не откликаются на кличку, но отлично чувствуют вибрации шагов и даже шуршание корма. У них обострено осязание — благодаря усам (вибриссам) они улавливают колебания воздуха. В остальном их жизнь почти не отличается от жизни слышащих сородичей.
Если кошка:
- не реагирует на привычные звуки (например, на шум пакета с кормом);
- часто теряет равновесие, оглядывается или шатается при ходьбе;
- трёт уши лапой или трясёт головой;
- пугается, когда её гладят во сне;
- стала вялой, спит дольше обычного;
- перестала выходить на улицу (если раньше гуляла);
- не шевелит ушами во сне — возможно, она вас не слышит.
Особенности ухода
Глухие котята требуют больше внимания — их сложнее приучить к лотку и когтеточке. Если у вас гости, предупредите их о питомце: он может не услышать шагов и попасть под дверь или ноги.
Важно! Глухота бывает врождённой, но иногда развивается из-за инфекций, травм, лекарств или старости.
