Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спящая кошка
Спящая кошка
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:27

Почему ваша кошка не отзывается? Возможно, дело не в характере

Ветеринары назвали признаки потери слуха у домашних кошек

Кошки с врождённой глухотой быстро приспосабливаются к жизни без слуха, но им нужна особая забота. Однако иногда слух пропадает из-за болезни или травмы. Как понять, что ваш питомец вас не слышит?

Как живут глухие кошки?

Такие животные не откликаются на кличку, но отлично чувствуют вибрации шагов и даже шуршание корма. У них обострено осязание — благодаря усам (вибриссам) они улавливают колебания воздуха. В остальном их жизнь почти не отличается от жизни слышащих сородичей.

Если кошка:

  • не реагирует на привычные звуки (например, на шум пакета с кормом);
  • часто теряет равновесие, оглядывается или шатается при ходьбе;
  • трёт уши лапой или трясёт головой;
  • пугается, когда её гладят во сне;
  • стала вялой, спит дольше обычного;
  • перестала выходить на улицу (если раньше гуляла);
  • не шевелит ушами во сне — возможно, она вас не слышит.

Особенности ухода

Глухие котята требуют больше внимания — их сложнее приучить к лотку и когтеточке. Если у вас гости, предупредите их о питомце: он может не услышать шагов и попасть под дверь или ноги.

Важно! Глухота бывает врождённой, но иногда развивается из-за инфекций, травм, лекарств или старости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Собаки чувствуют насыщение, но эволюция и генетика заставляют их переедать сегодня в 5:08

Для питомца еда — лекарство от скуки: как привычка превращается в проблему

Почему собака всегда голодна? Чувство сытости у собак зависит от генов, гормонов и питания. Узнайте, как правильно кормить питомца и контролировать его.

Читать полностью » Собаки легче переносят одиночество с подушкой, пропитанной запахом владельца сегодня в 4:02

Для вас — рабочий день, для собаки — настоящая драма: секрет спокойствия питомца без хозяина

Собака страдает в одиночестве дома? Метод "ароматной подушки" и другие способы снизить стресс у питомца.

Читать полностью » Австралийская пастушья собака: характеристики, характер и уход за породой сегодня в 3:45

Эта собака дожила до 29 лет и попала в Книгу рекордов — секрет кроется в породе

Эта собака изменила целую страну: узнайте, как австралийская пастушья собака стала символом энергии, преданности и силы, сохранив дикий дух в сердце.

Читать полностью » Особенности характера и поведения бенгальских кошек по данным заводчиков сегодня в 2:26

Бенгальская кошка выглядит как хищник — и именно в этом её главный секрет

Бенгальская кошка — домашний «леопард» с диким характером. История, повадки, уход и удивительные факты об одной из самых экзотических пород.

Читать полностью » Комары не передают денге собакам, но опасен дирофиляриоз — ветеринары сегодня в 1:22

Укус комара может обернуться бедой для собак — причина удивляет хозяев

Лето приносит не только жару, но и комаров. Разбираемся, чем на самом деле опасны укусы для собак и почему денге им не грозит.

Читать полностью » Почему собаки остаются сцепленными после спаривания — объяснили ветеринары сегодня в 0:27

Собаки остаются прикованными после спаривания — важная причина, о которой умалчивают

Почему собаки остаются связанными после спаривания и что делать владельцам в этот момент — объясняем анатомию, инстинкты и возможные ошибки человека.

Читать полностью » Эксперты рассказали, почему питомцы выбирают одного любимца в семье вчера в 23:19

Почему питомец выбирает одного человека и игнорирует остальных

Почему кошка или собака выбирает одного любимчика в семье, и как остальным завоевать доверие питомца — рассказываем о причинах и способах наладить контакт.

Читать полностью » Опрос показал, как владельцы животных решают проблему ухода во время отпуска вчера в 22:16

Как сохранить заботу о питомце, если вас нет дома

Летом встает вечный вопрос для владельцев животных: что делать с питомцем, если нужно уехать? Мы узнали, как решают проблему наши читатели.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Фитнес для полных: топ упражнений, которые нельзя делать – советы тренера
Садоводство

Почему магнолия не цветет: решение найдено в правильной подкормке
Еда

Как правильно приготовить свиной стейк в духовке — рекомендации шеф-повара
Туризм

Секреты дешёвых авиабилетов: проверенные советы
Спорт и фитнес

Легкоатлет Соловьев рассказал о поддержке американцев на фоне отстранения российских спортсменов
Авто и мото

Штрафы за уступку дороги спецсигналам могут вырасти — мнение автоэксперта о новой норме ПДД
Садоводство

В Тверской области сухой ручей используют как дренаж при паводках и дождях
ДФО

Вулканическая цепная реакция на Камчатке: как власти реагируют на пробуждение огненных гигантов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru