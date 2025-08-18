Почему ваша кошка не отзывается? Возможно, дело не в характере

Кошки с врождённой глухотой быстро приспосабливаются к жизни без слуха, но им нужна особая забота. Однако иногда слух пропадает из-за болезни или травмы. Как понять, что ваш питомец вас не слышит?

Как живут глухие кошки?

Такие животные не откликаются на кличку, но отлично чувствуют вибрации шагов и даже шуршание корма. У них обострено осязание — благодаря усам (вибриссам) они улавливают колебания воздуха. В остальном их жизнь почти не отличается от жизни слышащих сородичей.

Если кошка:

не реагирует на привычные звуки (например, на шум пакета с кормом);

часто теряет равновесие, оглядывается или шатается при ходьбе;

трёт уши лапой или трясёт головой;

пугается, когда её гладят во сне;

стала вялой, спит дольше обычного;

перестала выходить на улицу (если раньше гуляла);

не шевелит ушами во сне — возможно, она вас не слышит.

Особенности ухода

Глухие котята требуют больше внимания — их сложнее приучить к лотку и когтеточке. Если у вас гости, предупредите их о питомце: он может не услышать шагов и попасть под дверь или ноги.

Важно! Глухота бывает врождённой, но иногда развивается из-за инфекций, травм, лекарств или старости.