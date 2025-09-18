Эти продукты убивают чаще болезней и эпидемий
Мы привыкли считать, что самые страшные враги человечества — это болезни и эпидемии прошлого. Однако врач Ирина Баранова напомнила: куда больше жизней уносят не инфекции, а продукты, которые кажутся "обыденными" и даже безобидными.
Продукты-"убийцы" современности
-
Сладости (конфеты, торты, пирожные)
Содержат огромное количество сахара, что ведёт к ожирению, диабету II типа, сердечно-сосудистым заболеваниям и повышает риск онкологии.
-
Газированные напитки
Быстро повышают уровень сахара в крови, разрушают зубную эмаль, увеличивают вероятность диабета и проблем с сердцем.
-
Сосиски, колбасы, ветчина
Обработанное мясо связано с высоким риском рака кишечника и сердечно-сосудистых заболеваний.
-
Маргарин
Содержит трансжиры, повышающие уровень "плохого" холестерина и провоцирующие атеросклероз.
-
Чипсы
Комбинация рафинированных углеводов, трансжиров и канцерогенов, образующихся при жарке. Результат — ожирение, диабет и риск онкологии.
-
Алкоголь
Разрушает печень, вызывает цирроз, усиливает риск рака пищевода, печени и желудка.
-
Рафинированные масла
Содержат окисленные жиры, способствующие патологиям сердца и нарушению обмена веществ.
-
Жевательная резинка
При злоупотреблении вызывает расстройства пищеварения и нарушает микрофлору кишечника.
-
Энергетики
Содержат высокие дозы кофеина и сахара, перегружают сердце, повышают давление, провоцируют аритмии.
-
Картофель фри
Впитывает большое количество масла, насыщается канцерогенами при жарке, повышает риск ожирения, диабета и рака.
Почему это опаснее чумы
Эти продукты доступны каждому, они потребляются ежедневно миллионами людей, а их последствия — хронические болезни, которые сокращают жизнь на годы. В отличие от чумы, их "эпидемия" тихая и растянутая во времени.
Заключение
Врач советует минимизировать или полностью исключить такие продукты из рациона, заменяя их цельными, натуральными продуктами: овощами, фруктами, рыбой, орехами. Именно питание, а не инфекция, стало главным фактором риска для здоровья современного человека.
