Эти продукты убивают чаще болезней и эпидемий

Мы привыкли считать, что самые страшные враги человечества — это болезни и эпидемии прошлого. Однако врач Ирина Баранова напомнила: куда больше жизней уносят не инфекции, а продукты, которые кажутся "обыденными" и даже безобидными.

Продукты-"убийцы" современности

Сладости (конфеты, торты, пирожные)

Содержат огромное количество сахара, что ведёт к ожирению, диабету II типа, сердечно-сосудистым заболеваниям и повышает риск онкологии. Газированные напитки

Быстро повышают уровень сахара в крови, разрушают зубную эмаль, увеличивают вероятность диабета и проблем с сердцем. Сосиски, колбасы, ветчина

Обработанное мясо связано с высоким риском рака кишечника и сердечно-сосудистых заболеваний. Маргарин

Содержит трансжиры, повышающие уровень "плохого" холестерина и провоцирующие атеросклероз. Чипсы

Комбинация рафинированных углеводов, трансжиров и канцерогенов, образующихся при жарке. Результат — ожирение, диабет и риск онкологии. Алкоголь

Разрушает печень, вызывает цирроз, усиливает риск рака пищевода, печени и желудка. Рафинированные масла

Содержат окисленные жиры, способствующие патологиям сердца и нарушению обмена веществ. Жевательная резинка

При злоупотреблении вызывает расстройства пищеварения и нарушает микрофлору кишечника. Энергетики

Содержат высокие дозы кофеина и сахара, перегружают сердце, повышают давление, провоцируют аритмии. Картофель фри

Впитывает большое количество масла, насыщается канцерогенами при жарке, повышает риск ожирения, диабета и рака.

Почему это опаснее чумы

Эти продукты доступны каждому, они потребляются ежедневно миллионами людей, а их последствия — хронические болезни, которые сокращают жизнь на годы. В отличие от чумы, их "эпидемия" тихая и растянутая во времени.

Заключение

Врач советует минимизировать или полностью исключить такие продукты из рациона, заменяя их цельными, натуральными продуктами: овощами, фруктами, рыбой, орехами. Именно питание, а не инфекция, стало главным фактором риска для здоровья современного человека.