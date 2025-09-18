Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Энергетические напитки
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:12

Эти продукты убивают чаще болезней и эпидемий

Врач Ирина Баранова назвала продукты, которые сокращают жизнь и повышают риск болезней

Мы привыкли считать, что самые страшные враги человечества — это болезни и эпидемии прошлого. Однако врач Ирина Баранова напомнила: куда больше жизней уносят не инфекции, а продукты, которые кажутся "обыденными" и даже безобидными.

Продукты-"убийцы" современности

  1. Сладости (конфеты, торты, пирожные)
    Содержат огромное количество сахара, что ведёт к ожирению, диабету II типа, сердечно-сосудистым заболеваниям и повышает риск онкологии.

  2. Газированные напитки
    Быстро повышают уровень сахара в крови, разрушают зубную эмаль, увеличивают вероятность диабета и проблем с сердцем.

  3. Сосиски, колбасы, ветчина
    Обработанное мясо связано с высоким риском рака кишечника и сердечно-сосудистых заболеваний.

  4. Маргарин
    Содержит трансжиры, повышающие уровень "плохого" холестерина и провоцирующие атеросклероз.

  5. Чипсы
    Комбинация рафинированных углеводов, трансжиров и канцерогенов, образующихся при жарке. Результат — ожирение, диабет и риск онкологии.

  6. Алкоголь
    Разрушает печень, вызывает цирроз, усиливает риск рака пищевода, печени и желудка.

  7. Рафинированные масла
    Содержат окисленные жиры, способствующие патологиям сердца и нарушению обмена веществ.

  8. Жевательная резинка
    При злоупотреблении вызывает расстройства пищеварения и нарушает микрофлору кишечника.

  9. Энергетики
    Содержат высокие дозы кофеина и сахара, перегружают сердце, повышают давление, провоцируют аритмии.

  10. Картофель фри
    Впитывает большое количество масла, насыщается канцерогенами при жарке, повышает риск ожирения, диабета и рака.

Почему это опаснее чумы

Эти продукты доступны каждому, они потребляются ежедневно миллионами людей, а их последствия — хронические болезни, которые сокращают жизнь на годы. В отличие от чумы, их "эпидемия" тихая и растянутая во времени.

Заключение

Врач советует минимизировать или полностью исключить такие продукты из рациона, заменяя их цельными, натуральными продуктами: овощами, фруктами, рыбой, орехами. Именно питание, а не инфекция, стало главным фактором риска для здоровья современного человека.

