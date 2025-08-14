Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тяга со штангой
Тяга со штангой
© flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Эта тренировка в зале сегодня заставит мышцы гореть — многие не дойдут до конца

Становая тяга с прогрессивной нагрузкой пройдёт сегодня в зале по схеме 5-5-3-3-3-1-1-1-1

Сегодня в зале ждёт по-настоящему тяжёлое испытание — становая тяга с прогрессивной нагрузкой: 5-5-3-3-3-1-1-1-1 повторений. Это тренировка, где результат зависит от опыта, силы и готовности каждого спортсмена выйти на максимум.

Почему сегодня будет непросто

Тренировка построена так, чтобы каждый смог проверить свой предел. Опытным атлетам стоит постепенно повышать вес и стремиться к максимальному показателю в каждом подходе. Тем, кто только начинает, важно сосредоточиться на технике — начинать с лёгких весов и наращивать их по мере уверенности в движении.

Полезно сравнить свои результаты с предыдущими тяжёлыми тренировками — например, от 31 мая 2022 года или 29 апреля 2025 года. Это поможет правильно рассчитать нагрузку.

Как адаптировать под себя

  • Cнижение нагрузки: уменьшите вес, чтобы сохранять правильную механику.
  • Повышение сложности: попробуйте становую тягу сумо или с использованием гири либо гантелей.
  • Альтернативы при травмах: упражнения "гуд-морнинг" или разгибания бёдер на тренажёре GHD.

Если сложно поднять штангу с пола с правильной техникой, можно использовать возвышение, чтобы облегчить старт.

Варианты для разных уровней

  • Промежуточный: выполняется в том же формате, что и основной.
  • Новички: работают по схеме основного варианта, но с меньшими весами и повышенным вниманием к технике.

Совет от тренера

"Когда готовитесь оторвать штангу от пола, уберите слабину в руках, как будто пытаетесь переломить её о голени", — тренер.

Эта тренировка — возможность не просто поднять вес, а проверить себя на прочность, улучшить технику и сделать шаг к новым спортивным целям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Какие ошибки чаще всего портят атмосферу в фитнес-зале — мнение президента фитнес-сообщества вчера в 22:26

В зале как в клубе: когда спорт превращается в шоу и это бесит

80% клиентов спортзалов раздражают звонки, 65% — резкий парфюм, а треть — вызывающая форма. Какие правила негласного фитнес-этикета помогут не испортить атмосферу — мнение эксперта.

Читать полностью » Национальное фитнес-сообщество: шум в зале снижает мотивацию и концентрацию вчера в 21:16

Телефон в зале — главный враг прогресса: как гаджет мешает качаться

80% посетителей залов раздражают разговоры по телефону во время тренировок. Почему это мешает не только другим, но и вам — объясняет эксперт.

Читать полностью » Что выбрать в спортзале: сравнение беговой дорожки, эллипса и велотренажёра по эффективности вчера в 20:16

Велотренажёр со спинкой, музыка и ритм: как сайкл помогает похудеть без перегруза

Кардиотренажёры — это не всегда безопасно. Кому противопоказан спортзал, в чём сила сайкла и как правильно выбрать тренажёр для своей цели — мнение фитнес-эксперта.

Читать полностью » Учёные из Университета Юты объяснили, как обезвоживание влияет на усталость после тренировок вчера в 19:50

После тренировки вы теряете силы? Причина может быть опаснее, чем кажется

Почему после тренировки энергия пропадает, а вместо бодрости приходит сонливость? Разбираем главные причины и способы вернуть силы.

Читать полностью » Основные факторы диареи после занятий спортом по данным Национального института здоровья США вчера в 19:10

Спорт и кишечник: скрытая опасность, о которой молчат

Почему даже после победы на корте или бега по утреннему парку вы можете оказаться в туалете, и как избежать "туалетного спринта" после тренировки.

Читать полностью » Mayo Clinic назвала эффективные упражнения для укрепления нижнего пресса вчера в 18:50

Секрет нижнего пресса: что мешает кубикам появиться даже при тренировках

Можно ли убрать жир только с живота? Эксперты уверяют — нет. Но сочетание кардио, силовых и питания сделает нижний пресс рельефным.

Читать полностью » Врачи назвали безопасный возраст для силовых тренировок у детей вчера в 18:10

С какого возраста спортзал перестаёт быть запретной зоной для детей

Как и когда ребёнку можно начинать тренироваться, в какие спортзалы его пустят, и какие условия важны для безопасности и интереса.

Читать полностью » Полная амплитуда движения снижает риск травм при тренировках — физиотерапевт Грэйсон Уикхэм вчера в 17:50

Этот элемент тренировки укрепит тело быстрее любых диет и добавок

Не только вес и техника решают успех в тренировках. Узнайте, почему полная амплитуда движения — ключ к силе, мобильности и профилактике травм.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Эксперт Лоренцо Маддалена назвал Колосса Апеннинского символом Ренессанса
Дом

Идеи для установки стиральной машины на кухне, в ванной и прихожей
Авто и мото

В Болгарии сняли с продажи А-95 из-за отсутствия биодобавки нового поколения
Наука и технологии

Perplexity предложила 34,5 млрд долларов за покупку браузера Google Chrome
Еда

Простые ужины на каждый день: рецепты от шеф-поваров для августа
Питомцы

Фокс Паулистинья: происхождение, внешний вид и правила ухода
Садоводство

Как поливать туи летом: 5 простых шагов к сохранению зелени
Красота и здоровье

Врач Никифорович: женщины чаще сталкиваются с заболеваниями щитовидной железы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru