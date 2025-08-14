Эта тренировка в зале сегодня заставит мышцы гореть — многие не дойдут до конца

Сегодня в зале ждёт по-настоящему тяжёлое испытание — становая тяга с прогрессивной нагрузкой: 5-5-3-3-3-1-1-1-1 повторений. Это тренировка, где результат зависит от опыта, силы и готовности каждого спортсмена выйти на максимум.

Почему сегодня будет непросто

Тренировка построена так, чтобы каждый смог проверить свой предел. Опытным атлетам стоит постепенно повышать вес и стремиться к максимальному показателю в каждом подходе. Тем, кто только начинает, важно сосредоточиться на технике — начинать с лёгких весов и наращивать их по мере уверенности в движении.

Полезно сравнить свои результаты с предыдущими тяжёлыми тренировками — например, от 31 мая 2022 года или 29 апреля 2025 года. Это поможет правильно рассчитать нагрузку.

Как адаптировать под себя

Cнижение нагрузки : уменьшите вес, чтобы сохранять правильную механику.

: уменьшите вес, чтобы сохранять правильную механику. Повышение сложности : попробуйте становую тягу сумо или с использованием гири либо гантелей.

: попробуйте становую тягу сумо или с использованием гири либо гантелей. Альтернативы при травмах: упражнения "гуд-морнинг" или разгибания бёдер на тренажёре GHD.

Если сложно поднять штангу с пола с правильной техникой, можно использовать возвышение, чтобы облегчить старт.

Варианты для разных уровней

Промежуточный: выполняется в том же формате, что и основной.

выполняется в том же формате, что и основной. Новички: работают по схеме основного варианта, но с меньшими весами и повышенным вниманием к технике.

Совет от тренера

"Когда готовитесь оторвать штангу от пола, уберите слабину в руках, как будто пытаетесь переломить её о голени", — тренер.

Эта тренировка — возможность не просто поднять вес, а проверить себя на прочность, улучшить технику и сделать шаг к новым спортивным целям.