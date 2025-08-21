Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тяга штанги в наклоне
Тяга штанги в наклоне
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:11

Всего один приём со штангой — и становая тяга идёт с чистого старта

Эксперты по фитнесу: новички должны начинать становую тягу с лёгких весов и техники

Сегодняшняя тренировка обещает стать по-настоящему проверкой на прочность. Атлетам предстоит выполнить становую тягу по схеме 5-5-3-3-3-1-1-1-1 повторений. Это день тяжёлых весов, где успех зависит от умения работать на пределе собственных возможностей.

Как выбрать вес

Каждому спортсмену стоит ориентироваться на свой опыт и предыдущие результаты.

Опытные атлеты должны постепенно увеличивать нагрузку, стремясь к максимально возможному весу во всех подходах. При этом новички начинают с лёгких штанг, сосредотачиваются на технике и лишь потом увеличивают вес, когда чувствуют уверенность.

"Вспомните свои прошлые тяжёлые результаты в становой тяге — это поможет правильно сориентироваться", — отмечают тренеры.

Масштабирование и вариации

Не всегда цель — взять максимум. Важно сохранять правильную механику. Если техника "плывёт", стоит уменьшить вес. В случае трудностей со стартовой позицией можно поднять штангу на возвышение.

Тем, кто готов усложнить задачу, предлагают попробовать:

  • становую тягу сумо,
  • работу с гирей или гантелями.

А при травмах или ограничениях есть замены: "гуд-морнинг" или разгибания бедра на тренажёре GHD.

Промежуточный и новичковый вариант

Для обоих уровней он остаётся идентичным основной версии — Rx'd. Главное отличие кроется в весах и внимании к технике.

Советы от тренера

"Когда готовитесь поднять штангу, уберите слабину в руках. Попробуйте как будто "переломить" гриф о голени", — советуют специалисты.

Этот приём помогает задействовать мышцы стабилизаторов и выйти на чистый старт без потери силы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-тренер Алисия Мартин назвала упражнения против дряблости рук сегодня в 4:50

Три минуты в день — и руки снова выглядят подтянутыми

Дряблость рук — не приговор. Учёные назвали 5 главных причин, а тренер показала простую технику отжиманий, которая реально помогает вернуть упругость.

Читать полностью » Мэттью Форцалья: какие уровни сопротивления на эллипсоиде подходят для похудения сегодня в 1:50

Уровни сопротивления, о которых молчат тренажёры

Как выбрать уровень сопротивления на эллипсоиде? Один секрет поможет развить выносливость, другой — набрать силу, а третий — ускорить похудение.

Читать полностью » Тренеры: в обновлённой версии сегодня в 0:16

Всего три упражнения — а результат такой, что дыхание сбивается уже на первой серии

Тренировка в стиле "Аманда" с акцентом на силу и контроль: приседания, подъемы на грудь и выходы на кольцах в формате 12-9-6.

Читать полностью » Как ускорить восстановление между подходами с помощью дыхания — данные исследований Biology of Sport сегодня в 1:10

Как дыхание помогает поднимать больше и восстанавливаться быстрее

Правильное дыхание способно не только повысить силу и выносливость, но и ускорить восстановление. Узнайте, какие техники помогут вам в зале.

Читать полностью » Тренер Бриттани Хаммонд назвала 7 упражнений для подготовки к бурпи сегодня в 0:50

Семь шагов, которые превращают мучение бурпи в удовольствие

Бурпи пугают многих, но 7-дневный челлендж доказывает: освоить это упражнение может каждый. Узнайте, как шаг за шагом прийти к идеальной технике.

Читать полностью » Стэнфордские учёные: фитнес-трекеры, включая Polar, точно измеряют пульс, но ошибаются в расчёте калорий сегодня в 0:10

Polar показывает пульс с точностью 99%, но калории превращает в головоломку

Polar признан эталоном в измерении пульса, но способен ли он столь же точно считать калории? Исследования дают неоднозначный ответ — и зависят от деталей.

Читать полностью » Врач-эндокринолог объяснила, почему мониторинг сахара полезен и без диабета вчера в 23:27

Датчик глюкозы превращает тренировки в точную науку: энергия без спадов

Почему профессиональные спортсмены без диабета используют системы контроля глюкозы и как эти технологии помогают раскрыть скрытые резервы организма?

Читать полностью » Тренер назвала комплекс упражнений для рельефного пресса без долгих тренировок вчера в 22:26

Кубики строятся не в спортзале, а на кухне: почему питание решает всё

Фитнес-эксперт раскрыла, как всего за пять минут в день и с правильным питанием приблизиться к заветным кубикам на животе.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

3 этапа обновления августовских клумб: от обрезки до замены на осенние цветы
Питомцы

Удаление когтей, сухой корм и отсутствие прививок — главные ошибки при уходе за кошкой
Туризм

Психология трат: почему в путешествии всегда тратишь больше, чем планируешь
Красота и здоровье

Врач-остеопат Симкин объяснил, когда боль в грудной клетке связана не с сердцем
Садоводство

Избыток калия и фосфора: как нарушение дозировок минеральных удобрений губит урожай
Спорт и фитнес

Тренер Сара Тейлор назвала главные барьеры для плюс-сайз спортсменов
Наука и технологии

Ученые раскрыли секрет навигации: неожиданная находка в мозге человека
Еда

Как приготовить белые грибы в сметане: пошаговая инструкция
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru