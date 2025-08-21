Всего один приём со штангой — и становая тяга идёт с чистого старта
Сегодняшняя тренировка обещает стать по-настоящему проверкой на прочность. Атлетам предстоит выполнить становую тягу по схеме 5-5-3-3-3-1-1-1-1 повторений. Это день тяжёлых весов, где успех зависит от умения работать на пределе собственных возможностей.
Как выбрать вес
Каждому спортсмену стоит ориентироваться на свой опыт и предыдущие результаты.
Опытные атлеты должны постепенно увеличивать нагрузку, стремясь к максимально возможному весу во всех подходах. При этом новички начинают с лёгких штанг, сосредотачиваются на технике и лишь потом увеличивают вес, когда чувствуют уверенность.
"Вспомните свои прошлые тяжёлые результаты в становой тяге — это поможет правильно сориентироваться", — отмечают тренеры.
Масштабирование и вариации
Не всегда цель — взять максимум. Важно сохранять правильную механику. Если техника "плывёт", стоит уменьшить вес. В случае трудностей со стартовой позицией можно поднять штангу на возвышение.
Тем, кто готов усложнить задачу, предлагают попробовать:
- становую тягу сумо,
- работу с гирей или гантелями.
А при травмах или ограничениях есть замены: "гуд-морнинг" или разгибания бедра на тренажёре GHD.
Промежуточный и новичковый вариант
Для обоих уровней он остаётся идентичным основной версии — Rx'd. Главное отличие кроется в весах и внимании к технике.
Советы от тренера
"Когда готовитесь поднять штангу, уберите слабину в руках. Попробуйте как будто "переломить" гриф о голени", — советуют специалисты.
Этот приём помогает задействовать мышцы стабилизаторов и выйти на чистый старт без потери силы.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru