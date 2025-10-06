Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка выполняет становую тягу со штангой
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:50

Тяга, что учит тело поднимать не только вес, но и уверенность

Становая тяга укрепляет мышцы спины и ног — советы тренеров по технике выполнения

Становая тяга — одно из тех упражнений, которое заслуженно считают фундаментом силового тренинга. Её выполняют не только бодибилдеры и пауэрлифтеры, но и спортсмены самых разных направлений — от бегунов до футболистов. Даже пожилым людям или тем, кто восстанавливается после травм, это движение помогает укрепить тело и вернуть уверенность в движениях.

Почему стоит делать становую тягу

  1. Она развивает всё тело.
    В движении активно работают ягодицы, бёдра, голени, спина и пресс. Дополнительно включаются предплечья, трапеции, ромбовидные мышцы и стабилизаторы лопаток. Это одно из немногих упражнений, способных нагрузить почти весь мышечный корсет.

  2. Помогает в других видах спорта.
    Становая тяга улучшает координацию и развивает способность вовлекать больше мышечных волокон в нужный момент. Благодаря этому тело становится более сильным и экономно расходует энергию при других физических нагрузках.

  3. Снижает риск бытовых травм.
    Умение правильно поднимать тяжести с пола защищает спину в обычной жизни. Освоив безопасную технику, вы без проблем поднимете коробку, мешок или чемодан, не надрываясь.

  4. Подходит каждому.
    Движение не требует акробатической гибкости и может выполняться в разных вариантах — от классики до облегчённых модификаций. Это делает становую тягу доступной даже новичкам.

  5. Много вариантов на выбор.
    Штанга, гантели, гири — любое оборудование подойдёт. Можно менять ширину ног, угол сгиба коленей, хват. Такое разнообразие позволяет адаптировать упражнение под конкретные цели.

Советы шаг за шагом

Подготовка и старт

  • Подойдите к штанге так, чтобы гриф находился прямо над шнуровкой кроссовок, в 3-5 см от голени.

  • Стопы — на ширине бёдер, носки слегка развернуты наружу. Вес распределён равномерно.

  • Согните колени и наклонитесь вперёд, пока гриф не коснётся голеней.

  • Возьмитесь за штангу прямым хватом или разнохватом. Второй вариант надёжнее при больших весах.

  • Плечи чуть выходят за гриф, лопатки — строго над ним. Спина ровная, грудь вперёд.

  • Голова на одной линии с позвоночником, взгляд направлен вперёд.

Движение вверх и вниз

  1. Сделайте вдох и задержите дыхание.

  2. Одновременно разгибайте таз и колени, двигая штангу вдоль ног.

  3. В верхней точке сведите лопатки, напрягите ягодицы, но не переразгибайтесь в пояснице.

  4. На выдохе плавно вернитесь вниз, контролируя движение.

Если следить за техникой, становая тяга становится безопасной и максимально эффективной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Сутулитесь или округляете спину.

  • Последствие: Риск травмы поясницы.

  • Альтернатива: Используйте лёгкий вес, следите за положением груди и лопаток. Поможет зеркало или тренер.

  • Ошибка: Поднимаете штангу рывком.

  • Последствие: Перегрузка суставов и связок.

  • Альтернатива: Контролируйте начало движения, создавая натяжение в мышцах перед подъёмом.

  • Ошибка: Не прижимаете гриф к ногам.

  • Последствие: Увеличивается нагрузка на спину.

  • Альтернатива: Ведите штангу как можно ближе к телу — почти касаясь ног.

  • Ошибка: Делаете переразгиб в пояснице в верхней точке.
    Последствие: Боль и возможная травма.
    Альтернатива: Останавливайтесь в положении, где корпус ровный, без прогиба назад.

А что если…

  • нет штанги?
    Используйте гантели или гири. Они создают ту же механику движения, но меньше нагружают позвоночник.
  • хочется уменьшить нагрузку на спину?
    Попробуйте становую тягу сумо: широкая постановка ног позволяет держать корпус более вертикально.
  • нужно проработать заднюю поверхность бёдер?
    Подойдёт румынская тяга — колени почти прямые, движение начинается сверху и акцентирует мышцы задней цепи.

Мифы и правда

  • Миф: становая тяга — опасное упражнение.
    Правда: опасность возникает только при неправильной технике или чрезмерных весах.

  • Миф: девушкам лучше избегать тяг, чтобы не "накачать" ноги.
    Правда: упражнение помогает подтянуть тело и укрепить мышцы без избыточного роста массы.

  • Миф: тяга нужна только силовикам.
    Правда: она полезна всем, кто хочет быть сильнее, выносливее и меньше травмироваться в быту.

FAQ

Как часто делать становую тягу?
Оптимально 1-2 раза в неделю. Если тренировки разделены по сплиту, включайте её в день ног или спины.

Как подобрать вес?
Для роста силы — 3-5 повторений в подходе, вес близок к максимуму. Для тонуса и массы — 6-12 повторений с умеренной нагрузкой.

Что лучше: штанга или гантели?
Штанга подходит для больших весов и развития силы, а гантели — для проработки симметрии и стабилизаторов.

Можно ли делать тягу при болях в спине?
Только после консультации с врачом или физиотерапевтом. При правильной технике упражнение даже помогает укрепить спину.

Интересные факты

  • Становая тяга считается одним из трёх главных движений пауэрлифтинга наряду с приседом и жимом лёжа.

  • Мировой рекорд в классической тяге превышает 460 кг — и каждый год поднимается всё выше.

  • Многие тренеры включают облегчённые варианты тяги даже в реабилитационные программы после травм.

Становая тяга — упражнение, которое учит тело работать как единое целое. Оно развивает силу, координацию и уверенность в собственных движениях. Освоив правильную технику и выбрав подходящую вариацию, вы получите не только крепкую спину, но и устойчивое, сильное тело, готовое к любым нагрузкам.

