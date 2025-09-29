Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Становая тяга
Становая тяга
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:27

Главное движение силы: чем становая тяга выделяется среди всех упражнений

Тренер: становая тяга признана ключевым упражнением для набора массы

Становая тяга считается одним из самых эффективных упражнений в силовом тренинге. При этом именно её чаще всего избегают новички и даже опытные спортсмены. Причина проста: техника кажется слишком сложной, а нагрузка на организм — запредельной. Но если разобраться, именно это упражнение даёт наибольшую отдачу, помогая развивать мышцы всего тела и улучшать гормональный фон.

Почему становая тяга так важна

В отличие от большинства упражнений, становая тяга включает сразу несколько крупных групп мышц. Она работает как "фундамент", на котором строится сила и выносливость. При правильном выполнении человек получает не только рост мышц, но и мощный выброс тестостерона и гормона роста — ключевых гормонов для набора массы.

"Становая тяга — это ключевое многосуставное упражнение, выполняемое со штангой".

Главная ценность в том, что это движение сложно повторить на тренажёре: ни одно устройство не способно задействовать тело так комплексно.

Сравнение: становая тяга и приседания

Критерий Становая тяга Приседания со штангой
Основные мышцы Ягодицы, бицепсы бедра, разгибатели спины Квадрицепсы, ягодицы, икроножные
Гормональный эффект Максимальный выброс гормонов Высокий, но чуть ниже
Риск ошибок Высокий при нарушении техники Средний
Возможность замены тренажёром Нет Частично можно

Вывод: приседания и становая тяга не конкуренты, а союзники. Вместе они формируют сбалансированное развитие тела.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте тренировку с разогрева: динамическая растяжка и лёгкие упражнения на заднюю поверхность бедра.

  2. Переходите к становой тяге в первой трети занятия, когда мышцы ещё свежие.

  3. Используйте вес около 80% от вашего максимума в одном повторе.

  4. Делайте 3-5 подходов по 3-5 повторов.

  5. Отдыхайте между сетами не менее 60-90 секунд.

  6. Если тренируетесь по программе full body, выполняйте становую не чаще двух раз в неделю.

  7. По сплит-схеме — раз в неделю в день ног.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка выполнить упражнение без подготовки и обучения.
    Последствие: травма поясницы или коленей.
    Альтернатива: начните с тяги в раме (смита) или румынской тяги с лёгким весом.

  • Ошибка: работа с большими весами на низкоуглеводной диете.
    Последствие: нехватка энергии, головокружение, падение силы.
    Альтернатива: используйте углеводные перекусы перед тренировкой — банан или батончик с глюкозой.

  • Ошибка: выполнение упражнения в конце тренировки.
    Последствие: техника "сыпется", растёт риск ошибок.
    Альтернатива: ставьте становую в начало сессии.

А что если заменить тягой тренажёры?

Заменить полностью — невозможно. Тяга включает мышцы кора и мелкие стабилизаторы, что недостижимо в тренажёрах. Однако облегчить задачу можно: используйте блочные станции для подготовки к классической технике или тягу с гантелями дома.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Рост силы и массы Высокий риск травмы при ошибках
Стимуляция гормонов Не подходит при проблемах с сердцем и давлением
Формирование правильной осанки Требует много энергии и гликогена
Универсальность — задействует всё тело Сложная техника

FAQ

Как выбрать правильный вес для становой тяги?
Оптимально — 70-80% от вашего максимума в одном повторе. Если вы новичок, начните с пустого грифа и постепенно добавляйте нагрузку.

Сколько стоит обучение у тренера?
Средняя цена индивидуального занятия в фитнес-клубе — от 1000 до 2500 рублей. В онлайн-формате дешевле, но корректировка техники ограничена.

Что лучше для набора массы: приседания или становая тяга?
Лучший вариант — совмещение. Приседания развивают переднюю часть бедра, становая — заднюю. Вместе они формируют гармоничное тело.

Мифы и правда

  • Миф: становая тяга портит спину.
    Правда: при правильной технике она укрепляет мышцы позвоночника.

  • Миф: девушкам это упражнение не подходит.
    Правда: оно отлично формирует ягодицы и улучшает осанку.

  • Миф: заменить можно сгибаниями ног.
    Правда: ни одно изолирующее упражнение не активирует мышцы так комплексно.

3 интересных факта

  1. В пауэрлифтинге именно становая тяга часто становится решающим упражнением для победы.

  2. Рекорд по становой тяге превышает 500 кг — его установил Хафтор Бьёрнссон, сыгравший "Гору" в "Игре престолов".

  3. Многие профессиональные атлеты считают тягу главным тестом силы: если растёт результат в этом упражнении, растёт и общая мощь тела.

Исторический контекст

  • В XIX веке становая тяга называлась "тягой с земли" и считалась цирковым аттракционом.

  • В начале XX века её включили в пауэрлифтинг.

  • Сегодня она остаётся базовым элементом силовых тренировок по всему миру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: локальное сжигание жира упражнениями не подтверждается исследованиями вчера в 18:10

Жир исчезает не там, где тренируешься: что показали неожиданные эксперименты

Многие спортивные мифы мешают эффективно тренироваться и даже подрывают мотивацию. Разбираем ошибки и предлагаем практичные решения, которые помогут тренироваться с пользой.

Читать полностью » Тренировки для суставов снижают боль и улучшают подвижность вчера в 17:10

Тазобедренные суставы под угрозой: что делать, чтобы избежать хронической боли

Как упражнения для тазобедренных суставов могут улучшить вашу жизнь и облегчить боль при остеоартрите. Убедитесь, что вы выполняете их правильно.

Читать полностью » Как правильно настроить высоту седла на велосипеде: советы для комфортной езды вчера в 16:10

Как избежать боли в коленях: секрет правильной высоты седла на велосипеде

Узнайте, как правильно настроить высоту седла на велосипеде, чтобы избежать болей в коленях и улучшить эффективность тренировки.

Читать полностью » Как улучшить выносливость с помощью упражнений без штанги и тренажеров вчера в 15:10

Почему кардио не всегда лучший выбор для выносливости? Откроем тайны тренировки

Узнайте, как тренировки с собственным весом могут прокачать вашу выносливость и силу без необходимости в тренажерах.

Читать полностью » Киси Насименто: выбрала вчера в 14:23

Из Рио в Калининград: зачем волейболистка Киси Насименто переехала в Россию

Киси Насименто выбрала "Локомотив" и назвала причины перехода. Для бразильской волейболистки это шанс испытать себя в новой среде.

Читать полностью » Спенсер Карбери: Овечкин может сыграть в предсезонных матчах вчера в 13:19

Главная интрига НХЛ: сможет ли Овечкин вернуться раньше, чем ждут фанаты

Спенсер Карбери назвал сроки возвращения Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» готовится выйти на лёд в предсезонных матчах.

Читать полностью » Денис Глушаков проведёт прощальный матч 11 октября вчера в 12:14

Последний свисток для Дениса Глушакова: назначена дата прощального матча

Денис Глушаков объявил дату прощального матча. На поле выйдут «Спартак» и «Локомотив», а футболист сыграет за обе команды.

Читать полностью » Италия стала двукратным чемпионом мира по волейболу, победив Болгарию в финале вчера в 11:10

Болгары взлетели выше всех, но не дотянулись до золота

Италия вновь поднялась на вершину мирового волейбола. Финал против Болгарии подарил яркую интригу и стал украшением всего турнира.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Доктор Надежда Чернышова: слишком горячий чай при простуде может навредить
Спорт и фитнес

Недостаток сна снижает тестостерон и мешает росту мышц — спортивная медицина
Авто и мото

Эксперты "Авто.ру" назвали пять самых распространённых схем обмана при продаже машин
Садоводство

Отвар из луковой шелухи улучшает вкус овощей и защищает растения от болезней
ДФО

Запуск отопления в Приморье откладывается при температуре выше восьми градусов — Сергей Попов
Авто и мото

Автоэксперт: настройку зеркал нужно делать до поездки, а не на ходу
Туризм

Туркомпании: около 5% туристов предпочитают отдыхать без сопровождения
Наука

Старший преподаватель Еврейского университета заявил о редкой находке в алмазах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet