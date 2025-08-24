Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка выполняет становую тягу со штангой
Девушка выполняет становую тягу со штангой
© flickr.com by mark sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

Ошибка на тренировке, которая ломает спину вместо роста силы

Тренер Дэн Патридж объяснил правильную технику становой тяги для снижения риска травм

Что, если секрет уверенности в спортзале скрывается всего в одном упражнении? Становая тяга — движение, которое прокачивает тело комплексно и даёт то самое ощущение силы и контроля. И, что удивительно, выполнить её может практически каждый — от новичка до опытного атлета. Главное — освоить правильную технику.

Почему становая тяга особенная

Это упражнение активирует сразу несколько крупных групп мышц: ягодицы, заднюю поверхность бедра, корпус, спину и даже предплечья. Такой формат называется "базовым" или "многосуставным". В отличие от изолирующих движений, становая тяга развивает силу всего тела и ускоряет прогресс. Не случайно её называют "королевой" силовых упражнений.

Интересный факт: исследование, опубликованное в Journal of Strength and Conditioning Research, показало, что регулярное выполнение становой тяги улучшает не только силовые показатели, но и осанку, что снижает риск болей в пояснице.

Основа техники — движение от таза

Чтобы не навредить спине, важно понять главное: тяга начинается с так называемого "тазового сгиба". Тренеры советуют сначала отрабатывать это движение без веса или с лёгким предметом.

"Если плечи опускаются ниже линии таза, вы перегружаете поясницу. А если таз уходит ниже коленей — это уже приседание, а не становая", — объясняет персональный тренер Дэн Патридж.

Другой ключевой момент — положение позвоночника. Спина должна оставаться прямой, но корпус при этом наклоняется вперёд. Это и есть отличие становой тяги от приседаний, где позвоночник стремится быть максимально вертикальным.

Разновидности упражнения

Хорошая новость: делать становую тягу можно с чем угодно. Подойдут гантели, гири, эспандеры, штанга и даже мешок с песком. У каждой вариации есть свои преимущества:

  • Сумо-тяга — более щадящая для поясницы, особенно для людей с длинными ногами.
  • Румынская тяга — акцент на задней поверхности бедра.
  • Тяга с гантелями или гирями — удобный вариант для дома.

Сколько поднимать и как часто тренироваться

Начинать лучше с минимального веса и постепенно увеличивать нагрузку. Персональные тренеры советуют ориентироваться на субъективное ощущение усилия: если движение даётся слишком легко, значит, пора добавить вес.

Новичкам стоит выполнять тягу 1-2 раза в неделю, делая 1-2 подхода по 8-12 повторений. По мере роста силы можно увеличивать количество подходов и работать в более низком диапазоне повторений для набора мощи.

Польза, которая выходит за пределы зала

Становая тяга полезна не только для набора мышечной массы.

  • Она развивает силу хвата, а крепкая хватка напрямую связана с более долгой жизнью и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Она делает повседневные движения безопаснее: поднимать ребёнка, коробку или сумку становится проще и безопаснее.
  • Она помогает бороться с последствиями сидячего образа жизни, укрепляя мышцы задней цепи и улучшая осанку.

Несколько советов для прогресса

  • Держите снаряд максимально близко к телу.
  • Перед подъёмом напрягайте корпус и не забывайте про дыхание.
  • Следите, чтобы движение шло от таза, а не от коленей.

Становая тяга — это не только про спорт, но и про жизнь. Она учит контролю над телом и уверенности в движениях, которые нужны нам ежедневно.

