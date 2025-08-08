Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина подтягивается на турнике
Мужчина подтягивается на турнике
© freepik by bublikhaus is licensed under Public Domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:12

Мертвый вис на турнике: не просто тренировка для рук, а секрет укрепления всего тела

Мертвый вис на турнике: укрепление рук, растяжение позвоночника и улучшение осанки

Мертвый вис на турнике — это не просто упражнение для тренированных рук. Как оказалось, оно обладает целым рядом полезных эффектов для всего тела. По словам специалистов, это упражнение развивает не только крепкий хват, но и гибкость плеч, увеличивая амплитуду движений.

Что происходит с вашим телом во время мертвого висения?

Во-первых, мертвый вис задействует мышцы предплечий, пальцев и рук, способствуя укреплению захвата. Кроме того, активируются стабилизирующие мышцы плечевого сустава, что помогает избежать травм и облегчить боль в плечах.

Одним из немаловажных эффектов является растяжение позвоночника. Висение на турнике помогает снизить давление на позвонки и межпозвоночные диски, что способствует улучшению осанки и общему состоянию спины.

Польза для суставов и осанки

Это упражнение — отличный способ не только укрепить руки, но и улучшить здоровье суставов. Включение стабилизирующих мышц плеча помогает укрепить суставы и снизить риск повреждений, а растяжение позвоночника поддерживает его здоровье.

