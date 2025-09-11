Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Туша кита на пляже
Туша кита на пляже
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:08

Экологи в панике: таинственный труп гиганта парализовал Пембри

Находка на побережье: в Великобритании обнаружили останки огромного кита

На побережье Великобритании в деревне Пембри обнаружили останки огромного морского животного, предположительно кита. Найденное тело вызвало широкий резонанс, ведь подобные случаи всегда привлекают внимание не только местных жителей, но и специалистов по морской фауне.

Возможные причины гибели

Своё мнение о случившемся высказал океанолог, член Русского географического общества Анатолий Таврический. По его словам, смерть могла наступить по естественным причинам или быть связана с внутривидовой конкуренцией.

"Один организм мог одолеть другого", — отметил Анатолий Таврический.

Учёный подчеркнул, что подобные явления нередки и встречаются среди многих животных, включая морских гигантов. Версия о том, что гибель могла быть вызвана изменениями в экологии региона, по мнению эксперта, выглядит маловероятной.

Реакция в Великобритании

О находке первым сообщил таблоид Daily Mail. Местные СМИ пишут, что тело животного обнаружили ранним утром 3 сентября. На место прибыли экологи и ветеринарные службы, чтобы установить точную причину смерти и определить вид морского обитателя.

Пляж временно закрыли для посещений, так как подобные ситуации могут быть опасными: крупные туши разлагаются быстро и привлекают хищников.

Почему такие случаи происходят

Киты и другие морские гиганты нередко выбрасываются на берег или погибают в море.

Среди основных причин специалисты называют:

  • Болезни и возрастные изменения.
  • Травмы, полученные в столкновениях с другими животными.
  • Сильные течения и штормы, которые могут выбросить ослабленное животное к берегу.
  • Реже — негативное влияние человека (сети, шумовое загрязнение, суда).

Однако в данном случае, как подчеркнул эксперт, речь, скорее всего, идёт о естественных факторах.

Три интересных факта

  1. Самый крупный кит — синий — может достигать длины более 30 метров и веса свыше 150 тонн.
  2. В истории зафиксированы случаи, когда на берег одновременно выбрасывались целые группы китов — по несколько десятков особей.
  3. Киты способны общаться на огромные расстояния: их песни слышны на сотни километров под водой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные университета Петрозаводска используют грибы для контроля клещей в таёжных лесах вчера в 23:44

Клещи на грани: грибной заговор, который раскроет лесные тайны

Учёные нашли способ борьбы с таежными клещами с помощью грибов в Карелии. Новое исследование обещает революцию в контроле популяции переносчиков энцефалита и болезни Лайма.

Читать полностью » Археологи обнаружили редкую погребальную урну в Польше вчера в 23:20

Угроза забвения: урна из Польши предупреждает о потере древних традиций

В земле под стройкой нашли глиняную урну в форме дома — редчайшую в Польше после войны. Что внутри? Секреты железного века ждут открытия!

Читать полностью » Профессор Натали Блан: плюшевые медведи с длинным мехом выглядят привлекательнее вчера в 22:40

Плюшевый маркетинг: как мягкие игрушки играют на эмоциях и выигрывают деньги

Почему плюшевые мишки очаровывают взрослых и детей? Новое исследование раскрывает секреты их привлекательности через визуальные детали. Узнайте, как мех, глаза и цвет влияют на наше сердце.

Читать полностью » Раскопки в Бибер-Дереси выявили маршрут заселения Европы 400 тыс. лет назад вчера в 22:18

Лёгкий путь к истокам: Турция дарит ключ к миграции без лишних усилий

Турецкие археологи нашли палеолитический памятник Бибер-Дереси, раскрывающий древний путь предков из Африки через Анатолию. Это меняет взгляд на заселение Европы.

Читать полностью » Мозг собак и свиней обрабатывает голоса как человеческий вчера в 21:37

Шокирующая симфония: почему собаки, свиньи и люди слышат мир одинаково

У собак, свиней и людей мозг работает одинаково при распознавании голосов — древний механизм из эволюции! Исследование раскрывает, как это влияет на выживание и коммуникацию.

Читать полностью » Океаническая литосфера Атлантики подвергается деламинации, приводящей к землетрясениям вчера в 21:14

Землетрясения, которые перекраивают мир: Атлантика на грани смыкания — и это касается каждого

Учёные раскрыли тайну мощных землетрясений у берегов Португалии: океаническая плита отслаивается! Это может стать первым шагом к смыканию Атлантики.

Читать полностью » Ученые разработали метод преобразования адамантана в наноалмазы вчера в 20:33

Электронный пучок превратит молекулы в алмазы — что скрывает новый синтез

Учёные нашли способ синтезировать алмазы электронным пучком без экстремальных условий. Метод защищает образцы и открывает новые горизонты в науке и технологиях.

Читать полностью » Археологи выявили мастерскую римских гвоздей на территории Германии вчера в 20:10

Как находка в Германии помогает понять, что стояло за римскими походами на Верхний Рейн

В Германии нашли мастерскую римских гвоздей для обуви легионеров. Раскопки раскрывают секреты снабжения армии две тысячи лет назад. Археология, Рим, гвозди, история.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Офтальмолог Антон Казанцев предупредил об опасности ожога роговицы паром на кухне
Красота и здоровье

Как избежать заражения через наличные: 4 правила от инфекциониста Марии Золотарёвой
Питомцы

Ветеринары: кошки не могут быть веганами из-за отсутствия способности синтезировать таурин
Технологии

watchOS 26 получат не все часы: мои Apple Watch оказались в пролёте
Еда

Маринад из уксуса и специй улучшает вкус запечённого кролика по рецепту
Авто и мото

McKinsey: к 2032 году европейские автопроизводители выпустят 350 новых электромобилей
Садоводство

Переполненные клумбы ухудшают здоровье растений и повышают риск болезней
Дом

Как выбрать мультиварку с оптимальным сочетанием качества и затрат
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet