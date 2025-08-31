Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
спелеолог в пещере
спелеолог в пещере
© commons.wikimedia by Goatchurch is licensed under Public Domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:47

Последнее предсмертное послание: трагическая надпись в пещере раскрывает судьбу героя

Археологи обнаружили древнюю надпись эпохи Бар-Кохбы в пещере у Мёртвого моря

В пещере неподалёку от Эйн-Геди археологи обнаружили редчайший артефакт — арамейскую надпись, возраст которой оценивается почти в два тысячелетия. Учёные предполагают, что она может быть связана с одним из ключевых моментов еврейской истории — восстанием Бар-Кохбы.

Находка, которая меняет представления

Группа исследователей из ведущих израильских университетов во время экспедиции нашла текст, высеченный квадратным еврейским шрифтом. Он начинается со слов:

"Абба из Набурии погиб".

Это одна из немногих надписей той эпохи, сохранившихся до наших дней. Большинство подобных артефактов содержат лишь отдельные слова или имена, но здесь — целых четыре строки.

Рядом с текстом были обнаружены:

  • три римских меча в ножнах,
  • монета времён Бар-Кохбы.

Всё это указывает на то, что пещера могла служить укрытием для повстанцев, скрывавших оружие и, возможно, оставлявших послания.

Что известно о надписи?

Имя "Абба" было распространено среди евреев в те времена, а "Набурья" — это поселение в Галилее. Остальные строки пока полностью не расшифрованы, но уже удалось идентифицировать отдельные слова, такие как "на нас" и "он взял".

Изначально учёные фотографировали другую надпись — периода Первого Храма. С помощью мультиспектральной съёмки они случайно обнаружили арамейский текст всего в нескольких сантиметрах от мечей. Это доказывает, что даже в хорошо изученных местах могут скрываться настоящие сокровища.

Пещеры Мёртвого моря — уникальная археологическая зона. Благодаря сухому климату здесь сохраняются даже органические материалы. Именно здесь ранее были найдены знаменитые Кумранские свитки, изменившие представление о древней истории.

Если эта надпись была так долго не обнаружена, возможно, есть и другие, которые ждут своего часа. Уже сейчас команда продолжает исследования с использованием современных технологий и находит новые фрагменты надписей.

Что дальше?

Учёные готовят публикацию, посвящённую находке. Хотя полная расшифровка текста затруднена из-за его размера и повреждений, каждая буква имеет огромное значение для науки.

Эта надпись — не только исторический артефакт, но и напоминание о людях, чьи судьбы оказались переплетены с трагическими событиями прошлого.

