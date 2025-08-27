Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка по пилатесу
Тренировка по пилатесу
© flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:50

Упражнение из физиотерапии, которое тихо спасает спину миллионам офисных работников

Упражнение мертвый жучок укрепляет кор и снижает боли в пояснице — тренер Селестина Аталия

Представьте: есть упражнение, которое выглядит элементарным, но при этом способно укрепить мышцы кора, улучшить осанку и даже снизить риск боли в пояснице. Речь идёт о "мертвом жучке" — движении, которое одновременно простое и сложное. Почему же так много людей бросают его уже после первой попытки?

В чём сила упражнения

По словам сертифицированного тренера Селестина Аталия, "мертвый жучок" особенно полезен для тех, у кого есть травмы шеи или плеч, а также для людей со сколиозом. При правильном выполнении упражнение помогает занять нейтральное положение, укрепить мышцы кора и научиться контролировать таз и рёбра.

Тренер по функциональной силовой подготовке Кристина Дженнингс отмечает: "Это движение улучшает осанку и со временем облегчает боли в пояснице". Другими словами, оно не просто укрепляет пресс, но и формирует основу для здорового позвоночника.

Как выполнять

Техника кажется простой: нужно лечь на спину, поднять руки вверх, согнуть ноги под углом 90 градусов и поочерёдно опускать противоположную руку и ногу, удерживая поясницу прижатой к полу. Важный момент — контроль: представьте, будто под спиной лежит купюра, и вы не хотите, чтобы её забрали.

На деле же всё оказывается сложнее. Без правильного включения кора упражнение быстро теряет смысл, а мышечный дисбаланс и зажатость могут свести на нет пользу.

Основные трудности и решения

Не получается двигать противоположными конечностями одновременно

Здесь дело в координации: мозг и мышцы ещё не выработали нужный паттерн. Atalie советует практиковаться чаще и даже визуализировать движение. Jennings рекомендует начинать только с ног, а руки упирать в стену или мяч для устойчивости.

Спина отрывается от пола

Это сигнал, что кор слабоват. "Живот должен работать как противовес", — объясняет Atalie. Для облегчения можно выполнять укороченный вариант — с согнутыми ногами. А ещё помогут упражнения для пресса в положении стоя, которые укрепляют мышцы перед "жучком".

Нога не опускается полностью

Главная причина — зажатые сгибатели бедра. Долгое сидение приводит к их укорочению, и движение становится ограниченным. Jennings советует регулярные растяжки: выпад с упором (hip flexor stretch), "Спайдермен" или работа с роликом для расслабления мышц.

Немного фактов

  • Упражнение входит в программы восстановления после травм у физиотерапевтов в США.
  • Исследования показывают: укрепление кора снижает риск боли в пояснице более чем на 30%.
  • Координация "рука-нога" активирует межполушарные связи мозга — это полезно не только для тела, но и для когнитивных функций.

    "Мёртвый жучок" — это больше, чем упражнение для пресса. Это способ научить тело правильным движениям, укрепить мышечный корсет и подарить позвоночнику стабильность. Главное — терпение, практика и внимание к деталям. Тогда результат обязательно проявится.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кофеин, алкоголь и аллергия вызывают повышение пульса после приёма пищи — кардиолог Доши сегодня в 2:10

Кофе бодрит, но ускоряет пульс: еда с двойным эффектом для организма

Почему сердце начинает биться быстрее после еды? Виновниками могут быть не только переедание, но и кофе, алкоголь, энергетики или даже пищевая аллергия.

Читать полностью » Фитнес-тренер Ингрид Клей представила 10-минутную тренировку для подвижности ног сегодня в 1:50

Как уложить кардио, силу и растяжку в 30 минут без спортзала

Три занятия по 10 минут — для энергии, силы и восстановления. Узнайте, как короткие тренировки могут полностью изменить ваш день.

Читать полностью » Кроссфит-комплекс сегодня в 1:26

Всего 3 раунда — и сердце выскакивает: почему кроссфит-комплекс "Хелен" называют адом в зале

Классическая тренировка «Хелен» сочетает бег, махи гирей и подтягивания. Простая по форме, она проверяет выносливость и силу на пределе.

Читать полностью » Диетолог Бонни Тауб-Дикс: равномерный приём белка улучшает рост мышц сегодня в 1:10

Маленькая горсть орехов — и тренировка перестаёт быть пустой

Орехи способны не только утолить голод, но и помочь в наборе мышечной массы. В чём их сила и как правильно включать их в спортивное питание?

Читать полностью » Учёные Mayo Clinic назвали расход калорий при 100 отжиманиях сегодня в 0:50

Тренировка, которая кажется идеальной, но почти не работает для похудения

100 отжиманий кажутся быстрым способом похудеть. Но сколько калорий они реально сжигают и какую роль играют в потере веса? Ответ удивит вас.

Читать полностью » Американский совет по физическим упражнениям подтвердил пользу тренировок с эспандером сегодня в 0:10

Мышцы горят, а гантелей нет: упражнение, которое ломает привычные правила

Можно ли заменить жим штанги и подтягивания всего одной резинкой? Эта 20-минутная тренировка покажет, что для сильного торса спортзал не нужен.

Читать полностью » Тренер поделилась комплексом упражнений для шеи, спины и ног при малой активности вчера в 22:26

Мягкие наклоны вместо таблеток: неожиданный способ борьбы с болью

Эксперт объяснила, как заниматься суставной гимнастикой дома: простые упражнения на диване и коврике помогут вернуть подвижность и снизить боли.

Читать полностью » Эксперт рассказал, какие ошибки делают люди с лишним весом в тренировках вчера в 22:26

Планка против спины: чем рискуют полные люди на тренировке

Тренер объяснил, почему людям с лишним весом не стоит делать планку и отжимания: компенсаторные перегрузки приводят к боли и травмам.

Читать полностью »

Новости
Еда

Стейки из свинины с сыром и помидорами: пошаговая инструкция по запеканию
Садоводство

Растения обгорели на солнце: как спасти и избежать повторных ожогов – советы экспертов
Культура и шоу-бизнес

Зои Кравиц и Гарри Стайлс гуляли за руку по Риму — Page Six
Дом

Ткань, экокожа или дерево: что лучше подойдет вашей кровати
Красота и здоровье

Врач-травматолог Шелепов назвал способы облегчить боль в пояснице дома
Авто и мото

Во Франции количество частных автомобилей с радарами достигнет 300 к концу 2025 года — Межведомственный комитет по безопасности
Туризм

Бархатный сезон в Европе: особенности осеннего отдыха
Спорт и фитнес

Тренер NASM Джош Хоноре предложил комплекс 10х10 для тренировки рук и всего тела
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru