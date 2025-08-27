Упражнение из физиотерапии, которое тихо спасает спину миллионам офисных работников

Представьте: есть упражнение, которое выглядит элементарным, но при этом способно укрепить мышцы кора, улучшить осанку и даже снизить риск боли в пояснице. Речь идёт о "мертвом жучке" — движении, которое одновременно простое и сложное. Почему же так много людей бросают его уже после первой попытки?

В чём сила упражнения

По словам сертифицированного тренера Селестина Аталия, "мертвый жучок" особенно полезен для тех, у кого есть травмы шеи или плеч, а также для людей со сколиозом. При правильном выполнении упражнение помогает занять нейтральное положение, укрепить мышцы кора и научиться контролировать таз и рёбра.

Тренер по функциональной силовой подготовке Кристина Дженнингс отмечает: "Это движение улучшает осанку и со временем облегчает боли в пояснице". Другими словами, оно не просто укрепляет пресс, но и формирует основу для здорового позвоночника.

Как выполнять

Техника кажется простой: нужно лечь на спину, поднять руки вверх, согнуть ноги под углом 90 градусов и поочерёдно опускать противоположную руку и ногу, удерживая поясницу прижатой к полу. Важный момент — контроль: представьте, будто под спиной лежит купюра, и вы не хотите, чтобы её забрали.

На деле же всё оказывается сложнее. Без правильного включения кора упражнение быстро теряет смысл, а мышечный дисбаланс и зажатость могут свести на нет пользу.

Основные трудности и решения

Не получается двигать противоположными конечностями одновременно

Здесь дело в координации: мозг и мышцы ещё не выработали нужный паттерн. Atalie советует практиковаться чаще и даже визуализировать движение. Jennings рекомендует начинать только с ног, а руки упирать в стену или мяч для устойчивости.

Спина отрывается от пола

Это сигнал, что кор слабоват. "Живот должен работать как противовес", — объясняет Atalie. Для облегчения можно выполнять укороченный вариант — с согнутыми ногами. А ещё помогут упражнения для пресса в положении стоя, которые укрепляют мышцы перед "жучком".

Нога не опускается полностью

Главная причина — зажатые сгибатели бедра. Долгое сидение приводит к их укорочению, и движение становится ограниченным. Jennings советует регулярные растяжки: выпад с упором (hip flexor stretch), "Спайдермен" или работа с роликом для расслабления мышц.

Немного фактов