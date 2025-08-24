Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка по пилатесу
Тренировка по пилатесу
© flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:30

Упражнение с самым странным названием оказалось ключом к сильному корпусу

Тренер Линдси Огден назвала основные варианты упражнения dead bug для начинающих и продвинутых

Кажется, простое упражнение может стать настоящим вызовом для вашего пресса. "Dead bug” (в переводе — "мертвый жук") выглядит элементарно: лежите на спине, руки и ноги подняты, а затем попеременно вытягиваете противоположную руку и ногу. Но именно удержание корпуса неподвижным и поясницы прижатой к полу делает его неожиданно сложным. При правильном выполнении это упражнение заставляет работать все мышцы корпуса и формирует стабильность, необходимую для более сложных движений.

Почему "мертвый жук" так эффективен

Главный секрет упражнения в контроле. Кажется, что всё просто, но на деле удержание баланса и стабильности требует от мышц пресса огромной концентрации. Если техника нарушена, нагрузка быстро смещается на поясницу, что может привести к боли. Поэтому важно освоить упрощённые варианты перед тем, как переходить к полной версии.

Фитнес-тренер Линдси Огден (Life Time) отмечает:

"Разные вариации dead bug подойдут для любого уровня подготовки. Это отличный способ постепенно укреплять мышцы кора, избегая перегрузки спины".

Вариации для новичков

Чтобы привыкнуть к нагрузке, попробуйте несколько упрощённых движений:

  • Сидячий вариант. Выполняется на стуле: поочерёдно поднимаете ногу и противоположную руку. Подходит для тех, кто долго сидит или испытывает трудности с упражнениями на полу.
  • Изометрия у стены. Лёжа на спине, упираетесь руками в стену, удерживая ноги в положении "столешница". Это помогает прочувствовать правильное напряжение корпуса.
  • Одноимённые движения. Опускайте сначала только одну руку, потом ногу — без синхронизации. Такой подход упрощает координацию и формирует фундамент для сложных вариаций.

Для прогресса и разнообразия

Когда базовые версии освоены, можно подключать более сложные:

  • С палкой. Лёжа на спине, удерживайте в руках палку, создавая дополнительное напряжение.
  • Со стабильностью. Упражнение с фитболом: мяч зажимается между руками и ногами, а противоположные конечности работают. Это заставляет пресс включаться по максимуму.
  • С резинкой. Силовая лента делает движение не только упражнением на пресс, но и дополнительной нагрузкой на плечи и спину.
  • С роликом. Опора стопами на поролоновый ролик усложняет контроль баланса и добавляет динамики.

Интересный факт

Исследования показывают, что упражнения на стабильность корпуса (в том числе dead bug) помогают снизить риск травм при беге и улучшают осанку. Спортсмены, которые регулярно включают такие движения в тренировки, демонстрируют более высокую эффективность в силовых и динамичных упражнениях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хиропрактик Дэвид Ли назвал пользу упражнения кошка-корова для здоровья спины сегодня в 18:50

Движение, которое укрепляет спину и улучшает дыхание без спортзала

Простая поза йоги "кошка-корова" способна за минуты пробудить тело, снять напряжение со спины и настроить на спокойный и продуктивный день.

Читать полностью » Учёные Оклахомского государственного университета назвали основные причины травм позвоночника сегодня в 15:50

Спину губит не спортзал, а офисное кресло: тихая эпидемия

Каждый год тысячи людей получают травмы спины. Узнайте, как устроен позвоночник, почему он так уязвим и какие упражнения помогут сохранить его здоровье.

Читать полностью » Эксперт по фитнесу Эндрю Слейн назвал пользу и опасности ежедневного бега сегодня в 15:30

Бег каждый день: привычка, которая может подарить здоровье и забрать его одновременно

Бег укрепляет сердце и мышцы, улучшает дыхание и баланс, но ежедневные пробежки могут обернуться травмами. Как найти баланс? Узнайте в тексте.

Читать полностью » Учёные из Sports Medicine: короткая разминка с butt kicks повышает выносливость и эффективность тренировок сегодня в 15:10

Разминка, где вы бьёте себя по ягодицам, укрепляет сердце и суставы

butt kicks способны превратить вашу разминку в мощный старт тренировки: меньше травм, больше энергии и выше результативность.

Читать полностью » Эксперты Ханна Рейнольдс и Барни Уэйнрайт рассказали, как улучшить технику педалирования сегодня в 14:32

Техника педалирования: что важно знать велосипедисту

Эффективное педалирование — не про скорость, а про технику. Узнай, почему недостаточно просто "крутить быстрее", как работают два полукруга педали и почему горный велосипед прокачивает твои ноги лучше шоссейного.

Читать полностью » Фитнес-тренер Евгений Васильев рассказал, как безопасно учиться кататься на роликах сегодня в 13:28

Ролики для новичков: что нужно знать, чтобы кататься уверенно

Ролики — отличный способ активно провести лето, но лишь до тех пор, пока вы уверенно держитесь на ногах. Фитнес-тренер рассказывает, как новичку научиться безопасно кататься, какие ошибки приводят к травмам и почему техника падения важнее скорости.

Читать полностью » Эксперт Ксения Квасова: шпагат возможен в любом возрасте при регулярных тренировках сегодня в 12:15

Как безопасно научиться садиться на шпагат во взрослом возрасте

Шпагат — это не только красиво, но и полезно: растяжка укрепляет мышцы, повышает подвижность суставов и делает фигуру более подтянутой. Эксперт рассказывает, с чего начать тренировки и какие упражнения безопасно приведут вас к продольному шпагату, даже если вы начинаете с нуля.

Читать полностью » Николь Кидман рассказала о любимых упражнениях для ног и ягодиц, которые делает дома сегодня в 11:03

Тренировка от Николь Кидман: три простых движения для идеальных ног

Николь Кидман не ограничивается пилатесом и йогой — в её домашнем комплексе есть и серьёзные силовые упражнения на нижнюю часть тела. Рассказываем, какие именно и как повторить их дома, даже без тренажёров.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи нашли 3500-летний корабль с медными слитками и критским кинжалом у мыса Гелидония
Дом

Постельное бельё и здоровье: чем опасна редкая смена и как ухаживать за тканью
Питомцы

Ветеринары объяснили, почему собаки лезут в мусор и чем это опасно
Туризм

Осенние школьные каникулы: авиакомпании продлили рейсы в Анталью до середины ноября
Садоводство

Цветоводы рассказали, чем подкормить орхидеи в августе для обильного цветения
Дом

Где нельзя хранить крупы на кухне — рекомендации преподавателя РТУ МИРЭА
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры объяснили, как bear crawl укрепляет мышцы и снижает риск травм
Красота и здоровье

Учёные выявили связь между потреблением калия и снижением риска депрессии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru