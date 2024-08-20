Против российского ученого возбуждено уголовное дело за участие в DDoS-атаках против России

В Москве было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника научной организации по подозрению в государственной измене и содействии украинским спецслужбам. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) 20 августа.

По данным ФСБ, подозреваемый участвовал в DDoS-атаках на важные объекты России по указанию украинских властей. Его задержали зимой прошлого года, первоначально его обвинили в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру. Однако позже ему было предъявлено обвинение в государственной измене.

В ФСБ подтвердили, что мужчина самостоятельно установил контакт с представителями украинских спецслужб, проводил DDoS-атаки на объекты РФ, собирал данные о российских военных и перемещениях военной техники.

Также подозреваемый переводил свои средства и криптовалюту на счета украинских фондов, которые финансировали приобретение вооружения, военной техники и экипировки для Вооружённых Сил Украины.

Обвиняемый признал свою вину и был помещён под стражу. Расследование продолжается.

Фото: Wikimedia Commons/ Андрей Стенин (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)