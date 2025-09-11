Кибервойна добралась до регионов: как хакеры давят на власть

08.09.2025 в 19:12

В некоторых районах пусто, в других — ковры опят: как делится Урал

Свердловчане открыли сезон опят. На Каменском тракте и под Каменском-Уральским собирают ведрами, а в Режe находят целые «ковры» грибов.

08.09.2025 в 18:16

Свердловская область и Сибирь в лидерах: где клещи атакуют чаще всего

С начала сезона более 509 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей. Опасность сохраняется и осенью, особенно в грибных лесах.

08.09.2025 в 17:16

Forbes в списке, УрФУ в расписании: уральский миллиардер удивил выбором будущего

Миллиардер Игорь Рыбаков поступил в аспирантуру УрФУ по философии. Предприниматель заявил, что планирует защитить диссертацию и получить докторскую степень.

08.09.2025 в 16:11

Екатеринбург проиграл только Москве и Питеру: рейтинг рынка труда показал расстановку сил

Свердловская область заняла 5-е место в рейтинге рынка труда России, уступив лишь Москве, Петербургу, Татарстану и Подмосковью.

08.09.2025 в 15:11

Что делает Пермь местом, куда хотят переехать молодые уральцы

Около 60% свердловской молодежи готовы рассмотреть переезд в Пермь. В регионе создают комфортную среду и фестивали, чтобы удержать и привлечь молодых.

08.09.2025 в 14:11

Вместо моря — степь: как екатеринбуржцы оказались в Атырау

Самолёт Azur Air, летевший из Екатеринбурга в Анталью, экстренно сел в Атырау. На борту находились около 300 пассажиров, причина посадки не раскрыта.

08.09.2025 в 13:16

Скорость и встречка убивают чаще всего: почему аварий становится больше

В августе 2025-го в ДТП на дорогах Свердловской области погибли 52 человека. Главные причины — превышение скорости и выезд на встречку.

08.09.2025 в 12:48

Травмирует психику: аллея плюшевых медведей в деревне напугала соцсети

В селе Мезенское на деревьях появились подвешенные плюшевые медведи. Жители считают это забавным, но соцсети сравнивают аллею с фильмом ужасов.

