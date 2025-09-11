Кибервойна добралась до регионов: как хакеры давят на власть
Вечером 10 сентября на официальном сайте врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера зафиксировали кибератаку. Об этом сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия", секретарём которого является Паслер.
Как это произошло
"Принцип таких атак заключается в массовой отправке тысяч автоматических запросов, из-за чего сервер не справляется с нагрузкой и временно недоступен для обычных пользователей", — пояснили представители партии в telegram-канале.
При этом источник атаки установить невозможно, поскольку действия совершаются через распределённые сети заражённых устройств. Это делает их фактически анонимными.
Реакция партии
В "Единой России" расценили инцидент как "попытку воспрепятствовать открытой политической конкуренции".
В сообщении подчеркнули, что специалисты уже работают над восстановлением работы сайта.
