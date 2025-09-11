Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Квантовая угроза кибербезопасности
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:38

Кибервойна добралась до регионов: как хакеры давят на власть

Сайт врио губернатора Свердловской области Паслера подвергся кибератаке

Вечером 10 сентября на официальном сайте врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера зафиксировали кибератаку. Об этом сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия", секретарём которого является Паслер.

Как это произошло

"Принцип таких атак заключается в массовой отправке тысяч автоматических запросов, из-за чего сервер не справляется с нагрузкой и временно недоступен для обычных пользователей", — пояснили представители партии в telegram-канале.

При этом источник атаки установить невозможно, поскольку действия совершаются через распределённые сети заражённых устройств. Это делает их фактически анонимными.

Реакция партии

В "Единой России" расценили инцидент как "попытку воспрепятствовать открытой политической конкуренции".

В сообщении подчеркнули, что специалисты уже работают над восстановлением работы сайта.

